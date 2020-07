Programy z pakietu Microsoft Office wkrótce zyskają nowy wygląd. Ich producent pochwalił się swoją nową wizją interfejsu z poważnymi zmianami w obrębie charakterystycznego menu „wstążki”.

Wraz z nowym interfejsem programy składające się na pakiet Microsoft Office mają być jeszcze prostsze w obsłudze, a przy okazji lepiej wyglądać. Intuicyjność i przejrzystość to w tym przypadku słowa kluczowe, wraz z adaptacyjnością. Uproszczony pasek narzędzi będzie można odsłaniać w dowolnym miejscu na ekranie – tam, gdzie będzie w danym momencie najbardziej przydatny. Zestaw znajdujących się na nim ikon i opcji również będzie dostosowany do obecnej sytuacji.

Nowy wygląd Microsoft Office – wszystko dla produktywności

Założenia są takie, by programy dostosowywały się do nas, a nie my do programu. Dlatego właśnie mamy liczyć na menu tam, gdzie go potrzebujemy i to samo „doświadczenie” będzie osiągalne na komputerze, jak i telefonie czy tablecie. To próba wyjścia poza schemat „wstążki”, a równocześnie rozwinięcie kryjącej się za nią koncepcji. Intuicyjna obsługa, szybki dostęp do najważniejszych funkcji i szansa na pełne skupienie – tego należy się spodziewać.

Ale dynamicznie dostosowująca się do sytuacji „wstążka” to jeszcze nie wszystko, co przygotowuje Microsoft. Widzimy również uproszczoną sekcję tytułową: z dużą ikoną informującą o aplikacji, z jakiej korzystamy, polem wyszukiwania i wydawania komend pośrodku oraz awatarami użytkowników, którzy również edytują dany dokument.

Kiedy Microsoft Office zyska nowy interfejs? Cóż, to skomplikowane

Nowy wygląd najpierw trafi do abonentów Microsoft 365. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to stanie się to za rok lub dwa. Nie wszystkie zmiany wejdą jednak w życie od razu – na część będziemy musieli poczekać nieco dłużej.

Źródło: Microsoft, MSPowerUser, The Verge

Czytaj dalej o Microsoft Office: