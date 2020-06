„Znajdź” to jedna z podstawowych funkcji programu Microsoft Word. Zasada jej działania jest prosta i nikomu nie trzeba raczej jej tłumaczyć. Gigant z Redmond postanowił ją jednak znacząco usprawnić, dzięki czemu będziemy mogli z niej korzystać jeszcze efektywniej.

Microsoft Word ze „Znajdź” 2.0 – szukaj treści, a nie słów

Korzystając z funkcji „Znajdź” w Microsoft Word, w niedalekiej przyszłości częściej będziemy odnajdywać to, czego szukamy. Będzie tak, ponieważ Microsoft przygotowuje kilka istotnych nowinek. Po pierwsze narzędzie wykryje literówki i odnajdzie w tekście hasło bez nich.

To jednak jeszcze nic, bo odnalezione zostaną także frazy zawierające inne formy zapisu danego słowa (na przykład: szukając „USA”, odnajdziemy też „U.S.A.”), a nawet ich synonimy. Na tym wciąż nie koniec, bo nie tylko bliskoznaczne słowa, ale nawet bliskoznaczne wyrażenia będą brane pod uwagę (przykład? Wpisujemy „Price of Oil” i odnajdujemy „Oil Price” czy „Cost of Oil”).

Dzięki tym zmianom mamy odnajdywać w dokumentach tekstowych interesujące nas fragmenty, niezależnie od tego, w jaki sposób zostało zapisane dane słowo. W końcu nie będziemy szukać wyrazów, lecz treści. Z tego też powodu funkcja „Znajdź” w Wordzie doczeka się jeszcze jednej nowości, mianowicie… odpowiedzi na zadane pytania.

Zadaj pytanie, a Word znajdzie odpowiedź – nowa funkcja nadciąga

Krótko mówiąc: korzystając z funkcji „Znajdź”, będziemy mogli zadawać pytania na temat treści dokumentu, a Word sam znajdzie odpowiedź, uruchamiając algorytmy sztucznej inteligencji. Spytamy na przykład o to, kiedy bohater tekstu się urodził albo jak zrobić to lub tamto i po chwili naszym oczom ukaże się fragment, w którym znajdziemy odpowiedź.

Funkcja już wkrótce trafi do użytkowników Worda – niestety przynajmniej przez jakiś część będzie dostępna tylko w języku angielskim. Tak czy inaczej jest to raczej rozwiązanie, na które warto czekać. Zgadzacie się?

Źródło: Microsoft Office Insider, MSPowerUser, informacja własna

