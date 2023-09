Pamiętaliście o Surface Duo? O smartfonie Microsoftu z Androidem, składanym w formie książki? Choć produkt w pierwszej chwili wywołał spory entuzjazm, to finalnie obił się bez większego echa. Następca też nie zwojował rynku, więc gigant z Redmond zaczął wygaszać swój projekt.

Microsoft we wrześniu 2020 roku zaprezentował swój pierwszy smartfon, który miał być wielkim powrotem producenta na rynek urządzeń przenośnych. Surface Duo, to urządzenie składające się z dwóch ekranów o przekątnych 5,6 cala, połączonych 360-stopniowym zawiasem. Na tamte czasy był to dość dobrze wyposażony produkt, co zostało okupione wysoką ceną, wynoszącą minimum 1399 dolarów. Prawdopodobnie było to jednym z czynników, który spowodował umiarkowaną sprzedaż.

Microsoft Surface Duo traci wsparcie

Gigant z Redmond równo trzy lata po premierze Surface Duo, zakończył wsparcie dla tego produktu. Firma od samego początku zapewniała, że Surface Duo otrzyma aktualizacje systemu operacyjnego przez trzydzieści sześć miesięcy od daty jego premiery. Oznacza to, że właśnie dzisiaj mija okres, w którym Microsoft chciał pozostać wiernym swemu słowu.

Microsoft nie zamierza już dostarczać nowych aktualizacji systemu operacyjnego, ani poprawek zabezpieczeń dla Surface Duo pierwszej generacji. Konsekwencją tego jest to, że Android 12L będzie ostatnią wersją systemu operacyjnego, jaką kiedykolwiek oficjalnie ten sprzęt otrzyma. Surface Duo dostał tylko dwie główne aktualizacje systemu operacyjnego. To o jedną mniej, niż norma rynkowa dotycząca większości flagowych urządzeń z Androidem.

Klienci Surface Duo oczywiście mogą korzystać ze swoich urządzeń bez żadnych problemów, ponieważ aplikacje będą aktualizowane w normalny sposób. Ze względu jednak na brak planowanych dalszych aktualizacji zabezpieczeń, użytkownicy powinni w przyszłości zachować nieco większą ostrożność i zainstalować dobre oprogramowanie antywirusowe.

Co ciekawe, Microsoft i tak od miesięcy nie pracował nad nowymi funkcjami, ani poprawkami błędów dla Surface Duo. To nie jest więc tak, że obecni użytkownicy Surface Duo stracą wiele (poza poprawkami zabezpieczeń). Jeżeli jednak zależeć im będzie na nowszej wersji systemu operacyjnego, to (po odblokowaniu telefonu) mogą zainstalować na swoich urządzeniach niestandardową wersję Androida 13/14.

A co z Surface Duo 2?

Firma Microsoft natomiast będzie nadal wspierać urządzenie Surface Duo drugiej generacji, przynajmniej do 21 października 2024 roku. Jak dotąd Surface Duo 2 otrzymał tylko jedną dużą aktualizację Androida. Pozwala to założyć, że smartfon prawdopodobnie podzieli los swojego starszego brata i otrzyma tylko jeszcze jedną aktualizację systemu operacyjnego.

A jaka jest Wasza opinia o polityce firmy Microsoft? Co sądzicie do podejściu producenta do jego flagowych produktów? Napiszcie swoją opinię w komentarzach!

Źródło: Windows Central