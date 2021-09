Premiera Microsoft Surface Duo 2 nie jest niespodzianką. To co urządzenie ma do zaoferowania niektórych może już zaskoczyć. Ale chyba tylko pozytywnie.

Microsoft Surface Duo 2, czyli to samo, ale znacznie lepiej

Kojarzycie w ogóle Microsoft Surface Duo? Nie zdziwią mnie przeczące odpowiedzi, bo mowa o propozycji, o której głośno było głównie przed zapowiedzią. Po niej czar prysł. Producent nie zadbał o dobrą specyfikację, nie potrafił ukazać realnych korzyści z korzystania z takiej konstrukcji, a dodatkowo zażyczył sobie za wszystko dużych pieniędzy. Czy tym razem może być inaczej? Jest na to spora szansa.

Idea została zachowana, Microsoft Surface Duo 2 przypomina swojego poprzednika, a zarazem dość mocno odbiega od innych składanych smartfonów. To „książeczka” z dwoma ekranami AMOLED o przekątnych 5,8 cala, rozdzielczościach 2688 x 1892 oraz częstotliwościach odświeżania 90 Hz. Obydwa pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Tym razem można będzie liczyć na jakąkolwiek funkcjonalność również gdy całość pozostanie zamknięta, zadba o to dodatkowa przestrzeń na jednej z krawędzi wyświetlająca powiadomienia o przychodzących połączeniach czy wiadomościach, pozwalająca dostosować głośność dźwięków czy sprawdzić godzinę lub poziom akumulatora podczas ładowania. Po otwarciu Microsoft Surface Duo 2 mierzy tylko 5,5 mm grubości.

Wydajność już na najwyższym poziomie

Tym razem nie ma kompromisów w kwestii mocy obliczeniowych. Microsoft Surface Duo 2 został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888 oraz pamięć RAM LPDDR5, zaoferuje też do 512 GB pamięci wewnętrznej. To topowa konfiguracja dla współczesnych smartfonów z systemem Android.

Precyzując, preinstalowany został tutaj Android 11. Wedle zapowiedzi zdecydowanie lepiej wyglądać będzie współpraca z aplikacjami i grami, użytkownicy mają otrzymać propozycję idealną do korzystania z dwóch aplikacji jednocześnie, ale też do pełnego wykorzystania jednego programu. Na przykład otwierając różne karty w Microsoft Edge, po jednej na każdym z ekranów, czy zmieniając całość w czytnik e-booków za pomocą aplikacji Kindle. A może śledzenie transmisji z meczu, a jednocześnie podglądanie statystyk? Podobno producent zadbał też o pełną integrację z Microsoft 365 i Microsoft Teams, a także ponad 150 grami, w tym Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 i Dungeon Hunter 5.

Microsoft Surface Duo 2 ma być świetnym sprzętem do pracy, czytania, ale też grania i innej rozrywki. Brzmi dobrze i chociaż wydajności do tego nie zabraknie, to ostateczną ocenę efektów pracy producenta będzie można wystawić po dokładnych testach. Muszą być dokładne, bo cena do najniższych nie należy.

Nie zabraknie obsługi rysika oraz wsparcia technologii 5G i łączności NFC. Oczywiste? Niby tak, ale poprzednik tego nie oferował. Zaplecze komunikacyjne uzupełniają Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1 oraz dual SIM (eSIM + nano SIM).

Surface dla fotografa? Przestaje być śmieszne

Znacząco podrasowano również aparat fotograficzny. Ten też przestał odstraszać. Tym razem postawiono na trzy obiektywy - główny 12 Mpix i f/1.7 z OIS, ultraszerokokątny 16 Mpix i f/2.2 oraz teleobiektyw 12 Mpix i f/2.4 z OIS oraz dwukrotnym zoomem optycznym. Wideo można będzie zarejestrować w 4K przy 30 fps lub 60 fps. Dochodzi do tego jeszcze aparat do selfie, 12 Mpix i f/2.0. Naturalne wydają się tu wzmianki ze strony producenta, iż będzie to najlepszy smartfon do szybkiej edycji wykonywanych fotografii (już na starcie mają znaleźć się do tego nawet odpowiednie narzędzia) czy ich udostępniania.

Na co ponarzekać? Na pierwszy rzut oka nie imponuje akumulator. Już nawet nie tyle pojemnością 4449 mAh, ale też obsługą ładowania 23 W. Co więcej, zasilacz nie znajdzie się w zestawie, podobnie jak wspomniany już rysik. Smartfon nie ma też złącza słuchawkowego.

Ile kosztuje Surface Duo 2 od Microsoft?

Ceny smartfona Microsoft Surface Duo 2 zaczynają się od 1499 dolarów. To dużo, ale z drugiej strony tylko o 100 dolarów więcej niż w przypadku poprzednika, który oferował znacznie mniej.

Wymieniona kwota dotyczy wariantu z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Do sprzedaży mają trafić również warianty 8 GB + 256 GB oraz 8 GB + 512 GB. Będą kosztowały odpowiednio 1599 dolarów oraz 1799 dolarów.

Jakie macie pierwsze wrażenia co do Microsoft Surface Duo 2 i jak postrzegacie jego atrakcyjność na tle innych składanych smartfonów?

Źródło: Microsoft