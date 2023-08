Wygląda na to, że gracze opłacający abonament Xbox Game Pass w przyszłym miesiącu nie będą narzekać na nudę. Microsoft zamierza rozbudować katalog oferowanych gier o kilka naprawdę kuszących pozycji.

Wstępna lista gier nie pozostawia wątpliwości. Wrzesień w Xbox Game Pass zapowiada się bardzo interesująco. Kto wie, może będzie to nawet najlepszy miesiąc od dłuższego czasu, a przecież mowa o usłudze, która systematycznie zbiera wiele ciepłych komentarzy.

Starfield i Lies of P w Xbox Game Pass

Od dłuższego czasu wiadomo, że na premierę w Xbox Game Pass pojawi się Starfield. Chyba nikomu nie trzeba tego tytułu przedstawiać, w końcu to jedna z najbardziej oczekiwanych gier 2023 r.

Wielu graczy podobnie określa Lies of P. Zwłaszcza spośród sympatyków RPG i mrocznych klimatów. Właśnie takowe mają się tu pojawić, co często intryguje, ponieważ fabuła będzie skupiała się na losach Pinokia.

Starfield dołączy do Xbox Game Pass już 6 września. Lies of P zostanie natomiast dodany do katalogu nieco później, bo 19 września (również na premierę).

Co jeszcze w Xbox Game Pass na wrzesień?

Poza tym już teraz wiadomo, że Xbox Game Pass na wrzesień będzie obejmował inny głośny tytuł, a mianowcie Payday 3. Najnowsza odsłona strzelanki nastawionej na zabawę wieloosobową trafi do usługi 21 września. Także w tym przypadku będzie do debiut w Xbox Game Pass na premierę.

Listę uzpełniają Party Animals (od 20 września) i Cocoon (od 20 września). To mniejsze produkcje, ale i takowe często znajdują swoich sympatyków. Party Animals to zrecznościówka odpowiednia także dla młodszych graczy. Cocoon jest natomiast zapowiadany jako gra logiczna.

Finalnie lista nowości na wrzesień będzie dłuższa. Microsoft nie przedstawił jeszcze oficjalnie pełnej oferty.