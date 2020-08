Chociaż składane smartfony są dla wielu osób jedynie ciekawostką, właśnie tutaj Microsoft widzi dla siebie szanse. Zainteresowani Microsoft Surface Duo muszą jednak przygotować się na duży wydatek.

Cena Microsoft Surface Duo ujawniona. Data rynkowej premiery również

Zapowiedź Surface Duo miała miejsce w zeszłym roku, chociaż producent nie ukrywał, że na pojawienie się tego urządzenia w sklepach trzeba będzie trochę poczekać. Dziś padła konkretna data - sprzedaż Surface Duo rozpocznie się 10 września, od dziś w USA przyjmowane są natomiast wstępne zamówienia.

Podano również cenę i zgodnie z przypuszczeniami jest wysoka. Surface Duo można nabyć od 1399 dolarów. Takie określenie sugeruje, że pojawiła się więcej niż jedna wersja. Są dwie - 128GB oraz 256GB.



Tak wygląda (w USA) zestaw sprzedażowy Microsoft Surface Duo.

Składana konstrukcja, ale specyfikacja nie najmocniejsza

Co ciekawe, chociaż konstrukcja została omówiona wcześniej dość dokładnie, nie ujawaniano wszystkiego na temat specyfikacji. Pewne było tylko, że chociaż będzie ona mocna, jednocześnie może zauważalnie odbiegać od topowych propozycji konkurencji.

Surface Duo oferuje dwa wyświetlacze AMOLED 5,6 cala o rozdzielczości 1800x1350 pikseli, z których można będzie korzystać indywidualnie lub razem w różnych trybach. Połączono je zawiasem 360 stopni, po rozłożeniu powierzchnia robocza wyniesie 8,1 cala. Co ważne, Microsoft postawił tutaj nie na jeden ze swoich systemów, ale na Androida 10.

Jeśli chodzi o pozostałe elementy specyfikacji, pojawia się tu procesor Qualcomm Snapdragon 855 współpracujący z 6 GB RAM. Poza tym Surface Duo dysponuje między innymi pojedynczym aparatem 11 Mpix, f/2.0 z opcją rejestrowania wideo 4K/30 fps oraz baterią 3577 mAh wspierającą ładowanie 18W. Zabrakło nie tylko 5G, ale i NFC, a także głośników stereo.

Surface Duo obsługuje za to wszystkie generacje pióra Surface Pen. Nawet jeśli Microsoft zadba o ciekawe funkcje w oprogramowaniu, już pojawiają się komentarze, że cena nie pasuje do takiej specyfikacji, nawet przy braniu poprawki na składaną konstrukcję. Co sądzicie?

