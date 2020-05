Pierwsze zapowiedzi dotyczące smartfona Microsoft Surface Duo brzmiały bardzo obiecująco. Do sieci trafiły pierwsze konkrety na temat jego specyfikacji i dla niektórych mogą być one rozczarowujące.

Specyfikacja Microsoft Surface Duo w sieci

Microsoft Surface Duo został nieprzypadkowo zaliczony do grona najbardziej wyczekiwanych smartfonów 2020 roku. Producent oficjalnie potwierdził prace nad nim i ujawnił, iż będzie to konstrukcja z dwoma ekranami o przekątnych 5.6 cala, które zostaną połączone 360-stopniowym zawiasem. Nie ukrywa również, że zastosuje tutaj system Android. Szybko pojawiły się sugestie, że będzie to smartfon z górnej półki, ale konkretów brakowało. Aż do teraz.

Wedle źródeł Windows Central, Microsoft Surface Duo będzie napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon 855 i 6 GB pamięci RAM. W momencie premiery ma pracować pod kontrolą systemu Android 10, krótko po niej otrzymać aktualizację z Android 11. Zainteresowani będą mogli wybierać pomiędzy wersjami z 64 GB i 256 GB pamięci wewnętrznej. Może być to istotne, bo raczej nie pojawi się tu slot na kartę microSD.

Sprecyzowane zostały również parametry ekranów. Poza przekątnymi 5.6 cali należy nastawiać się na proporcje 4:3 oraz rozdzielczości 1800x1350 pikseli (401 ppi). Mają być to ekrany wykonane w technologii AMOLED. Zostaną otoczone szerokimi jak na obecne standardy ramkami, ale to akurat producent ujawnił już na materiale wideo promującym Microsoft Surface Duo. Najwyraźniej źródła Windows Central sugerują, że tak samo będzie wyglądać to ostateczna wersja.

Coraz bardziej prawdopodobne, że to nie tylko koncept, ale też finalny wygląd Microsoft Surface Duo.

Zanosi się na to, że Microsoft Surface Duo będzie miał widoczne braki

Jeśli tak ostatecznie będzie, producent nie postawi zatem na jeden z najnowszych procesorów. Trzeba jednak podkreślić, że Qualcomm Snapdragon 855 i 6 GB pamięci RAM to zestaw, który dla większości użytkowników powinien być pod względem wydajności w pełni wystarczający. Niestety Windows Central wskazuje też na kilka elementów, które już teraz budzą pewne obawy co do atrakcyjności tego smartfona.

Chodzi tu przede wszystkim o pojedynczy aparat 11 Mpix z przysłoną f/2.0, a także brak łączności NFC. Zapowiada też nieobecność 5G powinna być dla wielu mniej dokuczliwa. Imponująco nie wyglądają wzmianki o baterii. Ma cechować się pojemnością 3460 mAh i nie wspierać bezprzewodowego ładowania.

Dokładna data premiery Microsoft Surface Duo pozostaje nieznana. Początkowo producent zapowiadał, że smartfon pojawi się pod koniec tego roku. Nie tak dawno pojawiły się jednak doniesienia, że premiera może zostać przyśpieszona.

Źródło: windowscentral, Microsoft Surface

