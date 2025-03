Ponad 100 zł za metr kabla audio? Gadżet Apple dla audiofili, czy bogaczy?

Ile powinien kosztować kabel pozwalający na połączenie smartfona ze słuchawkami? 20 zł, 50 zł, a może 100 zł? Jeśli kupisz go w sklepie Apple, będzie drożej.

W ostatnim czasie Apple zdecydowało się na radykalną zmianę - złącze w smartfonach zostało zmienione z Lightning na USB typu C. Proces został przeprowadzony w związku zaleceniami Unii Europejskiej. Jednocześnie warto przypomnieć, że od wielu lat większość telefonów nie posiada już tradycyjnych złącz słuchawkowych. Część użytkowników wciąż ceni sobie natomiast możliwość korzystania z tradycyjnych słuchawek przewodowych lub podłączenia telefonu do wieży Hi-Fi, głośników, soundbara. Jeśli szukasz sposobu na podłączenie iPhone z USB typu C do słuchawek lub głośników z wejściem minijack, Apple od kilku dni ma rozwiązanie. Nie jest to jednak tani gadżet.

Kabel do podłączenia USB-C do minijack 3,5 mm od Apple jest drogi

Apple wprowadziło do sprzedaży nowy, certyfikowany przewód audio USB-C do 3,5 mm. Koszt zakupu nie jest niski - cena wynosi aż 179 zł. Taki gadżet pozwoli nie tylko na połączenie nowoczesnego smartfona z głośnikami. To kabel dwukierunkowy, którego długość to 1,2 m.

Przewód dedykowany jest także m.in. dla słuchawek AirPods Max lub Beats Studio Pro, umożliwiając podłączenie do źródeł dźwięku posiadających port audio 3,5 mm. Produkt może trafić przede wszystkim do osób ceniących najwyższą jakość dźwięku. Niekiedy oferuje ją bowiem połączenie analogowe, choć trzeba użyć dobrego kabla. Zapewnia to chociażby minimalne (praktycznie nieodczuwalne) opóźnienia.

Dlaczego kabel USB typu C - minijack marki Apple jest tak drogi?

Cena nowego kabla to nie tylko efekt prestiżu marki Apple. Jak przystało na sprzęt amerykańskiego producenta, ich kosztowne akcesoria charakteryzują się nie tylko eleganckim designem i solidnym wykonaniem, ale także dbałością o każdy detal.

Apple zaprojektowało ten kabel z myślą o przesyłaniu wysojkei jakości dźwięku. Ma to znaczenie, gdy chcesz użyć słuchawek przy wymagających zastosowaniach, jak tworzenie treści audio, czy chęć słuchania muzyki w najwyższej jakości. Niskie opóźnienia sprawdzą się też w przypadku dynamicznych gier komputerowych. Przewód kupisz w oficjalnym sklepie Apple. Na stronie producenta nie znajdziemy natomiast szczegółów dotyczących budowy kabla, czy specjalnych technologii, odróżniających go od (znacznie tańszej) konkurencji.

Jak podłączyć słuchawki lub głośniki przewodowe do nowego iPhone?

Nowy kabel to tylko jedno z możliwych rozwiązań. Większość użytkowników decyduje się obecnie na słuchawki bezprzewodowe, co całkowicie eliminuje problem braku dedykowanego złącza audio. Na rynku dostępne są również adaptery Bluetooth, które pozwalają na bezprzewodowe podłączenie słuchawek lub głośników – ich ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych (choć nie możemy wtedy liczyć na wysoką jakość).

Innym rozwiązaniem może być inwestycja w przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) z łącznością Bluetooth. Choć kosztuje kilkaset złotych lub więcej, znacząco podnosi jakość brzmienia. W sprzęcie audio z górnej półki, jak dobre wzmacniacze czy soundbary, wysokiej klasy DAC jest często już wbudowany. Dodając ten element do tańszego urządzenia, możesz poprawić jakość brzmienia.

Jest też tańszy sposób na połączenie sprzętów z USB typu C i złączem słuchawkowym. Poza kablem o długości 1,2 m, Apple sprzedaje też krótką przejściówkę. Wtedy konieczne jest natomiast wykorzystanie dodatkowego kabla z dwiema końcówkami minijack 3,5 mm. Do adaptera można też podłączyć słuchawki lub głośniki wyposażone już w kabel słuchawkowy.