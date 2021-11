Późna pora, słabe oświetlenie ani wysoka prędkość nie ma być przeszkodą dla Mio MiVue 886. Ten nowy wideorejestrator samochodowy został wyposażony w podzespoły, dzięki którym każde zdarzenie będzie zapisane z najdrobniejszymi szczegółami.

Mio MiVue 886 – samochodowy wideorejestrator 4K HDR

W zależności od tego, czy bardziej zależy ci na szczegółowości, czy też na płynności, w wideorejestratorze samochodowym Mio MiVue 886 możesz wybrać jeden z kilku trybów nagrywania wideo, między innymi: 4K w 30 klatkach na sekundę albo Full HD w 120 klatkach na sekundę.

Kąt widzenia wynosi aż 160 stopni, więc na nagraniach widać nie tylko to, co znajduje się idealnie przed maską, ale też po bokach. Technologia Night Vision Ultra w połączeniu z HDR-em (dostępnym w trybie WQHD) natomiast sprawia, że kontrast jest wysoki, dzięki czemu znaki na tablicach rejestracyjnych są dobrze widoczne, nawet w nocy i przy słabym oświetleniu.

To kawał porządnego urządzenia

Czym jeszcze może pochwalić się to urządzenie? Ano na przykład ostrzeżeniami przed odcinkowym pomiarem prędkości (na bazie GPS-u i odpowiednich algorytmów), a także 3 trybami parkingowymi (stałe nagrywanie w trybie poklatkowym / nagrywanie po wykryciu uderzenia / nagrywanie po wykryciu uderzenia lub ruchu).

Większość kamer samochodowych zapisuje klipy co minutę. Mio MiVue 886 natomiast robi to co sekundę. Dzięki temu nie musisz obawiać się, że kluczowy fragment zostanie nadpisany, a równocześnie możesz zaoszczędzić miejsce na karcie SD. A skoro już przy niej jesteśmy, to dodajmy, że rekomendowane przez producenta są nośniki U3 o pojemności 256 GB.

Ile kosztuje Mio MiVue 886?

Nowy wideorejestrator Mio jest już dostępny w sprzedaży. Kosztuje około 1100 złotych.

Źródło: Mio, MiTAC, 4 Publicity