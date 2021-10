Mikavi PQ6 3CH to bardzo funkcjonalny wideorejestrator wyposażony w trzy kamery, nagrywające z przodu, z tyłu i w środku pojazdu. Jest solidnie wykonany, ma GPS, Wi-Fi, trzy tryby parkingowe i nagrywa całkiem dobrej jakości wideo w dzień i w nocy. Moja opinia o Mikavi PQ6.

4/5

Wideorejestrator Mikavi PQ6 3CH - sprawdź jakość filmów z trzech kamer

Kamera samochodowa Mikavi PQ6 3CH nagrywa filmy z przodu, z tyłu i w środku pojazdu. Dlaczego w środku? To proste: kontrole drogowe, agresywne zachowania przy drzwiach kierowcy, albo niebezpieczne sytuacje wewnątrz pojazdu. Potrójny wideorejestrator przydaje się w nieprzewidywalnych, nieprzyjemnych i niebezpiecznych sytuacjach, nie tylko na zewnątrz, ale też wewnątrz pojazdu. Nawet w nocy, bo ma niewidoczne oświetlenie podczerwone. Rzecz jasna jeśli chcesz, to środkową kamerę możesz wyłączyć.

Zobacz naszą recenzję Mikavi PQ6 3CH, w której znajdziesz przykładowe filmy dzienne i nocne z wszystkich trzech kamer.

Kamerę przednią i środkową można regulować nie tylko w pionie, ale też w poziomie. Ich kąt widzenia oraz jasność to odpowiednio: 170 stopni f/1.6 oraz 150 stopni f/1.8. Natomiast tylna kamera ma 160 stopni f/1.8 i regulowana jest w pionie, ale to wystarczy, bo szeroki kąt zapewnia nagrywanie daleko na boki.

Mikavi PQ6 3CH ma wbudowany odbiornik GPS, więc zarejestruje dokładną lokalizację zdarzenia, a także opcjonalnie prędkość pojazdu (można to wyłączyć).

Ważne jest to, że kamera wyposażona jest w przewód do stałego zasilania już w komplecie, więc nie trzeba niczego dokupować. Tryb parkingowy jest dość zaawansowany i działa na trzy sposoby: detekcja ruchu plus czujnik przeciążeń, nagrywanie poklatkowe lub low bitrate, czyli nagrywanie przy obniżonej jakości, ale za to z bardzo małymi plikami (nawet 140 godzin na karcie 256 GB).

Wideorejestrator Mikavi PQ6 ma też Wi-Fi, więc można nim sterować zdalnie przez telefon i darmową aplikację.

Zobacz powyższy film i daj znać jaka jest Twoja opinia o Mikavi PQ6. Czy warto kupić tę kamerę samochodową? Napisz komentarz.