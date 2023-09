Optoma ma do zaoferowania dwa przenośne projektory laserowe – ML1080 i ML1080ST. Obydwa modele ważą mniej niż kilogram i zostały wyposażone w potrójny laser RGB o jasności 1200 lumenów.

Nowe modele są najlżejszymi projektorami w historii marki Optoma. Mała waga umożliwia przeniesienie sprzętu do ogrodu czy zabranie go w podróż. Producent zapewnia, że ML1080 i ML1080ST mogą być zasilane nawet przy pomocy powerbanka podpiętego do portu USB-C.

Obydwa urządzenia wyposażono w potrójny laser RGB, który ma gwarantować ostrość obrazu i dokładność odwzorowania barw (105 procent pokrycia gamy BT.2020 – najszerszy zakres kolorów widocznych dla ludzkiego oka). Projektory są również zgodne ze standardami HDR i HLG.

ML1080 i ML1080ST – do domu i do biura

Modele wyświetlają obraz wielkości do 100 cali i o jasności 1200 lumenów, co pozwala na oglądanie filmów i granie w gry w optymalnej jakości również w dzień. ML1080ST może zostać ustawiony jeden metr od ściany. Taki projektor sprawdzi się w małych mieszkaniach i salkach konferencyjnych. Zarówno ML1080ST, jak i ML1080, działają w dowolnej pozycji (także w trybie pionowym).

źródło: materiały prasowe