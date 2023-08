Szkoła zbliża się wielkimi krokami i choć uczniowie czy studenci tego nie chcą, wraca czas siedzenia nad książkami i przed komputerami. Jeśli masz zamiar przy okazji zmodernizować lub kupić zupełnie nowy zestaw PC czy laptopa, przyda ci się również odpowiednio wyposażony monitor.

Materiał sponsorowany przez markę iiyama

Tylko na co zwrócić uwagę przy jego wyborze i na jaki model się zdecydować?

Monitor do komputera stacjonarnego i laptopa

Monitor to podstawowy element wyposażenia każdego stanowiska komputerowego i to nie jest żadna nowość. Jest również jednym z najrzadziej wymienianych, dlatego warto wybrać raz, a dobrze. Lepszy obraz dzięki wyższej rozdzielczości i jakości matrycy, funkcje ochrony oczu, i tryby dla graczy czy w końcu niższy pobór prądu. To wszystko ma ogromne znaczenie.

Nieco inaczej jest w przypadku laptopów. Tutaj wyświetlacz jest zintegrowany z samym urządzeniem, a zatem potrzeba posiadania wolnostojącego monitora zanika. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Cóż, niekoniecznie.

Dodatkowy monitor to przede wszystkim znacznie większy komfort niż w przypadku niewielkich matryc w laptopach. Większa przestrzeń poprawia produktywność i pozwala cieszyć się lepszą jakością obrazu w przypadku odtwarzania multimediów (Youtube, Netflix itp.) czy tym bardziej gier komputerowych. Co więcej, dzięki takiemu urządzeniu, wraz z laptopem jesteśmy w stanie stworzyć stanowisko wielomonitorowe - na jednym oglądać Netfliksa, a na drugim odrabiać zadanie domowe czy tworzyć projekt na studia. Ostatnią zaletą jest wszechstronność. Monitora nie musimy podpinać wyłącznie do laptopa, bo równie dobrze może pełnić rolę telewizora, do którego podłączymy konsolę czy dekoder.

Jaki monitor kupić?



Podstawowy monitor do nauki – iiyama XU2493HS-B5

Porządny biurowy model monitora można zgarnąć w promocji już za 399 zł.

iiyama XU2493HS-B5 to 24-calowa jednostka z matrycą IPS o rozdzielczości Full HD, która zapewnia dobre odwzorowanie kolorów, jasność maksymalną i ostry, wyraźny obraz. Odświeżanie rzędu 75 Hz spełni dodatkowo wymagania co do płynności samego obrazu.

Monitor wyposażono w głośniki stereo, wyjście słuchawkowe i funkcje pozwalające chronić oczy (Flicker Free i redukcja niebieskiego światła). W oczy rzuca się natomiast nowoczesna, minimalistyczna stylistyka, a wszystko to dzięki bardzo cienkim ramkom wokół ekranu. Do komputera podłączymy go przy pomocy złącza HDMI lub DisplayPort, dlatego będzie kompatybilny z dwoma urządzeniami źródłowymi.



Podstawowy monitor z dużą matrycą – iiyama XU2793HS-B5

W kwocie do 500 zł kupić można już 27-calowy monitor do domowego użytku, który wyposażony będzie w matrycę IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 75 Hz, zapewniając komfort zarówno w trakcie nauki, jak i rozrywki. Duża przekątna wraz z rozdzielczością zapewnią dobre wrażenia wizualne, a częstotliwość odświeżania dobrą płynność wyświetlanego obrazu.

Monitor iiyama XU2793HS-B5 oferuje dodatkowo wysoką jasność maksymalną rzędu 300 nitów, która sprawdzi się dobrze w słoneczny dzień i porządnie oświetlonych pomieszczeniach. Model ten posiada wyjście słuchawkowe, głośniki stereo, funkcję redukcji niebieskiego światła (ochrona oczu) oraz synchronizacji adaptacyjnej FreeSync, która czuwa nad idealnie płynnym obrazem w grach wideo. Jeśli szukasz podstawowego i niedrogiego, ale sporych rozmiarów monitora do nauki, właśnie go znalazłeś.



Dobry i niedrogi monitor gamingowy – iiyama G2450HS-B1 Black Hawk

24-calowy monitor dobrze sprawdza się u mniej wymagających graczy i takim modelem jest G2450HS-B1. Co ciekawe, aktualnie obowiązuje na niego promocja i zgarnąć go można w niezwykle atrakcyjnej cenie na poziomie 449 zł.

iiyama G2450HS-B1 Black Hawk to, jak już wspomnieliśmy, 24-calowy monitor z matrycą VA o rozdzielczości Full HD, częstotliwości odświeżania 75 Hz i wysokim kontraście rzędu 3000:1. Matryca VA zapewni głęboką czerń i ostry obraz, częstotliwość odświeżania płynny obraz w grach, a tak wysoki kontrast, świetne wrażenia wizualne w filmach i zastosowaniach rozrywkowych.

Monitor oferuje funkcje gamingowe, takie jak FreeSync oraz tryb podświetlenia stroboskopowego. FreeSync będzie czuwał nad idealną płynnością, a podświetlenie stroboskopowe zapewni pozbawiony artefaktów obraz w dynamicznie zmieniających się scenach.

Nie można zapominać także o dodatkach. Znajdziemy tu głośniki stereo i wyjście słuchawkowe, funkcję ochrony oczu oraz to, na czym powinno zależeć graczom, czyli niski czas reakcji matrycy na poziomie zaledwie 1 ms. Jeśli zatem szukasz niedrogiej, lecz nadal gamingowej konstrukcji, warto się tym modelem zainteresować.



Duży monitor gamingowy do 600 zł – iiyama G2740HSU-B1

Jeśli chcesz zainwestować w monitor o większej przekątnej niż 24”, warto zainteresować jednostką 27-calową. I takową jest iiyama G2740HSU-B1, która wyposażona została w matrycę IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 75 Hz. Duży monitor i taka częstotliwość odświeżania świetnie sprawdzą się jednak nie tylko w zastosowaniach rozrywkowych, ale również podczas nauki.

Monitor oferuje dodatkowo gamingową funkcję synchronizacji adaptacyjnej FreeSync, która ma za zadanie zapewniać idealnie płynny obraz w grach, filtr niebieskiego światła (dla ochrony naszych oczu), wyjście słuchawkowe, dwa porty USB-A 2.0, do których podłączyć możemy myszkę i klawiaturę, głośniki stereo oraz tryb podświetlenia stroboskopowego. Ten ostatni ma za zadanie czuwać nad generowaniem ostrego jak brzytwa obrazu w dynamicznie zmieniających się scenach. Model ten w normalnych okolicznościach kosztuje ok. 769 zł, ale z okazji promocji nabędziesz go już za 569 zł. Naprawdę świetna promka, jak na tego typu zalety.



Monitor do laptopa dla wymagających do 800 zł – iiyama XUB2492HSC-B5

Nieco bardziej rozbudowanym modelem jest iiyama XUB2492HSC-B5, który względem poprzednio omówionych konstrukcji odznacza się zdecydowanie lepszą ergonomią, a to za sprawą funkcjonalnej podstawy z szerokim zakresem regulacji oraz nowoczesnym portem USB-C, do którego w każdej chwili możemy podłączyć laptopa.

Bo w tym modelu USB-C to nie tylko zwykłe połączenie laptop-monitor, to również funkcja ładowania Power Delivery (65 W), więc nie musimy dodatkowo podłączać kompatybilnego notebooka do zewnętrznego źródła zasilania.

Monitor wyposażony został w 24-calową matrycę IPS o szerokich kątach widzenia i odświeżaniu 75 Hz, cechującą się dobrym odwzorowaniem barw i ostrością wyświetlanego obrazu. Oprócz tego sprzęt oferuje dwa porty USB-A 3.0, do których podłączymy peryferia lub inny, kompatybilny gadżet, wyjście słuchawkowe, głośniki stereo oraz funkcje ochrony oczu. Monitor można wyrwać w promocji już za 769 zł, co oznacza, że jest aktualnie jednym z najbardziej opłacalnych wyborów na rynku.



Duży monitor do gier o wysokiej rozdzielczości – iiyama G2740QSU Black Hawk

Duża przekątna i wysoka rozdzielczość bezpośrednio wpływają na komfort rozgrywki i wrażenia z niej płynące. Niestety z reguły trudno jest znaleźć sensowny model w budżecie do 1000 zł, ale przy okazji nowej promocji mieści się w nim iiyama G2740QSU Black Hawk, który możesz nabyć już za 789 zł. Bazuje on na 27-calowej matrycy IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania 75 Hz. Bezkompromisowa ostrość obrazu jest zatem połączona z dobrym poziomem płynności. Matryca IPS natomiast to świetne kolory i szerokie kąty widzenia.

iiyama G2740QSU Black Hawk oferuje też głośniki stereo i złącze słuchawkowe, dwa porty USB 2.0 (tutaj można podłączyć na przykład myszkę i klawiaturę), funkcje ochrony oczu i gamingowe. W tym ostatnim mieści się FreeSync, czuwający nad płynnym, pozbawionym rozrywania obrazem i tryb podświetlenia stroboskopowego, który ma za zadanie niwelować niechciane artefakty w dynamicznie zmieniających się scenach.

Dobre monitory. Do zabawy i nauki

Zaprezentowane przez nas modele oferują bardzo wysoki stosunek ceny do jakości i szereg funkcji, na których powinno nam jak najbardziej zależeć. A na jaki konkretnie model postawić? Tu już wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. Jeśli wiesz, że wykorzystany zostanie do gier wideo, warto postawić na monitor gamingowy, który lepiej sprawdzi się w tym właśnie zastosowaniu. Jeśli jednak nie spędzasz w ten sposób czasu, możesz wyposażyć stanowisko w typowy monitor biurowy. Niezależnie od wyboru, każdy wymieniony wyżej model spełni oczekiwania ucznia i studenta.

Materiał sponsorowany przez markę iiyama