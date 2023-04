Czy to dobry moment na zakup monitora? Wygląda na to, że tak

Za najnowszymi trendami w technologii czasami trudno nadążyć. Nowinki w branży dotyczą nie tylko smartfonów, czy podzespołów do komputerów. To też monitory, które dziś różnią się diametralnie od tych, które cieszyły się popularnością lata temu.

Płatna współpraca z marką iiyama

Przyjrzeliśmy się kilku propozycjom od iiyamy – producenta, w którego portfolio znajduje się szereg propozycji gamingowych i wybraliśmy modele, których zakup warto rozważyć, jeśli myślisz nad odświeżeniem swojego stanowiska. Dodatkowy argument może stanowić trwająca promocja, dzięki której upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu – ale o tym później.

Monitor monitorowi nierówny. Określenie, że sprzęt jest “dla gracza” sugeruje, że producent przyłożył dużą wagę do zapewnienia najlepszych wrażeń właśnie podczas spędzania czasu w swoich ulubionych grach. Co to oznacza w przypadku monitorów? Między innymi to, że w trakcie rozgrywki nie zabraknie dynamiki, płynności i odwzorowania kolorów. Warto zatem przemyśleć swoje potrzeby i zainteresować się jednymi z proponowanych przez nas egzemplarzy.

Najbardziej uniwersalny ze wszystkich. iiyama G-Master GB2770HSU

Umówmy się, nie każdy jest profesjonalistą, który potrzebuje najwyższych możliwych parametrów i sprzętu z najwyższej półki. To jasne, że do regularnego uruchomienia kilku meczyków w CS:GO lub League Of Legends przyda się dobry sprzęt. Nie oznacza to jednak, że wybór 27-calowego wyświetlacza Full HD, jakim jest G-Master GB2770HSU będzie złym wyborem. Wręcz przeciwnie. To propozycja uniwersalna, a jednocześnie oferująca znakomite parametry.

Połączenie matrycy Fast IPS z czasem reakcji MPRT na poziomie 0,8 ms i częstotliwości odświeżania wynoszącej 165 Hz sprawdzi się doskonale do dynamicznych tytułów, ale też zapewni odpowiednią jakość obrazu, kiedy dynamika jest niepotrzebna, bo zwyczajnie korzystasz z komputera do przeglądania internetu lub też pracy. Producent zadbał też o ponad 250 nit jasności w trybie HDR, co stanowi dobry wynik oraz dobrą równomierność podświetlenia.

Uniwersalny monitor wymaga nie tylko zastosowania uniwersalnej matrycy, którą doceni zarówno miłośnik szybkich strzelanek, ale też fan leniwych symulatorów. GB2770HSU to zatem wygodne regulowanie wysokości, pochyłu oraz tzw. pivotu w zakresie 90 st. Wysokość podstawy można regulować w zakresie 150 mm, za poza tym jest ona wyjątkowo prosta w montażu. Co również istotne w dobie troski o środowisko - producent ograniczył tutaj ilość plastiku.

Ekologia to jedno, a dbałośćo odpowiednią postawę przy komputerze to drugie – tutaj zadbano o obie rzeczy jednocześnie. Monitor zawsze znajdzie swoje miejsce na biurku. A jeśli nie – bez trudu można go zawiesić na stanie dzięki standardowi mocowania VESA (100 x 100 mm).

Monitor na większe potrzeby. iiyama G-Master GB-2870UHSU o przekątnej 28”

Jeśli wiesz, że 1” w przypadku monitorów robi dużą różnicę, a i zdajesz sobie sprawę z tego, że potrzebujesz rozdzielczości 4K i 150 Hz częstotliwości odświeżania – G-Master GB-2780UHSU to sprzęt, który może cię zainteresować. Producent określa go mianem “multiplatformowca” i to bez wątpienia cecha, którą należy podkreślić.

Obecność portu HDMI 2.1 sprawia, że ta 28-calowa iiyama sprawdzi się zarówno w przypadku osób mocno związanych z “ruchem” #pcmasterrace, ale też tzw. konsolowców, którzy poza “pecetami”, chętnie grają na nowych generacjach PlayStation oraz Xbox. Czy to ważna cecha? Ważna, bo każdego dnia – jak grzyby po deszczu – na branżowych grupach pojawiają się pytania o dobry monitor do konsoli. G-Master GB-2870UHSU to jeden z nich. Dlaczego? Ano dlatego, że obsługuje rozdzielczość QHD (2560 x 1440 px) na Xboksie, a poza tym wspiera częstotliwość odświeżania 120 Hz. Na PlayStation5 natomiast pozwala wyświetlać obraz w rozdzielczości 4K przy odświeżaniu 120 Hz. To podstawowe parametry, którymi kierują się “konsolowcy” podczas wyboru monitora do gier.

Aby poprzeć tę tezę warto przytoczyć plusy, które odnotowaliśmy w naszym teście tego sprzętu. Niesamowicie szybka reakcja IPS 4K to jedna z największych zalet. Nie bez znaczenia pozostaje też przekątna 28”, która w przypadku monitorów gamingowych nie jest taką oczywistością, a przecież dla niektórych - w kontekście tego typu urządzeń - rozmiar jest jednym z kluczowych parametrów.

Na uwagę zasługuje też dobra kalibracja fabryczna oraz wbudowany hub z trzema portami USB 3.2. Nie zapominajmy też o niemal bezramkowej obudowie, która wizualnie jeszcze bardziej powiększa tę już dużą konstrukcję. Niewiele temu monitorowi brakowało do uzyskania najwyższej noty 5 na 5 gwiazdek w teście przeprowadzanym przez naszego eksperta.

Sprzęt dla zawodowca, który nie ma sobie równych. iiyama G-Master GB2790QSU

Matryca Fast IPS o rozdzielczości QHD (2560 x 1440 px) i częstotliwość odświeżania 240 Hz. Do tego przekątna 27” i wsparcie dla technologii FreeSync Premium kompensującej niską liczbę FPS-ów. Co oznacza to połączenie? To, że jeśli gry to twoja największa pasja i nie wyobrażasz sobie doby bez przynajmniej 23 godzin spędzonych przed ulubionymi tytułami, to ten monitor jest dla ciebie.

Jeśli jednak spędzasz przed grami nieco mniej czasu – bez obaw. G-Master GB2790QSU Gold Phoenix to prawdziwa “petarda” dla zawodowców i zapaleńców, którzy gołym okiem widzą nawet najmniejszy spadek płynności podczas rozgrywki. Tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Ten monitor da ci wszystko, czego można oczekiwać od najlepszych sprzętów gamingowych: czas reakcji poniżej 1 ms, niski input lat, ok. 90 proc. pokrycia DCI-P3 i wysoką jasność (500 nit) z dobrą równomiernością podświetlenia.

Czy można mu cokolwiek zarzucić? Można - choćby to, że OSB nie zawiera funkcji gamingowych i brak w nim HDMI 2.1. Tę drugą wadę można jednak pominąć ze względu na brak wsparcia tak wysokiego odświeżania przez obecne konsole. W świetle pozostałych parametrów, wszelkie wady schodzą na dalszy plan i nie zmieniają faktu, że ten monitor gamingowy będzie doskonałym towarzyszem każdego profesjonalisty spędzającego długie godziny przed “pecetem”.

Potwierdzeniem tego, jak dobrym wyborem dla wymagających graczy jest ten monitor niech będą nagrody, które G-Master GB2790QSU otrzymał w naszym teście. Super Produkt i Super Wydajność nie znalazły się tutaj bez powodów. Za tą decyzją stoją potwierdzone w recenzji pomiary wydajności, ale też zaufanie naszych czytelników, dzięki którym w ten monitor trafił wysoko w plebiscycie Produkt Roku 2022.





Który z tych monitorów najlepiej kupić?

Oczywiście - jak w przypadku większości sprzętów, wszystko zależy od wymagań. Portfolio marki iiyama jest na tyle szerokie, że każdy powinien znaleźć w nim monitor dla siebie. Bez względu na to, czy potrzebujesz uniwersalnego sprzętu dobrej jakości do regularnych gier – czy też “kombajna”, którego nie powstydziłby się żaden profesjonalista – w każdym przypadku znajdziesz rozwiązanie skrojone na twoje potrzeby.

Czy zatem warto kupować nowy monitor? Warto, jeśli twój obecny sprzęt powoli sprawia wrażenie przestarzałego i chcesz zobaczyć, jak dziś spisują się najlepsze sprzęty gamingowe. Dodatkowym “zapalnikiem”, który może zaważyć o decyzji zakupowej może być też trwająca promocja, w ramach której wybrani partnerzy dołączają do monitora iiyama grę Dead Island 2. Jeśli nie promocja, to może konkurs, którym kusi iiyama sprawi, że zaczniesz rozważać zakup – a w nim również rzeczona gra (wraz z dodatkami w postaci koszulek i podkładek pod myszkę) do zgarnięcia. Szczegóły są dostępne na oficjalnej stronie.

