Monitor to nieodłączny element komputera stacjonarnego, ale przyda się także właścicielom laptopów. Zastanawiacie się, jaki monitor wybrać do około 1000 złotych? Który monitor jest najlepszy? Oto polecane przez nas modele w tym zakresie cenowym do różnych zastosowań.

Biorąc pod uwagę liczbę dostępnych na rynku modeli, wybór monitora może stanowić nie lada wyzwanie. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was ten poradnik, w którym każdy znajdzie idealny dla siebie monitor do 1000 zł. W odróżnieniu od monitorów z przedziału cenowego do 500 zł, tutaj wybór dostępnych modeli jest znacznie większy. Dlatego skupiliśmy się na tym, aby znaleźć monitory jak najbardziej różniące się od siebie, a co za tym idzie przeznaczone do różnych zastosowań i dla różnych użytkowników.

Wśród monitorów z ceną oscylującą w okolicy 1000 złotych można już znaleźć model praktycznie dla każdego. To optymalny wybór dla osób szukających dobrych monitorów Full HD (1920 x 1080) lub tańszych QHD (2560 x 1440). Polecimy tutaj również jeden monitor dla bardziej „weekendowych” graczy, ale jeżeli szukacie w tej cenie czegoś, co sprawdzi się w kompetytywnych rozgrywkach, to polecamy nasze zestawienie najlepszych monitorów do gier – wskazaliśmy tam kilka modeli spełniających takie kryteria.

Oczywiście nie mogło zabraknąć klasycznych, uniwersalnych monitorów o rozdzielczości Full HD, których długość przekątnej wynosi około 24 cale. Jeśli chodzi o inne cechy, którymi powinien charakteryzować się dobry monitor do 1000 zł, to z pewnością będzie to rodzaj matrycy. W zdecydowanej większości przypadków najlepszym wyborem będzie matryca IPS, z uwagi na brak przekłamań na wyświetlanym obrazie w zależności od kąta, pod jakim spoglądamy na ekran. Zwykle te panele odznaczają się również lepszym odwzorowaniem kolorów w danym segmencie cenowym.

Do niektórych specyficznych zastosowań lepszym rozwiązaniem okażą się panele VA, dlatego też dwa takie egzemplarze również zagościły na naszej liście. Tego typu monitory oferują znacznie lepszy kontrast, kosztem właśnie kątów widzenia. Zwykle też są to panele wolniejsze, choć w przypadku obecnie produkowanych monitorów nie ma to znaczenia, przynajmniej póki nie chcemy grać na poziomie profesjonalnym.

To, co jest uniwersalnie ważne, to kwestia ergonomii oraz ochrony naszych oczu. Regulacja wysokości powinna być w standardzie, tak samo jak stałe podświetlenie (tzw. Flicker Free). Niska emisja niebieskiego światła to również istotny punkt na liście, zwłaszcza jeżeli przed monitorem mamy spędzić więcej niż 2-3 godziny dziennie. Ostatecznie warto zwrócić uwagę na dodatkowe złącza USB – zwłaszcza jeżeli szukamy monitora do laptopa.

Jeśli dysponujemy nieco mniejszym budżetem, to warto zajrzeć do naszego TOP 5 tanich monitorów. Więcej polecanych modeli bez podziału na cenę przedstawiliśmy w ogólnym TOP 10 monitorów. W osobnym zestawieniu prezentujemy także TOP 10 monitorów 4K/UltraHD – to już propozycje kierowane do osób, które zajmują się grafiką lub ogólnie wymagają bardzo dużej przestrzeni do pracy (choć przemyciliśmy tam również kilka modeli dla najbogatszych graczy).

Najlepsze 24-calowe monitory do domu i pracy

Philips 24E1N5300AE - nowoczesny i funkcjonalny monitor 24” Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nowa seria monitorów dla użytkowników domowych od Philips odznacza się jedną cechą szczególną, wcześniej niedostępną w tym segmencie cenowym – złączem USB-C. Za jego pomocą możemy podpiąć (kompatybilnego) laptopa i tym samym zapewnić mu ładowanie (65 W) oraz dostęp do dwóch złączy USB typu A, wyprowadzonych z tyłu monitora. Oczywiście jednocześnie laptop będzie przesyłać obraz na monitor – rozdzielczość FHD, odświeżanie 75 Hz i 100% pokrycia RGB (oraz ponad 80% DCI-P3!). Monitor ten oferuje pokaźny zakres regulacji, wbudowane głośniki stereo oraz posiada wszystkie istotne dla zdrowia certyfikaty. Zastosowany tu panel IPS podświetlany jest z maksymalną jasnością na poziomie 300 nit, co jest optymalną wartością do codziennego użytku. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 23,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Jasność 300 lumenów

Złącza 1x DisplayPort, 1x HDMI, USB typu C, 4x USB 3.2

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

Samsung F24T450GYUX – 24-calowy monitor o złotych proporcjach 16:10 Ocena benchmark.pl









4,4/5 Kolejna propozycja skierowana jest do osób poszukujących większej przestrzeni roboczej, ale nadal w rozmiarze 24”. Jak to możliwe? Otóż właśnie dzięki proporcjom ekranu – 16:10 oznacza w tym przypadku rozdzielczość 1920x1200 px, czyli dodatkowe 120 linii w pionie! Poza tym mamy tu komfortowe na co dzień 75 Hz odświeżania, łącznie cztery złącza USB (w tym dwa USB 3.0), a także komplet możliwości regulacji ułożenia. Możemy nie tylko regulować wysokość i pochylenie, ale również obrót – zarówno na lewo i prawo, jak i do pionu (tzw. Pivot). Nie zabrakło też wbudowanych głośników oraz oczywiście jest to monitor Flicker Free z dodatkową redukcją niebieskiego światła. Jedyne, co w tym panelu IPS mogłoby prezentować się lepiej, to maksymalna jasność (250 nit). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 24 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Proporcje ekranu 16:10

Czas reakcji 5 ms

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 1x HDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x DisplayPort 1.4

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

Najlepsze 27-calowe monitory do domu i pracy

iiyama ProLite XUB2792QSU-B5 – najbardziej uniwersalny monitor 27” za około 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Naturalnie, jeżeli mamy możliwość pomieścić monitor o przekątnej 27”, to warto właśnie na taki rozmiar się zdecydować, ale tylko pod warunkiem, że będzie to panel o rozdzielczości 2560x1440 px – przynajmniej w przypadku codziennego użytkowania i pracy – ogólnie sytuacji, w których mamy do czynienia z tekstem. Iiyama ProLite XU2793QS to jeden z najlepiej zbalansowanych, również cenowo, monitorów do tego typu zastosowań. Poza większym rozmiarem nadal raczy nas kompletem kluczowych cech – panel IPS, odświeżanie 75 Hz, pełne pokrycie sRGB (z bardzo dobrą fabryczną kalibracją), dwa porty USB 3.0 oraz oczywiście pełna regulacja ułożenia. Na wyróżnienie zasługuje również maksymalna jasność na poziomie 350 nit – to aż nadto do pracy nawet w bardzo jasnym biurze. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza słuchawkowe, DVI-D, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x DisplayPort 1.2

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

Powyższy model obecnie coraz rzadziej zdarza się spotkać w cenie poniżej 1100 zł, a warto wiedzieć, że iiyama zawsze oferuje swoje monitory w dwóch odmianach – takiej „full wypas” jak opisany wyżej ProLite XUB2792QSU-B5 oraz nieco „biedniejszej” bez regulacji położenia i bez huba USB. Jeżeli na tych funkcjach nam nie zależy, to śmiało można 100-150 zł zaoszczędzić, wybierając iiyama ProLite XU2793QS-B1 (różnica to tylko brak literki „B” na trzeciej pozycji).

Acer CB273UBEMIPRUZX – nowoczesny i wyśmienicie wyceniony monitor 27 Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kolejna propozycja pokazuje, że warto polować na okazje – w chwili pisania tego zestawienia Acer CB273UBEMIPRUZX (owszem, Acer wymyśla nazwy monitorów uderzając głową w klawiaturę) w kilku sklepach kosztuje nieco tylko ponad 1000 zł, a stanowczo jest wart tej ceny! Dostajemy wszystko to, co w powyżej opisanej iiyamie (IPS 27”, 2560x1440 px, 75Hz, hub USB i pełna regulacja), a ponadto jedno z wejść wideo to USB-C z zasilaniem o mocy do 90 W! Hub USB oferuje tutaj nie dwa, a cztery złącza USB 3.0, a do tego sam monitor potrafi również odtwarzać sygnał HDR (choć maksymalna jasność to nadal 350 nit, a podświetlenie nie jest strefowe, więc na cuda nie ma co liczyć). Jest również certyfikat Flicker Free oraz redukcja niebieskiego światła – czegóż chcieć więcej? Chyba tylko tego, aby dłużej był dostępny w cenie bliskiej 1000 zł. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Jasność 350 cd-m2

Złącza słuchawkowe, RJ-45, 1x HDMI 2.0, USB typu C, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB 3.2, 4x USB 3.2

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

Pozostałe ciekawe monitory za 1000 zł

LG 29WP60G-B Ultra-Wide – ultrapanoramiczna propozycja do niskich biurek Ocena benchmark.pl









4,5/5 Pewną ciekawostką nadal pozostają monitory ultrapanoramiczne. Dlaczego ciekawostką? Głównie dlatego, że w praktyce wycenione są podobnie, co monitor 16:9 o tej samej szerokości… Zatem w praktyce dostajemy mniej monitora w tej samej cenie. Czasami jednak może ograniczać nas wysokość przestrzeni nad blatem i wtedy taki 29-calowy LGWP60G-B jest jak zbawienie – dostajemy w praktyce rozciągnięty na boki klasyczny monitor 24”, tak że przestrzeń robocza na szerokość to pełne 2560 pikseli (a wysokość to nadal 1080 pikseli). W tym przypadku również dostępne jest wejście USB-C, choć niestety tym razem bez opcji ładowania oraz bez dodatkowego huba. Panel IPS pokrywa w pełni przestrzeń kolorów sRGB i obsługuje HDR (choć z maksymalną jasnością 250 nit to raczej tylko w specyfikacji ten HDR da się dostrzec), a przy tym jest też jest wolny od migotania i potrafi redukować niebieskie światło. To, czego jeszcze tu zabrakło, to regulacja wysokości lub obrotu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 29 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1080 px

Proporcje ekranu 21:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 1x HDMI, audio mini-jack, USB typu C

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

Samsung SMART M5 S27BM500EUX – monitor ze SmartTV – idealna opcja do akademika lub pokoju dziecka Ocena benchmark.pl









4,6/5 Przedostatnia propozycja to coś w zupełnie innym stylu niż wszystkie poprzednie monitory. Ten monitor z panelem VA (zatem z wyśmienitym kontrastem) o przekątnej 27” dysponuje tylko rozdzielczością FHD, co zdawać by się mogło przeczy naszym własnym poradom. Faktycznie, nie jest to dobry monitor do zwyczajnego używania PC/laptopa, ale jego siła tkwi zupełnie gdzie indziej – w multimediach! Oglądanie filmów czy seriali, a także ogrywanie niekompetytywnych gier (które znacznie lepiej działają w 1080p niż 1440p) to czynności, do których z czystym sercem polecamy właśnie ten model. Co więcej, odznacza się również znacznie lepszymi wbudowanymi głośnikami niż wszystkie powyższe propozycje. A jego największą zaletą jest obecność systemu Samsung Tizen – tego samego, który można odnaleźć w najlepszych telewizorach! Monitor ten naturalnie obsługuje też HDR (choć tu ponownie, na cuda nie ma co liczyć…), a w zestawie otrzymujemy nawet pilota, z którego poziomu można błyskawicznie odpalić np. Netflixa lub Disney+. A skąd monitor weźmie dostęp do Internetu? Z wbudowanego modułu Wi-Fi! Jednocześnie to nadal model wolny od migotania i z funkcjami ochrony oczu. Są tu również obecne porty USB, ale uwaga – te dostępne są tylko dla SmartTV. W kwestii regulacji też szału nie ma, ale zawsze można skorzystać z montażu VESA i monitor przymocować do ściany lub ramienia. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza 2x HDMI, 2x USB 2.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

AOC 24G2SU/BK – niedrogi, ale porządny monitor dla niedzielnych graczy Ocena benchmark.pl









4,3/5 Finalna propozycja skierowana jest bardziej w stronę graczy albo raczej osób, które na komputerze czasem też faktycznie jakąś grę odpalą i chcą się nacieszyć nie tylko ładną grafiką, ale również większą płynnością animacji. AOC 24G2SU/BK to nie jest model przeznaczony dla osób, które przedkładają osiągi w grach ponad samą miodność rozgrywki. Z rozdzielczością FHD i przekątną 23,8” idealnie komponuje się z odświeżaniem 165 Hz i 1 ms MPRT (czasu reakcji ruchomego obrazu), ale należy mieć na uwadze, że panele VA jednak oferują znacznie gorszy czas reakcji GTG, zwłaszcza w ciemniejszych sceneriach. To, czym jednak biją monitory IPS na głowę, to kontrast – w tym przypadku 3000:1 przy jasności maksymalnej 350 nit zaoferuje wyśmienite warunki do nocnego pogrywania (czerń będzie faktycznie dosyć czarna). Do tego mamy pełen zakres regulacji, cztery porty USB 3.1 i certyfikat G-SYNC Compatible (zadziała również z kartami AMD, za sprawą Adaptive Sync). Obecne są nawet dwa głośniki, ale te lepiej traktować tylko jako awaryjne źródło dźwięku. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 24 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, 2x HDMI, 4x USB 3.1, 1x DisplayPort 1.2

Częstotliwość odświeżania matrycy 165 Hz

Jaki monitor jest najlepszym wyborem za 1000 złotych?

Ze wszystkich opisanych modeli najbardziej uniwersalnym wyborem będzie iiyama ProLite XU2793QS, ale w przypadku, gdy opisany również Acer CB273 będzie dostępny w zbliżonej kwocie, to stanowczo jest to obecnie najlepszy monitor za około 1000 zł (w każdym zastosowaniu za wyjątkiem grania).