Monument Valley 3 staje się faktem. Nie wszyscy będą jednak zachwyceni modelem dystrybucji trzeciej odsłony popularnej serii.

Monument Valley to mobilna gra logiczna studia Ustwo Games, która zadebiutowała w 2014 roku i z miejsca stała się gigantycznym hitem. Znakomite recenzje, przyznany przez Apple’a tytuł gry roku i 26 milionów pobrań w 2 lata sprawiły, że sequel był tylko kwestią czasu. Ten pojawił się w roku 2017.

Od 2019 wiadomo, że "trójka" również powstaje, a teraz pojawiły się konkretne szczegóły.

Monument Valley 3 - zwiastun i data premiery

Trzecia odsłona została zapowiedziana podczas imprezy Gamescom 2024. Monument Valley 3 ma trafić na smartfony i tablety z Androidem i iOS-em 10 grudnia.

Gra Monument Valley 3 będzie dostępna ekskluzywnie na platformie Netflix Games. Oznacza to, że zagrają w nią wyłącznie abonenci Netfliksa.

Gracze, którzy i tak subskrybują popularny serwis VOD, potencjalnie ucieszą się, że zyskają dostęp do długo oczekiwanej gry bez dodatkowych opłat. Gorzej z tymi, którzy chcieliby - podobnie jak w przypadku “jedynki” i “dwójki” - zapłacić raz i mieć dostęp do gry na wieki. Aktualnie Monument Valley i Monument Valley 2 wycenione są na 18,99 zł (Android) lub 19,99 zł (iOS) za sztukę. To mniej niż miesięczny abonament Netfliksa.

Dwie pierwsze części również zmierzają na Netflix Games. Monument Valley ma trafić na platformę 19 września, a sequel 29 października.

Warto przypomnieć, że Netflix romansował ze studiem Ustwo Games już w 2015 roku. W trzecim sezonie hitowego serialu "House of Cards" pojawiła się scena, w której w Monument Valley gra główny bohater, Frank Underwood.