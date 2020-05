Zapomnieliście już o Mortal Kombat 11? A może jeszcze nie macie go w swojej kolekcji? Niezależnie od odpowiedzi, twórcy przygotowali coś, co może zachęcić do przystąpienia do walk.

Mortal Kombat 11 jeszcze bardziej atrakcyjny. Aftermath to spora porcja nowości

Oficjalnie zapowiedziano dziś Aftermath, rozbudowane rozszerzenie do gry Mortal Kombat 11. Co istotne, jest to rozszerzenie fabularne, które wedle słów twórców będzie skupiało się na kwestiach „zaufania oraz kłamstwa”. Nie bez znaczenia jest fakt, że jednocześnie zdecydowano się powiększyć dotychczasowy roster grywalnych postaci. Tym bardziej, że nie mówimy o anonimowych postaciach. Pojawi się Fujin - Bóg Wiatru, Sheeva - czteroręka królowa pradawnej rady Shokan, a gościnne również RoboCop. Będzie to jego debiut w serii, twórcy postarali się o głos i podobieństwo do aktora Petera Wellera, który wcielał się w bohatera w filmach „RoboCop” (1987) i RoboCop 2” (1990). Aftermath będzie zawierać też nowe zestawy skórek dla postaci.

„Naszym fanom naprawdę podobała się kampania fabularna w Mortal Kombat, więc jesteśmy niezwykle zadowoleni że możemy ją kontynuować oraz dodać nowe grywalne postacie do rostera. Co więcej, przyjaźnie oraz fatality na arenie zostaną dodane jako darmowa aktualizacja dla graczy Mortal Kombat 11. Obydwa elementy są uwielbiane przez fanów, więc ich powrót do serii sprawia nam jeszcze większą radość.” - Ed Boon, szef NetherRealm Studios

Oficjalny zwiastun Mortal Kombat 11: Aftermath

Kiedy premiera Mortal Kombat 11: Aftermath?

Jak ujawniono, premiera Mortal Kombat 11: Aftermath została zaplanowana na 26 maja. Tego dnia rozszerzenie zadebiutuje w dystrybucji cyfrowej, na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Decydujący się na zamówienie przed premierą zostaną nagrodzeni zestawem skórek Wieczny Konfikt - „Ubound Rage” (strój Skorpiona, inspirowany grą Mortal Kombat z roku 2011), „Son of Arctika” (strój Sub-Zero, inspirowany grą Mortal Kombat: Deception) oraz “Kori Power” Frost (klasyczna wersja stroju wojowników klanu Lin Kuei).

Osoby, które posiadają już Mortal Kombat 11 ucieszą się zapewne z informacji, iż otrzymają dostęp do nowych aren, fatality wykorzystujących otoczenie oraz tzw. przyjaźni pozwalających na pożegnanie przeciwników z odrobiną życzliwości. Wszystkie te elementy zostaną udostępnione jako darmowa aktualizacja w dniu premiery rozszerzenia.

Jeśli natomiast komuś do tej pory nie było z tym tytułem po drodze to może kupić Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection. To zbiorcze wydanie zawierające podstawową wersję Mortal Kombat 11 wraz z wydaną dotychczas dodatkową zawartością i oczywiście rozszerzeniem Aftermath.

Zamówienia już teraz można składać na oficjalnej stronie internetowej gry.

Źródło: Cenega Polska

