Mortal Kombat Legends: Snow Blind to kolejna produkcja osadzona w bardzo dobrze znanym uniwersum. Czego wypada się tutaj spodziewać?

Powstaje film animowany Mortal Kombat Legends: Snow Blind

Na nowy kinowy film aktorski trzeba będzie poczekać (sequel Mortal Kombat z 2021 roku dostał już zielone światło), podobnie ma się sprawa z następną grą od NetherRealm Studios. Co zatem zapowiedziano? Mortal Kombat Legends: Snow Blind to film animowany dedykowany sympatykom wcześniejszych tego typu produkcji, a mianowicie Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge z 2020 roku oraz Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms z 2021 roku.

I niech stwierdzenie film animowany nie będzie mylące, również w tym przypadku mowa o produkcji dla pełnoletnich widzów. W centrum wydarzeń znajdzie się Kenshi, ale nie zabraknie również innych dobrze znanych postaci z całego uniwersum. Konkretniejsze informacje dotyczące fabuły pojawią się w późniejszym terminie.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind - zwiastun

Kiedy premiera Mortal Kombat Legends: Snow Blind

Jeśli komuś zapowiedź Mortal Kombat Legends: Snow Blind przypadła do gustu, to w kontekście daty premiery Warner Bros. Entertainment ma dobrą informację. Nie trzeba będzie długo czekać, ponieważ produkcja zadebiutuje jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w październiku.

Źródło: Warner Bros. Entertainment