Motorola Edge 50 Ultra ma być najmocniejszym smartfonem tej marki na rok 2024.

Oczekuje się, że Motorola zaprezentuje swoją flagową serię dopiero w kwietniu, ale producentowi nie udało się utrzymać jej w tajemnicy. Do wcześniejszych wycieków na temat modeli Edge 50 Pro i Edge 50 Fusion dołącza Edge 50 Ultra.

Motorola Edge 50 Ultra: zdjęcia i specyfikacja

Według grafik promocyjnych, do których dotarł serwis Android Headlines, Motorola Edge 50 Ultra ma mieć mocno odświeżone wzornictwo. W oczy rzuca się przede wszystkim duża wysepka z aparatami, którą płynnie zintegrowano z metalową ramą.

Motorola Edge 50 Ultra (fot. Android Headlines)

Kształt dolnego obiektywu sugeruje, że będzie to soczewka peryskopowa. Według oznaczeń na obudowie smartfon zostanie uzbrojony w obiektywy o zakresie ogniskowych od 12 do 72 mm, co wskazywałoby na ok. 3-krotne przybliżenie optyczne względem aparatu głównego. Według przecieków, każdy aparat będzie miał rozdzielczość 50 Mpix.

Motorola Edge 50 Ultra (fot. Android Headlines)

To samo źródło twierdzi, że Motorola Edge 50 Ultra zostanie uzbrojona w Snapdragona 8s Gen 3. Użycie słabszej wersji czipu może się przełożyć na mocno konkurencyjną cenę względem topowych telefonów Apple’a czy Samsunga.

Smartfon Edge 50 ma być dostępny także w tańszych wersjach Pro oraz Fusion, których zdjęcia wyciekły do sieci już wcześniej.

Źródło: Android Headlines