Jeśli szukasz dobrego telefonu w okolicach tysiąca złotych, trwająca właśnie promocja to strzał w dziesiątkę. Motorola Edge 30 Neo to smartfon, który naprawdę świetnie wypadł w naszej recenzji, a teraz można go kupić za... 999 złotych.

Dobry i tani - to nie oksymoron, to promocja

Definicja dobrego telefonu to bardzo indywidualna kwestia, wiele osób za dobry telefon uzna tylko flagowce czy telefony za przynajmniej 3000 złotych. Jednak jeśli mówimy o urządzeniu po prostu solidnym, działającym płynnie, z dobrym ekranem, przyzwoitym aparatem, a do tego z opcją szybkiego ładowania, wciąż jest to urządzenie dobre dla większości użytkowników - można zadzwonić, przeglądać internet, obejrzeć film, a także zalogować się do swojego banku i sprawdzić, czy po kupieniu nowego smartfona zostało nam jeszcze na bułki.

Znalezienie dobrego telefonu do 1000 złotych jest niełatwe, a nawet poszukując smartfona do 1500 złotych musimy godzić się na multum kompromisów. W tym drugim segmencie jednym z lepszych modeli była wypuszczona w ubiegłym roku Motorola Edge 30 Neo - jesteśmy pewni tej polecajki, bowiem testowaliśmy ten telefon w redakcji i finalna ocena była całkiem pozytywna. Teraz, w trwającej do czwartku promocji, urządzenie to możemy kupić za jedyne ... 999 złotych.

Na co możemy liczyć w przypadku Motorola Edge 30 Neo?

Na całkiem sporo (w końcu ocena 4.8 pośród czytelników Ceneo nie wzięła się znikąd):

bardzo dobra ergonomia i przyjemny design

8GB RAM i 128GB pamięci, procesor Qualcomm Snapdragon 695

płynne działanie, przyzwoita wydajność

ekran P-OLED o odświeżaniu 120Hz

telefon nieco mniejszy niż większość dostępnych na rynku "paletek" - 6,28 cali i do tego bardzo lekki, co może być dla niektórych bardzo dużą zaletą

niezły czas pracy na baterii

szybkie ładowanie 68W (do pełna w około 45 minut) i ładowarka w komplecie

bezprzewodowe ładowanie (bardzo, bardzo wolne - ale jest!)

głośniki stereo, dual SIM, dobry czytnik linii papilarnych (w ekranie)

gesty - możemy na przykład włączyć latarkę potrząsając telefonem

czysty Android

etui w zestawie

Czego tej Motoroli brakuje? Aparaty są typowe dla tej półki cenowej, a więc świata fotografii nimi nie podbijemy - wystarczą natomiast do zrobienia typowego zdjęcia z wakacji czy piątego w ciągu dnia zdjęcia słodko śpiącego niemowlęcia. Na pewno nie nakręcimy Motorolą bardzo dobrych filmów - nie ma tutaj nagrywania w 4K. Zabrakło gniazda słuchawkowego i miejsca na dodatkową kartę pamięci. Jak w przypadku większości telefonów z tej półki, nie ma też co myśleć o wodoszczelności, stąd o ile nie trzeba bać się deszczu, kąpać Motoroli w wannie zdecydowanie nie należy.

Gdzie i do kiedy?

Telefon w obniżonej cenie będzie dostępny do 9 listopada u wybranych sprzedawców. U niektórych pula na większość kolorów już się wyczerpała, jednak wciąż można zajrzeć chociażby do Media Expert czy Neonet.

