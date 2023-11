Firma Mio rozpoczyna kolejną akcję cashback. To dobra okazja do zakupu którejś z kamer samochodowych tej marki.

Kupując jeden z wybranych wideorejestratorów od Mio, klienci mogą otrzymać teraz do 350 zł zwrotu. Promocja obejmuje 10 modeli i trwa do 31 grudnia 2023 r.

Cashback Mio – pełna lista urządzeń wraz z kwotą zwrotu

Mio MiVue R850T – zwrot 350 zł

Mio MiVue 955WD – zwrot 250 zł

Mio MiVue J756DS – zwrot 200 zł

Mio MiVue C588T Dual – zwrot 120 zł

Mio MiVue 955W – zwrot 100 zł

Mio MiVue 886 – zwrot 100 zł

Mio MiVue C580 – zwrot 80 zł

Mio MiVue Smartbox – zwrot 50 zł

Mio MiVue 803 – zwrot 40 zł

Mio MiVue J30 – zwrot 30 zł

Promocja Mio – jak skorzystać?

Aby wziąć udział w akcji, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.miocashback.pl i do 31 grudnia 2023 r. zarejestrować zakupiony model. Do formularza trzeba dołączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu oraz zdjęcie wyciętego z pudełka kodu z numerem. Wycięcie kodu nie wpływa na prawo do zgłaszania usterek sprzętu w czasie okresu gwarancyjnego.

Regulamin promocji można znaleźć na stronie producenta.

źródło: materiały prasowe