Motorola łączy siły z Bose. Słuchawki Moto Buds już w Polsce

Chciałbyś mieć słuchawki z technologią Bose, które kosztują mniej niż słuchawki Bose? Motorola ma coś dla ciebie.

Gwoździem programu podczas kwietniowej premiery Motoroli były oczywiście nowe smartfony z linii Edge 50, ale nie zabrakło także akcesoriów audio.

Motorola Moto Buds i Boto Buds+ - ceny i dostępność w Polsce

Ceny nowych modeli słuchawek prezentują się tak:

Motorola Moto Buds - 299 zł;

Motorola Moto Buds+ - 599 zł.

Warto odnotować, że w ramach trwającej do 30 kwietnia promocji model Moto Buds+ można otrzymać w prezencie do telefonu Moto Edge 50 Pro. Cena takiego zestawu to 2999 zł.

Słuchawki Motorola Moto Buds+ powstały we współpracy z Bose

Według zapewnień Motoroli, firma Bose pomagała przy kalibracji equalizera oraz technologii aktywnej redukcji szumów. Poziom redukcji można dostosować do własnych preferencji w aplikacji. Z kolei algorytm CrystalTalk AI ma ułatwić prowadzenie rozmów w wietrznym otoczeniu.

Unikatowa dla modelu Moto Buds+ jest także funkcja Dolby Head Tracking. Po sparowaniu ze smartfonem Motorola Edge 50 Pro lub Edge 50 Ultra słuchawki mogą śledzić ruchy głowy i tworzyć złudzenie dźwięku dobiegającego ze strony smartfonu.

Moto Buds+ obsługują standard Hi-Res Audio, a konstrukcyjnie są to słuchawki dokanałowe z "ogonkiem", na którym umieszczony jest panel dotykowy. Obie reagują na sekwencje podwójnych i potrójnych stuknięć, pozwalając na przypisanie nawet czterech różnych akcji. Są też odporne na zachlapania, co poświadczono certyfikatem IP54.

Motorola Moto Buds+

Deklarowany czas pracy na jednym ładowaniu to 8 godzin, które można wydłużyć do 38 godzin dzięki dołączonemu etui. To obsługuje ładowanie bezprzewodowe.

Słuchawki Moto Buds+ dostępne są w wersji grafitowej oraz jasnoszarej.

Motorola Moto Buds to tańsza alternatywa

Podstawowy model słuchawek pozbawiony jest technologii Sound by Bose, podwójnych przetworników dźwięku i bezprzewodowego ładowania. W zamian producent oferuje jednak dwukrotnie niższą cenę oraz czas pracy wydłużony do 9 i 42 godzin (bez i z etui).

Mimo braku certyfikacji Bose, tańsze Moto Budsy również mają ANC i CrystalTalk AI.

Motorola Moto Buds

Dostępne wersje kolorystyczne to srebro, grafit, różowa brzoskwinia i zielony banan.