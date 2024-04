Ta ilość pamięci ośmiesza konkurencję. Motorola Edge 50 już w Polsce

Sztandarowa Motorola Edge 50 debiutuje w trzech wersjach: Fusion, Pro i Ultra. Każda ma ponadprzeciętnie dużo pamięci jak na swoją półkę cenową.

Edge 50 to flagowa seria Motoroli, lecz firma - w przeciwieństwie do rywali - postanowiła nie zaprzątać sobie głowy wyśrubowaną specyfikacją techniczną. Zamiast tego postawiła na dobry stosunek jakości do ceny.

Motorola Edge 50: ceny i dostępność w Polsce

Serię Edge 50 otwierają trzy modele, których ceny prezentują się tak:

Motorola Edge 50 Fusion (12/512 GB) - 1899 zł;

Motorola Edge 50 Pro (12/512 GB) - 2999 zł;

Motorola Edge 50 Ultra (16 GB/1 TB) - 4499 zł.

Warto zwrócić uwagę na ilość pamięci, która zawstydza wielu rywali. Samsung i Apple do swoich flagowych smartfonów Galaxy S24 i iPhone 15 Pro wrzucają 128 GB, a Motorola nie żałowała przestrzeni nawet w przypadku budżetowego wariantu. Podczas gdy Apple za sam przeskok ze 128 GB na 1 TB kasuje dodatkowe 3000 zł, Motorola za 4499 zł sprzedaje całego flagowca, który tyle pamięci ma w standardzie. Można? Można.

Motorola Edge 50 Fusion, Pro i Ultra

W pierwszej kolejności na polskim rynku debiutuje Motorola Edge 50 Pro. Osoby, złożą zamówienie między 16 a 30 kwietnia mogą liczyć na podwójną promocję:

dodatkowe 300 zł przy odsprzedaży starego telefonu;

słuchawki Moto Buds+ o wartości 599 zł w prezencie.

Modele Edge 50 Ultra i Edge 50 Fusion mają trafić do sklepów jeszcze w tym kwartale, ale żadne konkretne daty nie padły.

Motorola Edge 50 Pro: co nowego?

Nazwa tego smartofnu może być myląca, bo Edge 50 Pro wbrew pozorom nie jest bezpośrednim następcą Edge'a 40 Pro. Smartfon jest duuużo tańszy od poprzednika, ale i nieco bardziej kompromisowy.

Nowością jest nakładka na Androida o nazwie Hello UX, która zastępuje stosowany dotychczas interfejs My UX. Oprogramowanie jest teraz bardziej konfigurowalne. W Motoroli Edge 50 Pro pojawiło się narzędzie do tworzenia unikalnych tapet na podstawie zdjęcia ubrania. Spodziewałem się, że aplikacja będzie po prostu generować mozaikę kolorów znajdujących się w kadrze, ale nie. Funkcja faktycznie działa inteligentnie, bo skupia się wyłącznie na ubraniu i ignoruje tło.

Motorola Edge 50 Pro: generowanie tapet AI

Producent zapowiada także funkcję Smart Connect, która będzie odpowiadać za łączenie ze sobą urządzeń Motoroli i Lenovo. Motorola obiecuje głęboką integrację smartfonów, tabletów i komputerów, obejmującą m.in. wygodne przesyłanie plików czy rozszerzone wsparcie dla zewnętrznych ekranów.

Motorola zacieśnia współpracę z firmą Pantone, która wcześniej maczała palce jedynie w obudowach wybranych smartfonów. Teraz lider branży kolorów wziął się za sprzęt i oprogramowanie, przyznając ekranowi i aparatowi Motoroli Edge 50 Pro certyfikację mającą świadczyć o wiernie odwzorowanych kolorach, w tym ludzkiej skóry.

No i sztuczna inteligencja. Oprócz generowania tapet, Moto AI odpowiada głównie za poprawę jakości zdjęć i filmów. I faktycznie po wejściu w galerię od razu po zrobieniu zdjęcia da się zauważyć, że algorytmy wyostrzają obraz, usuwają szumy i drastycznie zwiększają rozpiętość tonalną. Więcej o aparacie napiszemy jednak w nadchodzącej recenzji.

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Pro jest bardzo smukła, a dzięki opływowym kształtom dobrze leży w dłoni. Wersja czarna i fioletowa mają plecki pokryte przyjemną w dotyku wegańską skórą. Perłowa wykorzystuje polimerowe wykończenie, które jest wykonywane we włoszech ręcznie, dzięki czemu każdy egzemplarz ma unikatowy wzór.

Motorola Edge 50 Pro ma specyfikację smartfonu z wyższej średniej półki cenowej, a jej jasne punkty to duża ilość pamięci, wyjątkowo jasna przysłona obiektywu głównego i superszybkie ładowanie. Pełne wyposażenie obejmuje:

ekran pOLED 6,7 cala o rozdzielczości 2712 x 1220 (444 ppi), odświeżaniu 144 Hz i maksymalnej jasności 2000 nitów;

głośniki stereo;

Snapdragona 7 Gen 3;

12 GB pamięci RAM (LPDDR4X);

512 GB pamięci na dane (UFS 2.2);

aparat główny 50 Mpix (1/1,55 cala) z optyczną stabilizacją obrazu, przysłoną f/1,4 i laserowym autofokusem;

aparat 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, trybem makro i przysłoną f/2,2;

aparat 10 Mpix z teleobiektywem 3x i przysłoną f/2,0;

aparat przedni 50 Mpix z przysłoną f/1,9;

5G; Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC i eSIM;

optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie;

baterię 4500 mAh z szybkim ładowaniem 125 W, bezprzewodowym 50 W i indukcyjnym zwrotnym 10 W;

wymiary 161,23 x 72,4 x 8,19 mm;

wagę 186 g;

certyfikat wodoszczelności IP68;

Androida 14 z Hello UX.

Smartfon ma obiecane 3 duże aktualizacje Androida oraz otrzymywanie łatek zabezpieczeń przez 4 lata.

Motorola Edge 50 Ultra ma mocniejszą specyfikację i drewnianą obudowę

Najmocniejszym z nowych smartfonów Motoroli jest Edge 50 Ultra. Ten wariant wyróżnia się jaśniejszym ekranem, wydajniejszym czipem, zawrotną ilością szybszej pamięci operacyjnej i masowej, większymi matrycami aparatów oraz peryskopowym teleobiektywem o wyższym przybliżeniu hybrydowym.

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Ultra dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych. Obudowę czarnej i Peach Fuzz (kolor roku 2024 Pantone) wykonano z wegańskiej skóry, ale dostępna jest także wersja zrobiona z naturalnego drewna.

Motorola Edge 50 Ultra

Specyfikacja Motoroli Edge 50 Ultra prezentuje się tak:

ekran pOLED 6,7 cala o rozdzielczości 2712 x 1220 (444 ppi), odświeżaniu 144 Hz i maksymalnej jasności 2500 nitów;

głośniki stereo;

Snapdragon 8s Gen 3;

16 GB pamięci RAM (LPDDR5X);

1 TB pamięci na dane (UFS 4.0);

aparat główny 50 Mpix (1/1,3 cala) z optyczną stabilizacją obrazu, przysłoną f/1,6 i laserowym autofokusem;

aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, trybem makro i przysłoną f/2,0;

aparat 64 Mpix z peryskopowym teleobiektywem 3x, przysłoną f/2,4 i optyczną stabilizacją obrazu;

aparat przedni 50 Mpix z przysłoną f/1,9;

5G; Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM i UWB;

optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie;

bateria 4500 mAh z szybkim ładowaniem 125 W, bezprzewodowym 50 W i indukcyjnym zwrotnym 10 W;

wymiary 161,09 x 72,38 x 8,59 mm;

waga 197 g;

certyfikat wodoszczelności IP68;

Android 14 z Hello UX.

Najtańszy wariant to Motorola Edge 50 Fusion

Edge 50 Fusion, mimo przystępniejszej ceny, zachowuje charakterystyczne wzornictwo z zakrzywionym ekranem i wodoszczelną konstrukcją. Obudowę niebieskiej wersji pokryto wegańską skórą, granatowej szkłem akrylowym, a wariant w kolorze fuksji wykorzystuje wegański zamsz.

Motorola Edge 50 Fusion

Specyfikacja Motoroli Edge 50 Fusion jest bardziej kompromisowa. Zabrakło aparatu z teleobiektywem, użyty czip jest starszej generacji, ekran ma niższą jasność, a ładowanie jest wolniejsze. Smartfon ma:

ekran pOLED 6,7 cala o rozdzielczości 2400 x 1080 (293 ppi), odświeżaniu 120 Hz i maksymalnej jasności 1600 nitów;

głośniki stereo;

Snapdragona 7s Gen 2;

12 GB pamięci RAM (LPDDR4X);

512 GB pamięci na dane (UFS 2.2);

aparat główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną f/1,9;

aparat 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, trybem makro i przysłoną f/2,2;

aparat przedni 32 Mpix z przysłoną f/2,45;

5G; Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC i eSIM;

optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie;

baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W;

wymiary 161,9 x 73,1 x 7,9 mm;

wagę 174,9 g;

certyfikat wodoszczelności IP68;

Androida 14 z Hello UX.



Mimo kilku kompromisów, warto odnotować, że Motorola Edge 50 Fusion ma największą baterię z całej trójki.

Niezależna opinia redakcji. Organizatorem wyjazdu na premierę była firma Motorola.