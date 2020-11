Dwa nowe smartfony, Moto G 5G oraz Moto G9 Power, z pogranicza dolnej i średniej półki cenowej, pozwalają użytkownikom szansę na długą pracę, a nawet korzystanie z zalet technologii 5G.

Po premierze Moto G 5G Plus spodziewaliśmy się także modelu bez Plusa, ale dostępnego w Plusie. I oto do sprzedaży trafia Moto G 5G, który jest jednym z najtańszych telefonów ze wsparciem dla 5G. Jego sugerowana cena to 1299 złotych za wariant 4/64 GB, a będzie jeszcze taki ze 128 GB pamięcią. Podobnie po premierze Moto G9 plus, spodziewaliśmy się modelu z serii Power. I oto do sprzedaży trafia Moto G9 Power z akumulatorem o pojemności 6000 mAh w cenie 999 złotych. Mógłbym na tym skończyć, bo najważniejsze cechy obu telefonów zostały wymienione. Lecz to nie oznacza, że Moto G 5G Plus i Moto G9 Power to sprzęty o jednym tylko talencie. Zobaczmy co potrafią.

Moto G 5G - tanie 5G dla prawie każdego

Najtańsza Motorola z 5G mimo iż jest to technologia kluczowa w tym modelu może pochwalić się także pojemnym akumulatorem 5000 mAh, który zapewni dwa dni pracy. Dobrze, że zapewniono w miarę szybkie jego ładowanie. Od strony fotograficznej dostajemy klasyczny zestaw 48 Mpix aparatu z łączeniem pikseli (wynikowe zdjęcia 12 Mpix) i ultraszerokokątnym obiektywem. Ten drugi zapewnie nie będzie powalał na kolana jakością zdjęć, ale też nie powinien rozczarowywać. Funkcja makro ma pozwolić na fotografowanie nawet w odległości 2,5 cm od motywu z pomocą 2 Mpix aparatu do tego celu przeznaczonego.

Wydajność Moto G 5G powinna zadowolić większość użytkowników. Zapewni ją chipset Snapdragon 750G. O niższym pozycjonowaniu przypomni z kolei plastikowa obudowa i umieszczony na tylnej ściance czytnik linii papilarnych. Nie zabraknie za to NFC i złącza słuchawkowego. A także podstawowej odporności na zachlapanie (IP52).

Moto G9 Power - nawet trzy dni wydajnej pracy

Teoretycznie Moto G9 Power ma nieznacznie pojemniejszy akumulator niż Moto G 5G, bo 6000 mAh zamiast 5000 mAh to już nie jest taki skok jak z 3000 na 6000. Lecz tym razem ta energia będzie potrzebna do napędzenia mniej wydajnego chipsetu i zapewnienia wyświetlania na ekranie tylko o rozdzielczości HD, bo producent zakłada, że ten model ma przede wszystkim zapewnić jak najdłuższy czas pracy. Ekran ten będzie jednak bardzo dużych rozmiarów, bo 6,8 calowy. Kiedyś na taki sprzęt powiedzielibyśmy tablet, a dziś to tylko telefon.

Fotograficznie dostaniemy mniej niż w modelu z 5G. Nie będzie tu aparatu ultraszerokokątnego, ale by czterem oczkom na tylnej ściance stało się zadość, pojawi się aparat makro oraz aparat do detekcji głębi. Główny aparat na osłodę ma 64 Mpix, co przy łączeniu pikseli pozwoli uzyskać zdjęcia 16 Mpix rozdzielczości.

Porównanie specyfikacji Moto G 5G Plus i Moto G9 Power

Nowe telefony należą do różnych serii, mają zgoła odmienne nazwy, to i gusta użytkowników, w które mają utrafić, będa różne. A raczej skalkulowane do różnych pułapów cenowych.

Model Motorola Moto G 5G Motorola Moto G9 Power System

operacyjny Android 10 (GMS, MyUI) Android 10 (GMS, MyUI) Wyświetlacz » 6.7" IPS LCD

» 2400 x 1080 pikseli

» HDR10+ » 6.8" IPS LCD

» 1640 x 720 pikseli Procesor Snapdragon 750G 5G, 8 nm Snapdragon 662, 11 nm Pamięć » 4 lub 6 GB RAM

» 64 lub 128 GB wbudowanej

» slot microSD » 4 GB RAM

» 128 GB wbudowanej

» slot microSD Aparaty

fotograficzne » 48 Mpix f/1.7 (szeroko), quad-pixel, PDAF

» 8 Mpix f/2.2 (ultraszeroko), 118 stopni

» 2 Mpix f/2.4 (makro) AF

» 16 Mpix f/2.2 (przód), quad-pixel

» wideo 4K/30p (tył) / 2K/30p (przód) » 64 Mpix f/1.8 (szeroko)

» 2 Mpix f/2.4 (makro)

» 2 Mpix f/2.4 (głębia)

» 16 Mpix f/2.2 (przód) Bateria » 5000 mAh

» ładowanie 20W Turbo Power » 6000 mAh

» ładowanie 20W Turbo Power Biometria czytnik linii papilarnych

na tylnej ściance,

rozpoznawanie twarzy czytnik linii papilarnych

na tylnej ściance,

rozpoznawanie twarzy Łączność

bezprzewodowa Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac, GPS, NFC

LTE, 5G, hybrydowy SIM Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac, GPS, NFC

LTE, hybrydowy SIM Złącza USB typu C / minijack USB typu C / minijack Wodoszczelność IP52 - Wymiary 166.1 x 76.1 x 9.9 mm 172,1 x 76.8 x 9.7 mm Waga 212 g 221 g Kolory obudowy Volcanic Grey / Frosted Silver Electric Violet / Metallic Sage

Gdzie kupimy nowe telefony?

Motorola Moto G 5G trafi początkowo do sprzedaży u operatora telefonii komórkowej Plus. Tymczasem Moto G9 Power pojawi się w większej liczbie kanałów sprzedaży. Oprócz operatorów Play i Orange znajdziemy ją w ofercie sieci elektroniki użytkowej.

Źródło: Motorola

