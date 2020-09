Moto RAZR 5G czyli druga generacja telefonu z klapką w nowoczesnym wydaniu trafia do sprzedaży. Tym razem bez potknięć. Wciąż kosztowna, ale coraz bardziej atrakcyjna propozycja na firmamencie składanych telefonów.

Motorola Moto RAZR 5G to ponowne nawiązanie do legendarnej marki i charakterystycznej składanej konstrukcji telefonu. Poprzednik Moto RAZR 2019 bardzo nam się spodobał, chwaliłem sposób przywrócenia marki, jednak wciąż było wiele „ale”, które studziły zapał.

Opisując swoje doświadczenia z Moto RAZR 2029 wspomniałem, że gdyby ten telefon miał wnętrzności Galaxy Folda (dziś mamy już Galaxy Z Fold 2) to patrzylibyśmy się na niego inaczej, bardziej przychylnie z technicznej perspektywy. I może historia nie dzieje się na naszych oczach, ale Motorola chyba coś usłyszała z naszego zewu. Nowa Moto RAZR 5G, choć wciąż nie jest takim tytanem wydajności jak składany Samsung Galaxy Z Flip 5G, nie będzie już raczej budzić obaw wśród użytkowników.

Moto RAZR 5G z 5G

Moto RAZR 5G jak sugeruje nazwa to smartfon wspierający technologię 5G (wewnątrz są cztery anteny, umieszczone na krawędziach klapek). Co prawda to tylko wariant 5G NSA (wspierający się dotychczasową infrastrukturą sieci 4G i częstotliwościami poniżej 6 GHz), ale i tak operatorzy nic więcej nam na razie nie oferują.



Gdzie jest czytnik linii papilarnych? Wywędrował na tylną ściankę i to chyba dobrze

Z zewnątrz sylwetka jest bardzo podobna do poprzednika, lecz tym razem Motorola zamiast ostrych linii zdecydowała się na zaokrąglenia przez co nowy RAZR wydaje się bardziej pękaty. Faktycznie przybył tam jeden czy też dwa milimetry w pasie, ale waga trochę się zmniejszyła do 192 gramów, a ogólne wymiary są bardzo podobne.

Zmiany, zmiany, zmiany… na lepsze

Oznacza to, że dostaniemy takiej samej rozdzielczości i wymiarów ekrany jak poprzednio. Z małego dostępnego po złożeniu można wysyłać SMSy, realizować połączenia i używać aplikacji. Oczywiście w ograniczonym zakresie, jaki narzuca 2,7 calowy wyświetlacz. To jednak i tak znacznie większy potencjał niż to co oferuje mikrowyświetlacz informacyjny z Galaxy Z Flip. Z pomocą tego małego ekranu, przy złożonej Moto RAZR 5G, zrobimy też znacznie więcej niż dawało się w poprzedniku.

W Moto RAZR 5G mamy bardziej pojemny akumulator 2800 mAh ze wsparciem ładowania 15W i miejsce na kartę nanoSIM. Tutaj powinny być fanfary, bo poprzednik miał tylko eSIM i z tego powodu był dostępny tylko w sieci Orange.

Teraz możemy wybierać czy chcemy eSIM czy fizyczny kawałek plastiku i elektroniki w postaci nanoSIM. To na pewno zwiększy zainteresowanie telefonem, który nie będzie już ograniczony przez niedostatki infrastruktury operatora.

Moto RAZR 5G teraz z dobrze dobranym chipsetem

Zwiększenie wydajności to druga bardzo oczekiwana zmiana. Zamiast Snapdragona 710 dostajemy Snapdragon 765G. To wciąż chipset średniopółkowy, ale jak już pokazała niejedna recenzja wyposażonych weń smartfonów, tak wydajny, że większość użytkowników będzie bardziej niż zadowolona. Pamięć masowa nie zmieniła się i ma wciąż pojemność 256 GB (rozszerzyć się jej niestety nie da). Więcej jest za to RAMu, teraz 8 zamiast 6 GB.

Nowe aparaty cyfrowe, nowa aplikacja Aparat Moto

Fotograficznie nowa Moto RAZR 5G podąża za powszechnym trendem kamer z technologią łączenia pikseli 4 w 1. Odpowiada za to 48 Mpix sensor, którego własności są nam już nader dobrze znane. Pozostaje teraz liczyć, że oprogramowanie aparatu w tym przypadku dorówna oczekiwaniom. Wraz z Moto RAZR 5G dostaniemy aplikację Aparat Moto 3.0.

Aparat przedni ma 20 Mpix i również działa domyślnie w trybie łączenia pikseli. Zdjęcia będą miały zatem podobną jak wcześniej rozdzielczość 5 Mpix, powinny być za to dużo lepszej jakości. Szczególnie przy słabszym oświetleniu.

Na pięć lat intensywnego użytkowania. W jednym z trzech kolorów

W przypadku takiej konstrukcji jak Moto RAZR 5G ważne są walory estetyczne i wytrzymałościowe. Choć pod tym względem dostajemy standard, to producent postarał się, by był obudowa, zawias i ekran jeszcze lepiej spełniały jego założenia. Praktycznie wyeliminowano przerwy w łączeniu poszczególnych komponentów, na nowo zaprojektowano mechanizm otwierania obudowy jak i zginania się wyświetlacza.

Zawias telefonu i zginany ekran przewidziane są na około 5 lat standardowego używania. Przez to należy rozumieć około 100 cykli otwarcie/zamknięcie dziennie. Obudowa jest odporna na zachlapanie i zarysowania. Łączy aluminium serii 7000 i zaokrąglone szkło 3D. Wybierać będzie można spośród trzech wariantów kolorystycznych - Polished Graphite, Liquid Mercury i Blush Gold.

Porównanie specyfikacji Moto RAZR 5G i Moto RAZR 2019

Model Moto RAZR 5G Moto RAZR 2019 System

operacyjny Android 10

z My UX (GMS) Android 10

(GMS) Wyświetlacz 1 (rozkładany) » 6,2", pOLED

» 2142 x 876 pikseli » 6,2", pOLED

» 2142 x 876 pikseli Wyświetlacz 2 (dodatkowy) » 2,7", gOLED

» 800 x 600 pikseli » 2,7", gOLED

» 800 x 600 pikseli Procesor

GPU Snapdragon 765G

Adreno 620 Snapdragon 710

Adreno 616 Pamięć » 8 GB

» 256 GB » 6 GB

» 256 GB Aparaty

fotograficzne » 48 Mpix f/1.7, OIS, PDAF (główny)

» 20 Mpix f/2.2, laserowy AF (selfie) » 16 Mpix f/1.7, OIS, PDAF (główny)

» 5 Mpix f/2.0, laserowy AF (selfie) Bateria » 2800 mAh

» ładowanie 15 W » 2510 mAh

» ładowanie 15 W Biometria czytnik linii papilarnych z tyłu

rozpoznawanie twarzy czytnik linii papilarnych z przodu

rozpoznawanie twarzy Łączność

bezprzewodowa Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.1 a/b/g/n/ac,

GPS (A-GPS, GALILEO, GLONASS),

NFC, LTE, 5G (NSA),

dual SIM (nanoSIM + eSIM) Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.1 a/b/g/n/ac,

GPS (A-GPS, GLONASS),

NFC, LTE,

eSIM (brak slotu na SIM) Dźwięk / złącza Głośnik na dolnej krawędzi / USB 3.1 typu C Głośniki stereo / USB 3.0 typu C Wymiary 72,6 x 169,2 x 7,9 mm (rozłożony)

72.6 x 91,7 x 16 mm (rozłożony) 72 x 172 x 6,9 mm (rozłożony)

72 x 94 x 14 mm (rozłożony) Waga 192 g 205 g

Dostępność i cena Moto RAZR 5G

Nowa Moto RAZR 5G na pewno jest ładna, ale moim zdaniem poprzednik prezentował się lepiej. To pewnie dlatego, że nie przepadam za zbyt zaokrąglonymi kształtami obudów, z może powodem jest fakt, że nie miałem jeszcze okazji osobiście zapoznać się z Moto RAZR 5G. Bo pod każdym innym względem mamy duży krok do przodu i żadnego do tyłu.

Żadnego? Jeszcze nie zdradziliśmy wam ceny. Telefon trafi do sprzedaży już w tym miesiącu, będzie prawdopodobnie szerzej dostępny niż poprzednik, a jego cena wyniesie 6499 zł. Mniej niż za RAZR 2019 na początku jego kariery, więc chyba faktycznie Motorola nie zrobiła żadnego kroku wstecz.

Cenowo wciąż atrakcyjniejszy jest Samsung Galaxy Z Flip 5G, który w nieco wyższej cenie oferuje dużo większą wydajność. Ale jak już napisałem, Moto RAZR 5G ma i tak bardzo fajny chipset, więc to nie ten element zadecyduje o jej popularności.

Źródło: Motorola, inf. własna

Więcej na temat telefonów składanych: