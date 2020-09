W tym roku mija 47 lat od stworzenia pierwszego telefonu komórkowego przez Motorolę. Lecz już w tamtym momencie, w 1973 roku, była to firma zasłużona dla branży elektronicznej, która powstała w 1928 roku z misją stworzenia radia samochodowego.

Gdybym miał szybko wymienić jedną markę, która kojarzy mi się z technologiami zarówno dziś jak i kiedyś, to prawdopodobnie przyszłaby mi do głowy Motorola. Ciekawe czy wam także? Logo Motoroli i jej produkty przewijały się na przestrzeni lat przez nasze życie, nawet jeśli nie korzystaliśmy z nich osobiście. To radiotelefony Motoroli używali żołnierze w starych filmach wojennych, choć oglądając je dawno temu jeszcze nie wiedziałem, że Motorola faktycznie produkowała takie urządzenia dla wojska i robi to nadal.

Więcej o Motoroli dowiedziałem się przygotowując szkolny referat na temat lądowania misji Apollo 11 na Księżycu. To właśnie przekaźniki Motoroli zainstalowane na lądowniku Orzeł przekazały słynne słowa „to mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”, wypowiedziane przez Neila Armstronga na Morzu Spokoju. Wywołały one sporo dyskusji nad tym co tak naprawdę chciał powiedzieć astronauta, bo przez lata dostępny był publicznie tylko słabej jakości zapis.

Pierwszy telefon komórkowy to właśnie Motorola, miał imponujące towarzystwo

Dziś dla konsumenta Motorola to firma, która kojarzy się przede wszystkim z technologiami komunikacyjnymi. Cofając się w przeszłość zawsze przypominamy sobie prototyp pierwszego telefonu komórkowego Motorola DynaTAC 8000x. Pojawił się on w 1973 roku, a do sprzedaży trafił 10 lat później.

Był to bardzo ciekawy rok dla całej branży elektronicznej - powstał wtedy pierwszy monitor komputerowy, przeźroczysty ekran dotykowy, stworzono Ethernet, opracowano protokół TCP, IBM pokazał dysk twardy Winchester o zawrotnej pojemności 30 MB. Wszystko to technologie lub ich przodkowie, bez których nie wyobrażamy sobie dziś funkcjonowania cyfrowego świata. W tym samym roku urodzili się też założyciele Google, a w sklepach zaczęto stosować system automatycznego odczytu kodów kreskowych z produktów.

Pierwszy telefon komórkowy to także pierwsza rozmowa wykonana 3 kwietnia 1973 roku przez doktorów Martina Coopera i Joela S. Engela. Amerykański patent na system komórkowej łączności został złożony jesienią tamtego roku 17 października i zarejestrowany pod numerem 3906166.

RAZR czyli legenda Motoroli

Przez 47 lat od wspomnianego patentu, czyli ponad połowę rynkowej kariery Motoroli, świat zmienił się nie do poznania. Motorola nie liderowała rankingom sprzedaży telefonów, ale udawało się jej tworzyć produkty, które zyskiwały miano kultowych i zapisywały się na dobre w popkulturze.

Jednym z najbardziej znanych jest Motorola RAZR V3, czyli telefon z klapką. Tę legendę Motorola przywraca w postaci Motoroli RAZR 2019 i RAZR 5G, z elastycznym składanym ekranem dotykowym. Motorola chętnie przypomina też o swoim pomyśle na Moto mods, czyli przeróżne urządzenia dostępne jako przytwierdzane na plecki smartfona. W takiej postaci pojawił się między innymi projektor, aparat markowany przez Hasselblada czy pojemna dodatkowa bateria dla telefonów Moto Z.

Pomysł ten nie zyskał takiego uznania jak RAZR V3 z 2004 roku, ale Motorola nie poprzestaje na tworzeniu kolejnych dodatków, w tym takiego, który rozszerza zdolności telefonu o obsługę sieci 5G.

Nie tylko telefony, Motorola to też procesory

Te rozwiązania to nie tylko pomysły i produkty związane ze światem telekomunikacji. W 1928 roku stworzona została przez braci Paula i Josepha Galvinów, których celem było stworzenie samochodowych radioodbiorników. W drugiej połowie XX wieku zapisała się w historii komputerów także jako producent mikroprocesorów. W 1974 roku jej inżynierowie stworzyli procesor MC6800, który przypominał funkcjonalnie Intela 8080. To ten drugi producent stał się gigantem branży mikroprocesorowej, ale trzeba przyznać, że procesory Motoroli stały się sercem niejednej legendy branży technologicznej i naukowej.

Modele z serii MC68000 napędzały słynne komputery Amiga, Atari ST, a także w pierwsze komputery Apple Macintosh. Na bazie architektury PowerPC opracowanej przez Motorolę we współpracy z Apple i IBM, stworzono RAD750 jeden z najbardziej niezawodnych procesorów do pracy w warunkach dużego natężenia promieniowania. Korzysta z niego między innymi łazik Curiosity, a także Preserverance. Znajduje się on na pokładzie lądownika Insight i sondy Juno, która obiega Jowisza.

Motorola kiedyś, a Motorola dziś

Trudno mówić o historii Motoroli jako nieustannym pasmie sukcesów. Firma miała swoje wzloty i upadki. Dział mikroprocesorów wydzielony został jako Freescale Semiconductor, w 2011 nastąpił podział reszty firmy na część związaną z technologiami korporacyjnymi i część koncentrującą się na branży telefonii komórkowej. Przez chwilę Google próbowało wzniecić na nowo ogień w trzewiach oddziału mobilnego. Bezskutecznie, nastąpiło dalsze rozczłonkowanie firmy, a część związana z technologiami smartfonowymi trafiła w ręce Lenovo.

Początki ery smartfonów to także czas produktów Motorola, ale dobrze wiecie, kto dziś rozdaje karty w tej branży.

Motorola jednak nigdy się nie poddała i na pewno się nie podda, jej produkty wciąż obecne są w sklepach i naszej świadomości. Dla Europejczyka Motorola może wydać się dziś mniej istotną marką, ale w Ameryce Południowej to drugi po Samsungu gracz w branży z ciągle rosnącymi udziałami. Także w USA rośnie jej znaczenie, choć tamten rynek jest zdominowany przez Apple i Samsunga, które razem mają ponad 3/4 udziałów.

Dziś choć wciąż pod skrzydłami Lenovo, jako producent smartfonów znów czerpie z doświadczenia inżynierów w USA, a o samej marce Motorola mówi się bez powiązywania jej z chińskim koncernem. Motorola jest w pewnym sensie szarą eminencją branży mobilnej. Nie gwiazdorzy, ale wciąż może nas zaskoczyć.

Źródło: Motorola, inf. własna

Więcej na temat historii firm: