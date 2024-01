Motorola moto g04 to najnowszy smartfon popularnej marki, który będzie dostępny na polskim rynku. Jego cena jest bardzo niska. Na jaką specyfikację można liczyć?

Określenie "tani telefon" może być dyskusyjne. Jeszcze kilka lat temu większość osób zgadzała się co do tego, iż są to telefony do 500 zł. Obecnie wielu użytkowników jest zdania, że w takim budżecie nie da się kupić urządzenia, które będzie cechowało się zadowalającymi parametrami i trzeba celować w smartfony do 1000 zł. Motorola najwyraźniej postanowiła udowodnić, że nawet mając do wydania zaledwie kilka stówek można kupić dobry telefon do podstawowych zastosowań.

Motorola moto g04 debiutuje w Polsce

Już w lutym w sprzedaży w Polsce pojawi się motorola moto g04. Bazowy wariant ma kosztować zaledwie 499 zł i oferować 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. W przypadku chęci sięgnięcia po wariant 8 GB + 128 GB trzeba będzie zapłacić 599 zł.

Obydwa warianty mają być oferowane w czterech wersjach kolorystycznych: grafitowej (Concord Black), niebieskiej (Satin Blue), pomarańczowej (Sunrise Orange) oraz zielonej (Sea Green). Producent chwali się, że zastosował tu nowocześnie prezentującą się obudowę nawiązującą do innych jego mobilnych propozycji. Jest wykonana z tworzywa sztucznego i pokryta hydrofobową powłoką. Czytnik linii papilarnych umieszczono na bocznej krawędzi.

Motorola moto g04 - specyfikacja smartfona za 500 zł

Uwzględniając cenę, zasoby pamięci oferowane przez model Motorola moto g04 nie wyglądają odstraszająco. Producent zastosował tutaj najnowszego Androida 14. W budżetowych propozycjach nie stanowi to normy, niekiedy producenci wydają tanie telefony, które na starcie posiadają starsze oprogramowanie. Warto podkreślić, że w smartfonach Motorola pojawia się oprogramowanie w kształcie zbliżonym do tego, jaki oferuje Google. Nie ma tutaj wielu dodatków i preinstalowanych aplikacji.

Motorola moto g04 oferuje jednocześnie wyświetlacz IPS LCD o przekątnej aż 6,6”. Rozdzielczość jest skromna (HD+), ale częstotliwość odświeżania wynosi 90 Hz. Jeśli chodzi o procesor, w obudowie zamknięty został Unisoc T606. To ośmiordzeniowy układ wykonany w 12-nm procesie technologicznym. Motorola moto g04 ma dwa aparaty - główny 16 Mpix oraz przedni 5 Mpix, a także baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania o mocy 15W. Poza złączem USB-C klienci będą mogli liczyć także na wyjście słuchawkowe 3,5 mm oraz czytnik kart pamięci microSD.