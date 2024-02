Motorola Moto G53 to podstawowy smartfon przeznaczony dla osób poszukujących budżetowego, nowego telefonu, najlepiej od znanego producenta. Na stronie Sferis pojawiła się właśnie promocja na ten model. I to jaka!

Marka Motorola zaliczyła w minionym roku największy wzrost pośród czołowych producentów smartfonów, jesli chodzi o liczbę urządzeń dostarczonych na rynek europejski. Wzrost, dodajmy, niebagatelny, bo aż 34%. Ten sukces nie dziwi, bo w ostatnich latach Motorola wypuściła sporo udanych modeli telefonów - począwszy od składanego Motorola Razr 40 Ultra, przez Motorola Edge 40 Pro czy Motorola Edge 30 Neo, aż po budżetowe modele z serii "G", które zdobyły popularność wśród osób starszych i w gronie osób poszukujących telefonu do 1000 złotych.

Model Moto G53 można nabyć obecnie w dużych sklepach w okolicach 1000 złotych, a w mniej oficjalnych źródłach nawet kilkaset złotych taniej. Jednak promocja zaoferowana dziś przez sklep Sferis jest bezkonkurencyjna. Motorolę Moto G53 4/128GB w kolorze ciemnogranatowym lub szaroróżowym nabyć można obecnie w cenie 399 złotych.

Oczywiście, jest to telefon dla niewymagających i jeśli możecie wydać dwieście czy trzysta złotych więcej, warto rozejrzeć się za czymś mocniejszym, na przykład Realme C55 czy Redmi 12. Jednak jeśli 400 złotych to argument nie do odrzucenia, Moto G54 również spełni swoją rolę. Ogólną specyfikację znajdziecie poniżej.

ekran LCD 6,53 cala (odświeżanie 120Hz)

procesor Qualcomm Snapdragon 480 Plus

4GB RAM

128GB pamięci wbudowanej

aparat 50 Mpix + 2 Mpix, apart przedni 8 Mpix

Dual Sim (NanoSIM + eSIM)

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, 5G

gniazdo słuchawkowe

Android 13

pojemność baterii 5000 mAh

waga: 183 g

kabel USB-C, etui ochronne oraz ładowarka w zestawie

Strona promocji:

źródło: Sferis, zdjęcie: Motorola

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.