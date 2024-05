Motorola razr 50 Ultra wyciekła na komplecie zdjęć prasowych. Uwagę przykuwa jeden szczegół.

Choć od premiery Motoroli razr 40 Ultra lada moment minie rok, ta do dziś pozostaje składanym smartfonem typu flip z największym ekranem zewnętrznym. Nawet Samsung Galaxy Z Flip 5, który ujrzał światło dzienne prawie dwa miesiące później, nie ma do tej motki startu.

Motorola mogłaby po roku wprowadzić identycznie wyglądający smartfon, a ten wciąż miałby wyraźną przewagę nad konkurencją. A jednak firma postanowiła pobić swój własny rekord do poziomu, który ciężko będzie przebić.

Motorola razr 50 Ultra na zdjęciach. Ma jeszcze większy ekran zewnętrzny

Wysokiej jakości fotki prasowe składanej Motoroli razr 50 Ultra opublikował na X (dawny Twitter) nieoceniony Evan Blass.

Stylistycznie "pięćdziesiątka" nawiązuje do poprzedniej generacji, ale pod względem wielkości ekranu zewnętrznego smartfon wchodzi na zupełnie nowy poziom. Widać wyraźnie, że otaczające go ramki zostały ekstremalnie zmniejszone i to ze wszystkich stron. Teraz panel wypełnia dosłownie wszystkie wolne zakamarki.

Motorola razr 50 Ultra i razr 40 Ultra (fot. @evleaks / X)

@evleaks opublikował także fotki podstawowego modelu Motorola razr 50. Najwidoczniej ma on odziedziczyć obudowę ubiegłorocznego modelu Ultra, co oznacza jeszcze większy postęp z generacji na generację. Motorola razr 40 ma przecież maleńki ekran zewnętrzny.

Motorola razr 50 i razr 40 (fot. @evleaks / X)

Motorola razr 50 Ultra - specyfikacja

Tymczasem serwis WinFuture dotarł do danych technicznych nadchodzacego składanego smartfonu Motoroli. Wynika z nich, że topowy razr 50 Ultra zostanie uzbrojony w:

ekran wewnętrzny pOLED 6,9 cala o rozdzielczości 2640 x 1080 (413 ppi), proporcjach 22:9 i odświeżaniu 165 Hz;

4-calowy ekran ekran zewnętrzny;

głośniki stereo;

Snapdragona 8s Gen 3;

12 GB pamięci RAM;

512 GB pamięci na dane;

aparat główny 50 Mpix;

aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym;

łączność 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC i eSIM;

czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania;

baterię 4000 mAh.

W porównaniu z poprzednią generacją, razr 50 Ultra ma dostać nie tylko większy ekran zewnętrzny, ale i czip nowej generacji, więcej pamięci operacyjnej, aparaty o wyższej rozdzielczości, nowsze moduły łączności oraz większą baterię.

Data premiery serii Motorola razr 50 nie jest jeszcze znana, ale oczekuje się, że odbędzie się w czerwcu lub w lipcu.

Źródło: @evleaks (X), WinFuture

