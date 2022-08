Motorola X30 Pro będzie wyróżniać się specyfikacją posiadanego aparatu fotograficznego. Ale czy to samo powiemy o wykonywanych tym smartfonem zdjęciach?

Motorola X30 Pro ma aparat z obiektywem 200 Mpix

Motorola X30 Pro to propozycja z najwyższej półki, ale, co nie jest w przypadku tego producenta częste, na pierwszy plan wysunięto aparat fotograficzny. Niebezpodstawnie, na papierze prezentuje się on nader kusząco. Główny obiektyw 200 Mpix z sensorem Samsung ISOCELL HP1 to pierwszy taki zastosowany w smartfonie, wyróżnia się matrycą 1/1.22 cala, przysłoną f/1.95 i wsparciem optycznej stabilizacji obrazu oraz możliwością rejestrowania wideo w 8K.

Dalej też jest ciekawie, bo dwa dodatkowe obiektywy to ultraszerokokątny 50 Mpix z trybem do makro oraz teleobiektyw 12 Mpix (Sony IMX663) z dwukrotnym zoomem optycznym. To specyfikacja godna flagowca, ale nie każdy flagowiec zalicza się do najlepszych foto-smartfonów, a więc potrzeba chwilę cierpliwości i wyników testów.

Specyfikacja Motorola X30 Pro ma więcej mocnych stron

W innych aspektach Motorola już wcześniej pokazała, że potrafi nie tylko dorównać, ale też pokonać konkurencję. Daleko szukać nie trzeba, Motorola Edge 30 Pro to jeden z najszybciej i najlepiej działających smartfonów na rynku. W przypadku Motorola X30 Pro wydajność jeszcze wzrośnie, bo procesor to najnowszy Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, a przy pamięci mowa oczywiście standardach LPDDR5 RAM oraz UFS 3.1.

Jeśli chodzi o wyświetlacz to postawiono na 6.67-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz, ale nie każdemu spodoba się fakt, że został on zakrzywiony na boczne krawędzie (w drugą stronę, są i tacy, którzy wolą takie rozwiązanie). W informacjach odnośnie specyfikacji mamy też wzmianki o aparacie selfie 60 Mpix, głośnikach stereo, opcji dual SIM oraz baterii 4610 mAh obsługującej szybkie ładowanie 125W oraz bezprzewodowe ładowanie 50W.

Motorola X30 Pro już debiutuje w Chinach

Motorola X30 Pro to smartfon dedykowany na rynek chiński. Będzie tam dostępny w trzech wariantach - 8 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB oraz 12 GB + 512 GB. Ich ceny to odpowiednio 3699 juanów, 4199 juanów oraz 4499 juanów.

Nie ma większego sensu proste przeliczanie tych kwot na złotówki. Możliwe, że smartfon pojawi się w Europie jako Motorola Edge 30 Ultra, ale będzie znacznie droższy niż odpowiednik w Chinach.

Źródło: Motorola