Od premiery karty GeForce RTX 2080 Ti minęło już sporo czasu i czekamy na kolejną generację akceleratorów, ale o tej konstrukcji trzeba wspomnieć. Nowy model MSI zaskoczy niejednego gracza.

GeForce RTX 2080 Ti już przy standardowych parametrach imponuje wydajnością. Firma MSI postanowiła jednak pójść o krok dalej i zaprezentowała mocno podkręconą wersję karty – model GeForce RTX 2080 Ti 11GB Gaming Z Trio to najwydajniejsza tego typu konstrukcja na rynku.

Najwydajniejsza wersja karty GeForce RTX 2080 Ti

Karta GeForce RTX 2080 Ti bazuje na układzie graficznym Nvidia Turing TU102 z 4352 rdzeniami CUDA, 544 jednostkami Tensor i 68 jednostkami RT. Na pokładzie znalazło się również 11 GB pamięci GDDR6 352-bit.

Model firmy MSI został solidnie podkręcony – układ graficzny przyspieszono z 1545 MHz do 1755 MHz, a pamięci z 14 000 MHz do 16 000 MHz. Tym samym mamy do czynienia z najwydajniejszą wersją GeForce RTX 2080 Ti. Mało tego! Jest to także najwydajniejsza konsumencka karta graficzna dostępna na rynku.

MSI GeForce RTX 2080 Ti 11GB Gaming Z Trio to także potężne chłodzenie

O odpowiednie temperatury akceleratora dba potężny cooler Tri-Frozr – jest to ta sama konstrukcja, która była zastosowana w „zwykłym” modelu GeForce RTX 2080 Ti 11GB Gaming X Trio (o niższych taktowaniach).

Chłodzenie obejmuje płytkę odprowadzającą ciepło z kości pamięci i sekcję zasilania, aluminiowy radiator z niklowanymi ciepłowodami oraz trzy duże wentylatory (z półpasywnym trybem pracy Zero Frozr). Całość schowano pod obudową z podświetleniem RGB LED (Mystic Light), a na rewersie zainstalowano płytkę backplate.

Producent zapewnia, że zastosowane chłodzenie bez problemu poradzi sobie z podkręconą kartą. Warto jednak zauważyć, że jest to także jeden z najpotężniejszych modeli dostępnych na rynku – konstrukcja ma 32,8 cm długości i zajmuje trzy miejsca dla kart rozszerzeń. Taki kolos nie zmieści się zatem do każdej obudowy.

Do dyspozycji oddano pięć wyjść obrazu: HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4 oraz USB typ C (z obsługą Virtual Link). Do poprawnego działania akceleratora wymagane jest podpięcie trzech wtyczek zasilających – dwóch 8-pin i jednej 6-pin (karta ma pobierać 300 W mocy, więc producent zaleca wykorzystanie zasilacza co najmniej o mocy 650 W).

Specyfikacja karty MSI GeForce RTX 2080 Ti 11GB Gaming Z Trio

Układ graficzny: Nvidia Turing TU102

Procesory strumieniowe: 4352

taktowanie rdzeni: 1755 MHz

pamięć wideo: 11 GB GDDR6 352-bit

taktowanie pamięci: 16 000 MHz

złącze zasilające: 6+8+8 pin

wyjścia wideo: HDMI 2.0b, 3x DP 1.4, USB typ C

chłodzenie: Tri Frozr (3-slotowe)

GeForce RTX 2080 Ti sprawdzi się przy budowie komputerów do grania w rozdzielczości 4K. Model MSI GeForce RTX 2080 Ti 11GB Gaming Z Trio powinien zainteresować najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują możliwie najwydajniejszych podzespołów… i są w stanie za to dopłacić.

No właśnie. Wprawdzie producent jeszcze nie ujawnił kiedy i w jakiej cenie karta trafi do sprzedaży, ale możemy być pewni, że będzie to jedna z droższych konstrukcji (słabszy model MSI GeForce RTX 2080 Ti 11GB Gaming X Trio kosztuje około 6000 złotych, więc Gaming Z Trio będzie od niego droższy).

Źródło: MSI

