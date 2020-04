W końcu jest! MSI wprowadziło do oferty płytę MAG X570 Tomahawk WIFI, a więc jeden z najbardziej wyczekiwanych modeli pod procesory AMD Ryzen 3000. Dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

Model MAG X570 Tomahawk WIFI zapowiadaliśmy już na początku roku podczas targów CES, ale dopiero niedawno pojawił się w ofercie producenta. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o graczach i entuzjastach, którzy poszukują solidnej podstawy wydajnego zestawu do gier.

MSI MAG X570 Tomahawk WIFI – gracze i entuzjaście będą zadowoleni

Jak przystało na gamingowy sprzęt, płyta została utrzymana w efektownej stylistyce - uwagę graczy powinny przykuć efektowne osłony oraz podświetlenia RGB (Mystic Light).

Płyta została wyposażona w podstawkę AM4 oraz cztery banki pamięci DDR4 DIMM z obsługą modułów o taktowaniu do 4600 MHz (po OC). Producent deklaruje wsparcie nawet dla topowego modelu Ryzen 9 3950X i do 128 GB pamięci RAM.

Warto zauważyć, że finalna wersja płyty wykorzystuje poprawioną sekcję zasilania – mamy tutaj do czynienia z 14-fazowym VRM (w rzeczywistości jest to konstrukcja typu 6+2 z doublerami), który wyposażono w dwa solidne radiatory. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do materiału Gamers Nexus.

Jeżeli chodzi o złącza dla kart rozszerzeń, przewidziano jedno wzmocnione PCI-Express 4.0 x16, a także PCI-Express 4.0 x16 (x4) i dwa PCI-Express 4.0 x1. Dla dysków udostępniono sześć gniazd SATA i dwa M.2 (obydwa wyposażono w radiator). Na chipsecie AMD X570 rzecz jasna zainstalowano wentylatorek.

Nie bez znaczenia jest też zestaw złączy na tylnym panelu – wyprowadzono tutaj m.in. osiem portów USB (w tym cztery USB 3.1), wyjście HDMI, a także kartę siecową 2.5G LAN i Wi-Fi 6. Za dźwięk odpowiada dobrej jakości kodek Realtek ALC1220.

Najważniejsze informacje o płycie MSI MAG X570 Tomahawk WIFI

format: ATX

podstawka: AM4

chipset: AMD X570

pamięć RAM: 4x DDR4 32 GB 4600 MHz

złącza dla kart rozszerzeń: PCI-Express 4.0 x16, PCI-Express 4.0 x16@x4, PCI-Express 4.0 x1

złącza dla dysków: 6x SATA 6 Gb/s, 2x M.2

sieć: Realtek 2.5G LAN, Intel Wi-Fi 6 AX200

audio: Realtek ALC1200

złącza na tylnym panelu: port PS/2 dwa porty USB 2.0 dwa porty USB 3.0 cztery porty USB 3.1 wyjście HDMI złącze sieciowe RJ45 - 2.5G LAN złącza antenowe dla karty Wi-Fi złącza audio 8-kanałowej karty dźwiękowej



Nowa płyta MSI nie tylko nieźle wygląda. Ta płyta oferuje bardzo dobrą funkcjonalność, a przy tym została atrakcyjnie wyceniona – jej cena ma wynosić około 210 dolarów, co może przesądzić o sukcesie Tomahawka. Być może będzie to jedna z najlepszych płyt głównych pod procesory AMD.

Źródło: MSI, Gamers Nexus

