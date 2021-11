Premiera nowych procesorów Intela zbiegła się w czasie z wydaniem nowych płyt głównych Z690. Firma MSI przygotowała tutaj całą gamę nowych modeli – wśród nich są zarówno podstawowe wersje, jak i wypasione konstrukcje dla entuzjastów.

Płyty główne z chipsetem Z690 powinny zainteresować graczy i entuzjastów – to topowe konstrukcje, które oferują bardzo dobrą funkcjonalność, a do tego pozwalają na podkręcanie procesorów z odblokowanym mnożnikiem (np. Core i9-12900K lub Core i5-12600K).

MSI zapowiedziało wydanie nowych płyt już jakiś czas temu. W ofercie producenta pojawiło się kilkanaście propozycji, które reprezentują różne segmenty cenowe – poniżej znajdziecie przegląd dostępnych modeli.

Płyty główne MSI Z690 dla graczy i entuzjastów

Producent skupił się na propozycjach dla graczy i entuzjastów – znajdziemy tutaj zarówno tańsze konstrukcje o podstawowej funkcjonalności, jak i wypasione modele do budowy potężnych maszyn (niestety w dosyć zaporowych cenach). Można liczyć na ciekawą stylistykę (w tym podświetlenie Mystic Light), bogaty zestaw portów i mocne sekcje zasilania.

MSI MEG Z690 Ace to topowa propozycja producenta, która powinna spełnić oczekiwania wymagających użytkowników. Uwagę zwraca efektowna stylistyka i rozbudowane chłodzenie komponentów (z dołu zainstalowano płytkę backplate). Nie zabrakło też mocnej sekcji zasilania (19+1+2 fazy @ 105 A), która pozwoli na mocniejsze podkręcanie CPU.

Model Ace oferuje bogaty zestaw portów – producent przewidział m.in. cztery banki pamięci DDR5 RAM, trzy sloty PCI-Express x16 (dwa z nich są w wersji PCI-Express 5.0), a także pięć gniazdek M.2 PCIe 4.0 x4 (z chłodzeniem M.2 Shield Frozr). Na tylnym panelu wyprowadzono m.in. dwa złącza Thunderbolt 4 40 Gb/s, układ dźwiękowy Realtek ALC4082 (z przetwornikiem DAC), a do tego dwie szybkie karty sieciowe 2.5G LAN oraz bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi 6E (802.11ax).

MSI MEG Z690 Unify zainteresuje graczy i entuzjastów, którzy szukają sprzętu z górnej półki. Tym razem producent postawił na czarną kolorystykę, a z tyłu znalazła się metalowa osłona laminatu (tzw. backplate). Sekcja zasilania (19+2 fazy @ 105 A) powinna sprostać nawet mocno podkręconym procesorom.

Płyta współpracuje z dwukanałowymi zestawami pamięci DDR5. Oprócz tego przewidziano dwa złącza PCI-Express 5.0 x16 i jedno PCI-Express 3.0 x4, a także pięć gniazdek M.2 PCIe 4.0 x4 (z chłodzeniem M.2 Shield Frozr). Z tyłu znalazły się m.in. dwa złącza Thunderbolt 4 40 Gb/s, dwie karty sieciowe 2.5G LAN i bezprzewodowa sieciówka Wi-Fi 6E. Za dźwięk odpowiada kodek Realtek ALC4080.

Cena: MSI MEG Z690 Unify - 2749 zł

MSI MEG Z690 Unify-X to specjalna wersja modelu Unify, która została przygotowana z myślą o ekstremalnym podkręcaniu sprzętu. Główna różnica sprowadza się do dwóch banków pamięci DDR5 DIMM (płyta obsługuje mniejszą pojemność pamięci, ale za to powinna oferować większy potencjał na przetaktowanie modułów).

Overclockerów przyciągnie mocna sekcja zasilania (19+2 fazy z dławikami 105 A), a także dodatkowe przyciski i przełączniki ułatwiające podkręcanie. Zestaw złączy pozostał ten sam (pomijając mniejszą liczbę banków pamięci), więc model Unify-X na upartego pozwoli na budowę nowoczesnego i funkcjonalnego zestawu PC.

MSI MPG Z690 Carbon WIFI reprezentuje średni segment dla graczy. Płyta została utrzymana w ciekawej, efektownej stylistyce, która na pewno wpadnie w oko entuzjastom. Warto jednak zauważyć, że mamy tutaj do czynienia ze skromniejszą sekcją zasilania (w tym przypadku producent postawił na konstrukcję 18+1+1 @ 75 A).

Zestaw złączy nie jest tak rozbudowany, jak w poprzednich modelach, ale płyta i tak pozwoli na budowę mocnej konfiguracji – do dyspozycji oddano cztery banki pamięci DDR5 RAM, trzy złącza PCI-Express x16 (tym razem już tylko jedno w wersji 5.0), a do tego pięć slotów M.2 dla szybkich dysków SSD NVMe (wszystkie z chłodzeniem M.2 Shield Frozr). Graczy przyciągnie szybka karta sieciowa 2.5G LAN i Wi-Fi 6E oraz dobrej jakości kodek audio Realtek ALC4080.

Cena: MSI MPG Z690 Carbon WIFI - 2149 zł

MSI MPG Z690 Carbon EK X to specjalna wersja modelu MSI MPG Z690 Carbon WIFI, która zainteresuje osoby składające komputer z chłodzeniem wodnym – producent zastosował tutaj specjalny blok wodny od EK Water Blocks, który odprowadza ciepło z procesora, sekcji zasilania i dysku SSD w pierwszym złączu M.2 (całość przy okazji przyozdobiono podświetleniem MSI Mystic Light RGB, więc sprzęt na pewno przyciągnie uwagę entuzjastów).

Płyta bazuje na tym samym projekcie laminatu co zwykły model MPG Z690 Carbon WIFI, więc oferuje taką samą funkcjonalność – konstrukcja pozwoli na budowę nowoczesnego i wydajnego komputera PC (rzecz jasna znajdziemy tutaj też bezprzewodową kartę sieciową WIFI).

MSI MPG Z690 Force WIFI to właściwie ta sama płyta co MSI MPG Z690 Carbon WIFI, ale w srebrno-czarnej kolorystyce – propozycja powinna przypaść do gustu entuzjastom i modderom, którzy budują specjalny zestaw w jasnej kolorystyce.

Funkcjonalność pozostała ta sama. Płyta obsługuje dwukanałowe zestawy pamięci DDR5 RAM (do dyspozycji oddano cztery banki), a na laminacie umieszczono trzy sloty PCI-Express x16 (jeden w wersji 5.0), pięć gniazd M.2 PCIe 4.0 x4 (z chłodzeniem M.2 Shield Frozr) i sześć zwykłych gniazd SATA. Force WIFI oferuje szybką kartę sieciową 2.5G LAN i – jak sama nazwa wskazuje – bezprzewodową Wi-Fi 6E. Za dźwięk odpowiada 8-kanałowy kodek Realtek ALC4080.

Cena: MSI MPG Z690 Force WIFI - 2049 zł

Model MSI MPG Z690 Edge WIFI wyróżnia się ciekawą stylistyką, więc ma szansę zainteresować graczy. Nie zapomniano też o podkręcaniu – producent zastosował tutaj sekcję VRM w układzie 18+1+1 @ 75 A, która powinna sobie poradzić z niezbyt mocnym przetaktowaniem CPU.

Płyta występuje w dwóch wersjach – standardowy model MPG Z690 Edge WIFI obsługuje pamięci DDR5, a MPG Z690 Edge WIFI DDR4 jest przystosowany do montażu starszych kostek DDR4. Poza tym funkcjonalność jest taka sama. Producent przewidział m.in. trzy złącza PCI-Express x16, cztery gniazdka M.2 (z chłodzeniem M.2 Shield Frozr) oraz osiem zwykłych gniazd SATA.

Ceny: MSI MPG Z690 Edge WIFI DDR4 - 1599 zł

MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI to następca popularnego modelu MAG Z590 Tomahawk WIFI – konstrukcja została utrzymana w nowoczesnej stylistyce i obsłuży nawet najmocniejsze procesory (producent zastosował tutaj sekcję zasilania 16+1+1 @ 70 A). W sprzedaży pojawią się dwie wersje płyty – standardowy model MAG Z690 Tomahawk WIFI obsługuje pamięci DDR5, a MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 starsze moduły DDR4.

W obydwóch przypadkach zestaw złączy pozostał taki sam - do dyspozycji oddano m.in. trzy sloty PCIe x16 (jeden w wersji 5.0), cztery porty M.2 PCIe 4.0 x4 (z chłodzeniem M.2 Shield Frozr) i sześć zwykłych gniazd SATA. Na uwagę zasługuje też karta sieciowa 2.5G LAN i bezprzewodowa Wi-Fi 6E. Za dźwięk odpowiada 8-kanałowy kodek Realtek ALC4080.

Cena: MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 - 1409 zł

MSI MAG Z690 Torpedo plasuje się na jeszcze niższym poziomie – to propozycja dla graczy i entuzjastów z mniej zasobnym portfelem. Uwagę zwraca ciekawa stylistyka, która powinna wpaść w oko modderom sprzętu komputerowego.

MSI MAG Z690 Torpedo oferuje bardzo podobną funkcjonalność do modelu MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI. Główna różnica sprowadza się do braku chłodzenia w środkowym złączu M.2 PCIe 4.0 x4 i braku bezprzewodowej karty sieciowej. Konfiguracja VRM też pozostała bez zmian.

Ceny: MSI MAG Z690 Torpedo - 1359 zł

Płyty główne MSI PRO Z690 – płyty główne dla twórców treści

Modele MSI PRO Z690 powinny zainteresować twórców treści. Konstrukcje nie wyróżniają się aż tak efektowną stylistyką, jak gamingowe modele, ale pozwolą na budowę przyzwoitego zestawu do pracy.

MSI PRO Z690-A występuje w czterech wersjach – pod pamięci DDR4 i DDR5, a do tego można zdecydować się na opcjonalną, bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi 6E.

Producent przewidział podstawowy zestaw portów. Do dyspozycji oddano m.in. trzy złącza PCI-Express x16 (jedno w wersji 5.0), cztery gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 (tylko jedno z radiatorem) i sześć zwykłych gniazd SATA. Na uwagę zasługuje też szybka karta sieciowa 2.5G LAN i port USB 3.2 Gen2x2. Za zasilanie odpowiada sekcja w układzie 14+1+1.

Ceny: MSI PRO Z690-A DDR4 - 929 zł, MSI PRO Z690-A DDR4 WIFI - 1099 zł, MSI PRO Z690-A - 1099 zł, MSI PRO Z690-A WIFI - 1169 zł

MSI PRO Z690-P DDR4 to najbardziej podstawowa propozycja producenta. Nie znajdziemy tutaj rozbudowanych radiatorów czy efektownych chłodzeń, a sekcja zasilania została ograniczona do 14 faz (płyta nadal pozwala na podkręcanie odblokowanych procesorów, ale nie powinniśmy oczekiwać rewelacyjnego potencjału).

Na pokładzie przewidziano w zasadzie tylko niezbędny zestaw portów – cztery banki pamięci DDR4 DIMM, dwa złącza PCI-Express x16 (jedno 5.0 x16 i jedno 3.0 x4), a także dwa złącza M.2 PCIe 4.0 x4 (bez chłodzenia) i cztery standardowe SATA. Cieszy obecność szybkiej karty sieciowej 2.5G LAN i portu USB 3.2 Gen2x2.

Cena: MSI PRO Z690-P DDR4 - 949 zł

Źródło: MSI, Komputronik