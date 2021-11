Sprawdzamy wyposażenie dwóch nowych płyta Gigabyte przeznaczonych dla procesorów Core 12-tej generacji - jedna obsługuje pamięci DDR5, a druga DDR4. Czego można się po nich spodziewać?

Płyty z chipsetem Intel Z690 przeznaczone są dla najnowszych procesorów Intel Alder Lake (Core 12-tej generacji)

Na rynku można znaleźć modele Z690 z podstawką LGA 1700 przeznaczone zarówno do obsługi pamięci DDR5, jak i DDR4

W tym artykule znajdziesz porównanie wyposażenia Gigabyte Z690 Aorus Master (DDR5) oraz Gigabyte Z690 Aorus Elite (DDR4)

Intel Alder Lake wylądował, a recenzję topowego modelu procesora Core i9 12900K możecie przeczytać na naszych łamach. Nowe procesory oczywiście oznaczają nowe płyty główne, tym razem wyposażone w podstawkę LGA 1700. Jako, że procesory Core 12-tej generacji wyposażone są zarówno w kontroler DDR5, jak i DDR4 na rynku pojawiły się płyty główne korzystające z jednego lub drugiego rodzaju pamięci.

W tym artykule nie znajdziecie porównania wydajności DDR5 i DDR4 - jesteśmy w trakcie przygotowania osobnej publikacji z testami.

Jeśli nie zdążyliście się zapoznać z tym, jakie nowości Intel wprowadził w procesorach Alder Lake, zapraszamy do naszej publikacji.

AORUS ma na premierę również pamięci DDR5

Tymczasem zapraszamy do sprawdzenia, jakie też nowości w płytach głównych przygotowała dla was firma Gigabyte - przyglądamy się modelowi Gigabyte Z690 AORUS Master (z obsługą DDR5) oraz Gigabyte Z690 AORUS Elite (z obsługą DDR4).



Gigabyte Z690 AORUS Elite DDR4

Gigabyte Z690 AORUS Master

Grafika na obu pudełkach jest w zasadzie identyczna, co jest naprawdę dobrym powodem, by uważnie czytać opisy ;-) Jakich różnic w wyposażeniu należy się spodziewać?

Płyty główne Gigabyte Z690 AORUS - specyfikacja

Model Gigabyte Z690 AORUS Elite DDR4 Gigabyte Z690 AORUS Master (DDR5) Układ logiki Intel Z690 Intel Z690 Podstawka LGA 1700 LGA 1700 Obsługa pamięci DDR4 5333 MHz (do 128 GB) DDR5 6400 MHz (do 128 GB) Wersja PCIe PCI Express 5.0 (tylko w 1 slocie) PCI Express 5.0 (tylko w 1 slocie) Wyjście obrazu zintegrowanej grafiki 1 x DP 1.2 1 x DP 1.2 i 1 x HDMI 2.0 Audio Realtek ALC1220-VB Realtek ALC1220-VB LAN Realtek 2.5GbE Marvell AQtion AQC113C 10GbE Wi-Fi brak Intel Wi-Fi 6E AX210 Sloty PCI Express 1 x16 (5.0) i 2 x4 (3.0) 1 x16 (5.0) i 2 x4 (3.0) M.2 / SATA 4 x 4.0 / 6 4 x 4.0 i 1 x 3.0 / 6 USB* 1 x USB C 3.2 Gen2 2x2

1 x USB C 3.2 Gen2

2 x USB A 3.2 Gen2

5 x USB 3.2 Gen1 2 x USB C 3.2 Gen2 2x2

1 x USB C 3.2 Gen2

5 x USB A 3.2 Gen2

8 x USB 3.2 Gen1 Format ATX 30,5 x 24,4 cm E-ATX 30,5 x 25,9 cm Cena ok. 1180 złotych ok. 2300 złotych

*włączając możliwość wyprowadzenia portów do obudowy

Jak widać różnice nie ograniczają się wyłącznie do zastosowania innych typów pamięci RAM. Model MASTER to płyta wyższej klasy, oferująca znacznie bardziej rozbudowane wyposażenie. Zwróćcie szczególną uwagę na to, że jest model formatu E-ATX, a więc nie zmieści się do każdej obudowy.



Gigabyte Z690 AORUS Elite DDR4



Gigabyte Z690 AORUS Master

Na pierwszy rzut oka obie płyty robią bardzo dobre wrażenie - mają solidne sekcje zasilania, które z pewnością przydadzą się w przypadku topowych modeli Alder Lake, po trzy sloty PCI Express i całe mnóstwo gniazdek M.2 kryjących się za radiatorem nad pierwszym slotem oraz pod osłoną termalną między slotami.

Radiator na sekcji zasilania modelu Master jest dodatkowo bardziej zaawansowany i tym samym wydajny - sekcja 19+1+2 (105A) robi wrażenie (w modelu Elite 12+1+2).

Gigabyte Z690 Aorus Master (DDR5) vs Gigabyte Z690 Aorus Elite AX (DDR4)



Gigabyte Z690 AORUS Elite DDR4



Gigabyte Z690 AORUS Master

Na początek przyjrzyjmy się gniazdkom zasilającym - podczas gdy tańszy model Elite zadowoli się jedną wtyczką 8-pin i jedną wtyczką 4-pin, to model Master wymaga już dwóch 8-pinowych wtyczek. Patrząc na apetyt na energię nowych procesorów Intela w ogóle nas to nie dziwi - to z pewnością przyda się do mocnego OC.



Gigabyte Z690 AORUS Elite DDR4



Gigabyte Z690 AORUS Master

Porty USB typu A nałatwiej identyfikować po kolorze - niebieskie to wersja Gen1, a czerwone to wersja Gen2. W przypadku USB typu C oba modele oferują po jednym gniazdku Gen 2x2 na tylnym panelu, ale Master ma dodatkowo drugi USB C Gen2 i możliwość wyprowadzenia kolejnego 2x2 na przód obudowy. Aorus Master oprócz większej ilości portów UBS oferuje również HDMI 2.0 (oprócz DP), pozłacane gniazdka mini-jack oraz oczywiście wyjście anten Wi-Fi 6/BT 5.2.



Gigabyte Z690 AORUS Elite DDR4



Gigabyte Z690 AORUS Master

Warto również zauważyć, że wszystkie sloty PCIe w modelu Master są wzmocnione, podczas gdy w modelu Elite tylko jeden.



Gigabyte Z690 AORUS Elite DDR4



Gigabyte Z690 AORUS Master

Porty SATA w obudwu modelach występują w standardowej liczbie sześciu. W połączeniu ze dużą ilością gniazdek M.2 powinno wystarczyć to większości użytkownikom, chyba, że właśnie planujesz stworzenie farmy kryptowaluty Chia.

Gigabyte Z690 AORUS - UEFI BIOS

Gigabyte Z690 AORUS Elite DDR4 - UEFI BIOS

Gigabyte Z690 AORUS Elite DDR4 - ustawienia trybów pamięci DDR4

Gigabyte Z690 AORUS Master - UEFI BIOS

Gigabyte Z690 AORUS Master - ustawienia trybów pamięci DDR5

Analizą tego, jakich opcji używać by skutecznie podkręcać procesory Alder Lake i ustawić pamięci DDR5 zajmiemy się również w oddzielnej publikacji.

Gigabyte Z690 Aorus Master (DDR5) i Gigabyte Z690 Aorus Elite AX (DDR4) - która kupić?

Oto jest pytanie! Generalnie można powiedzieć, że serce miłośnika nowinek sprzętowych podpowiada, że DDR5, a... portfel mówi, że DDR4. Koszt nowej platformy Intela włączając topowy procesor, pamięci DDR5 i odpowiednią płytę z chipsetem umożlwiającym podkręcaniem jest naprawdę konkretny.



Gigabyte Z690 AORUS Elite DDR4



Gigabyte Z690 AORUS Master

Nasze testy DDR5 vs DDR4 pojawią się na łamach benchmarka już wkrótce, ale już teraz można powiedzieć, że DDR5 potrafią dać solidny wzrost wydajności, ale... nie w każdym przypadku.

Nawet jeśli jesteś wyjątkowo "nagrzany" na nowe procesory Intela i pamięci DDR5, radziłbym na ten moment wyłączyć na chwilę emocje i spojrzeć na sytuację chłodnym okiem. Jak zawsze w przypadku premiery sprzętu z nowymi rozwiązaniami (w tym przypadku: Alder Lake, DDR5 i płyty z obsługą PCI Express 5.0) trzeba się liczyć z grubym podatkiem od nowości. Ceny po pewnym czasie powinny nieco się unormować, na rynku pojawi się więcej sprzętu, a konkurencja pomiędzy producentami przyjmie również ostrzejszą rywalizację cenową.

Wybór w miarę taniej płyty Z690 z pamięciami DDR4 pozwoliłby Ci na ten moment zaoszczędzić parę złotych - zwłaszcza jeśli wykorzystasz RAM ze starszego komputera. Najbardziej atrakcyjnym modelem ze stajni Intela na ten moment wydaje się Core i5-12600K, który nawet z DDR4 powinien imponować możliwościami. Gdy odłożysz parę groszy, za jakiś czas będzie można po prostu zamienić płytę na model obsługujący DDR5.

Czy dacie radę powściągnąć emocje, czy kupicie nowe płyty DDR5 już teraz? Dajcie znać w komentarzach!

Opinia o Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4 Plusy podstawka LGA 1700 i obsługa Intel Alder Lake

niższa cena od wersji DDR5

slot PCI Express 5.0

topowy chipset Z690 umożliwiający podkręcanie

2 x USB C, z czego 1 to wersja Gen2 2x2

2 x USB A 3.2 Gen2

4 x M.2 (4.0)

solidne radiatory sekcji zasilania

dobre wyposażenie Minusy brak Wi-Fi w standardzie

brak gniazdka M.2 zgodnego z PCIe 5.0

mimo wszystko cena nie należy do najniższych

Opinia o Gigabyte Z690 Aorus Master Plusy podstawka LGA 1700 i obsługa Intel Alder Lake

obsługa pamięci DDR5

slot PCI Express 5.0

LAN 10 Gb

WI-Fi 6 i BT 5.2 w standardzie

topowy chipset Z690 umożliwiający podkręcanie

3 x USB C, z czego 2 to wersje Gen2 2x2

5 x USB A 3.2 Gen2

5 x M.2 (4 x 4.0 i 1 x 3.0)

solidne radiatory sekcji zasilania

doskonałe wyposażenie Minusy bardzo wysoka cena

brak gniazdka M.2 zgodnego z PCIe 5.0