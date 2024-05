Nadchodzi nowy standard pamięci w komputerach dla graczy? Całkiem możliwe! Firma MSI opracowała płytę główną Z790 PROJECT ZERO PLUS, która korzysta z pamięci DDR5 CAMM2.

Standard CAMM (Compression Attached Memory Module) został opracowany jako następca popularnych pamięci SO-DIMM, które głównie można znaleźć w laptopach. Nowy typ pamięci zajmuje mniej miejsca, jednocześnie oferując możliwość wymiany modułów (na co nie można liczyć w przypadku lutowanej pamięci RAM).

Pierwsza wersja standardu nie spotkała się ze zbyt dużym zainteresowaniem branży, ale konstruktorzy się nie poddali i przygotowali nową, lepszą wersję standardu - pod koniec 2023 r. organizacja JEDEC zaprezentowała nowy standard CAMM2. Wygląda na to, że nowy typ pamięci może trafić nie tylko do laptopów, ale też do komputerów stacjonarnych.

Pierwsza płyta główna pod pamięci CAMM2

Firma MSI opracowała eksperymentalną płytę główną Z790 PROJECT ZERO PLUS, w której zastosowano kilka ciekawych rozwiązań.

Nowa płyta nie ma standardowych banków pamięci DDR5 DIMM. Zamiast tego przewidziano specjalne złącze do podłączenia modułu pamięci DDR5 CAMM2 – podczas prezentacji wykorzystano prototypowy moduł Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2.

Uwagę zwraca również nietypowe umiejscowienie gniazd. Podobnie jak w innych modelach z serii MSI PROJECT ZERO, złącza przeniesiono na rewers laminatu (wszystkie kabelki znajdują się po drugiej stronie, co ma poprawić estetykę budowanego komputera).

Czy pamięci DDR5 CAMM na stałe zagoszczą w komputerach dla graczy? Na ten moment nie wiadomo, czy płyta główna MSI Z790 PROJECT ZERO PLUS w ogóle trafi do masowej produkcji (tak samo jak moduły pamięci Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2). Szczegóły powinniśmy poznać na początku czerwca podczas targów Computex 2024.