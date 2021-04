Dobra zmiana w wykonaniu firmy Microsoft. Zdecydowano się znieść obowiązek posiadania konta Xbox Live Gold w przypadku chęci grania online w tytuły free-to-play.

Gry free-to-play na Xbox bez abonamentu Xbox Live Gold

Nie jest tajemnicą, iż do grania online na konsolach potrzeba aktywnej subskrypcji Xbox Live Gold (na Xbox) lub PlayStation Plus (na PlayStation). Niezależnie od tego, że daje to też inne korzyści, nie wszystkim podoba się fakt, iż aktywna subskrypcja Xbox Live Gold jest niezbędna także w tytułach free-to-play. A w zadanie, była.

Microsoft wreszcie zdecydował się na ukłon w stronę graczy i zmienił swoją politykę udostępniając tryb online dla gier free-to-play także osobom bez członkostwa Xbox Live Gold. Co to oznacza? Całkiem sporo, bo od teraz można całkowicie za darmo bawić się przy tak popularnych propozycjach jak Fornite, Apex: Legends, World of Tanks, Destiny 2 czy Call of Duty: Warzone, które właśnie przekroczyło barierę 100 mln graczy.

Po ogłoszeniu mówiącym, że Xbox Live Gold nie jest już wymagany w grach free-2-play, postanowiliśmy przygotować dla Was listę 10 DARMOWYCH gier, w które powinniście zagrać w pierwszej kolejności. Macie inne propozycje? Podzielcie się nimi w komentarzach.https://t.co/Lh1pFnL9gu — Xbox Polska (@XboxPL) April 21, 2021

Lista gier free-to-play dostępnych bez Xbox Live Gold

Gracze, którzy korzystali z Xbox Live Gold wyłącznie do darmowych gier mogą skorzystać z opcji rezygnacji i odzyskania środków, których wysokość będzie zależała od pozostałego czasu do końca subskrypcji.

Oczywiście nie mówimy tutaj wyłącznie o kilku wyżej wymienionych grach. Obecnie ich lista to ponad 60 tytułów, ale wedle zapewnień będzie ona regularnie rozszerzana.

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB Reloaded

Apex Legends

Armored Warfare

Battle Islands: Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty: Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Crimson Alliance

Crossout

CRSED: F.O.A.D.

Darwin Project

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders II

Enlisted

Eternal Card Game

Family Game Night

Fishing Planet

Fortnite

Galaxy Control: Arena

Happy Wars

Harm’s Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion Masters

Neverwinter

Outriders (demo)

Paladins

Path of Exile

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Pinball FX2

Prominence Poker

Realm Royale

Rec Room

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

SMITE

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

TERA

The Four Kings Casino and Slots

Too Human

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

World of Tanks

World of Warships: Legends

Yaris

To nie jedyna ostatnio dobra informacja dla posiadaczy konsol Xbox. Ostatnio rozszerzono również dostępność Xbox Cloud Gaming, które nie jest już zarezerwowane wyłącznie dla urządzeń z systemem Google Android.

Źródło: xbox

