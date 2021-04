Microsoft Surface Laptop 4 to kolejna generacja bardzo fajnego laptopa, który z racji marki producenta chętnie polecany jest jako narzędzie do pracy biurowej i edukacji. Tegoroczne modele nie różnią się wyglądem od poprzedników, ale i tak wybór odpowiedniego wymaga zastanowienia

Ciężko jest pisać o nowych produktach, w których jedyne zmiany to zwiększenie wydajności i czasu pracy na baterii. A tak właśnie jest w przypadku nowych laptopów Microsoft Surface Laptop 4. Kilkadziesiąt procent większa wydajność jest jednak na tyle znacząca, że warto zainteresować się nowymi laptopami jeśli wciąż rozważacie zakup poprzednika.

Drugim argumentem za jest znaczący wzrost czasu pracy na baterii. W poprzedniku Microsoft wspominał o 11,5 godzinie, a w Surface Laptop 4 czas ten ma wzrosnąć o ponad 50%. I nawet jeśli rzeczywistość zweryfikuje ten parametr na minus, to wciąż powinno być bardzo dobrze. Czas pracy w przypadku wersji AMD ma wynieść od 17,5 do 19 godzin, a w przypadku wersji Intelowej od 16,5 do 17,5 godziny. Wersje z mniejszym ekranem to oczywiście te, które dłużej wytrzymają na baterii.

Więcej wariantów, bo AMD trafia również do mniejszego Microsoft Surface Laptop 4

Wybór nowego Surface Laptop 4 nie będzie jednak ograniczał się jedynie do akceptacji ceny. Te mają spory rozstrzał, bo mamy jeszcze więcej wariantów niż w poprzedniku. Wynika to z wprowadzenia wersji z procesorem AMD do mniejszych 13,5 calowych modeli Surface Laptop 4. Oczywiście będą też Intele, podobnie jak w większych 15 calowych urządzeniach. Czasem można także zmienić pojemność pamięci RAM (8, 16 lub 32 GB), ale nie każda konfiguracja jest możliwa.

Tak jak w laptopach innych marek, kolejny rok to kolejna generacja procesorów. W przypadku Intela będzie to 11 generacja (do wyboru Intel Core i5-1135G7 lub i71185G7, w wersji 15 cali tylko ten mocnejszy procesor), a przypadku konkurencji AMD Ryzen 5 4680U (13,5 calowy laptop) lub AMD Ryzen 4980U (15 calowy laptop). Inne zmiany dotyczą poprawionego Wi-Fi w 15 calowym modelu.

Ogólna specyfikacja Microsoft Surface Laptop 4

ekran: PixelSense, 2256 x 1504, 3:2 (13,5”) / PixelSense, 2496 x 1664, 3:2 (15”) - obsługa piórka, dotykowy,

pamięć: 8, 16, 32 GB (LPDDR4x),

pamięć masowa: 256 lub 512 GB,

złącza: port USB-C, port USB-A, złącze minijack 3,5mm, port Surface Connect,

kamera: 720p f/2.0,

dźwięk: dwa mikrofony studyjne / głośniki Omisonic (Dolby Atmos),

system: Windows 10 Home / 30-dniowy trial Microsoft 365 Family,

bezprzewodowa komunikacja: Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 6,

obudowa: aluminium,

wymiary: 308 x 223 x 14,5 mm (13,5”) / 339,5 x 244 x 14,7 mm (15”),

waga: 1265 g (13,5 cala) / 1542 g (15 cali) / 1288 g (13,5 cala z klawiaturą pokrytą tkaniną Alcantara).

Ceny i dostępność

Ceny to właśnie jeden z powodów, dla których warto poważnie zastanowić się jeśli zdecydujemy wybrać Surface Laptop 4 na nasz kolejny komputer przenośny. Sarfejsy nie należą do najtańszych, a sprawy nie ułatwia spory rozstrzał cenowy. Sprzedaż rusza 27 kwietnia.

Najtańszy Surface Laptop 4 to model 13,5 cala z procesorem AMD i pamięcią 8/256 GB. Kupimy go w kolorze platyny za 4999 złotych. Najdroższy Surface Laptop 4, który obecnie jest u nas dostępny to wersja 15 calowa z procesorem Intel i pamięcią 16/512 GB. W kolorze matowej czerni lub metalicznym został on wyceniony na 8699 złotych. Widać więc, że zależnie od naszych potrzeb i tolerancji możemy zaoszczędzić, a raczej wydać na laptop o 3700 złotych mniej lub więcej. Powiecie, że dotyczy to każdego laptopa, ale i tak warto mieć to na względzie.

Najdroższy 13,5 calowy laptop z procesorem Intel Core i7 i pamięcią 16/512 GB wyceniono na 8299 złotych, a 15-calowy z takim samym procesorem i pamięcią kosztuje 8699 złotych. Najtrudniejszy będzie zapewne wybór AMD czy Intel w przypadku takiej samej konfiguracji sprzętowej. Najtańszy 13,5 calowy Surface Laptop4 po zmianie procesora na Intel Core i5 podrożeje bowiem o 1500 złotych. W przypadku 15 calowego komputera, trudno już o takie porównanie, bo wariant AMD ma tylko 8 GB pamięci, a Intel 16 GB. A to wpływa mocno na wydajność w przypadku pracy wielozadaniowej.

Źródło: Microsoft

