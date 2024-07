Użytkownicy serwisu X mają od teraz jeszcze większą kontrolę nad publikowanymi treściami. Posty użytkowników służą do trenowania sztucznej inteligencji (chatbot AI Grok) i jeśli komuś ten stan rzeczy się nie podoba, to może skorzystać z nowej opcji.

W ubiegłym roku Elon Musk zapowiedział nowe narzędzie - AI Grok. Ten chatbot jest konsekwentnie rozwijany; X korzysta z treści, które publikowane są przez użytkowników platformy. Słowem: chatbot trenuje na postach internatów. Co w sytuacji, gdy ktoś nie zgadza się na udostępnianie danych? Można temu zaradzić.

Nowa funkcja w serwisie X

X wprowadza nową funkcję w ustawieniach prywatności, która pozwala użytkownikom wyłączyć wykorzystywanie ich postów oraz interakcji jako danych szkoleniowych dla asystenta AI Grok. Opcja ta jest już dostępna w wersji przeglądarkowej i wkrótce zostanie wprowadzona również na urządzeniach mobilnych, jak podaje konto "Safety" firmy X.

rozwiń

Aby zrezygnować z wykorzystania swoich danych, użytkownicy muszą odznaczyć odpowiednie pole w ustawieniach swojego konta. Opcja ta znajduje się w zakładce "Ustawienia i prywatność", a następnie "Prywatność i bezpieczeństwo" i "Grok". Alternatywnie, użytkownicy mogą ustawić swoje konto na prywatne, co zapobiega wykorzystaniu ich postów do trenowania modelu Grok lub generowania odpowiedzi na zapytania użytkowników.

Firma X od dawna komunikuje, że wykorzystuje dane użytkowników do szkolenia swoich narzędzi AI, co potwierdza polityka prywatności firmy zaktualizowana we wrześniu 2023 roku. Użytkownicy mają również możliwość usunięcia historii swoich rozmów z Grok, choć opcja ta dostępna jest tylko dla subskrybentów wersji Premium lub Premium Plus.

Źródło: The Verge, X