To, że X (Twitter) jest w dużej mierze płatny, dla sporej części użytkowników wciąż nie mieści się w głowie. Tymczasem Elon Musk zapowiedział pojawienie się nowego, jeszcze droższego pakietu Premium.

Pakiet Premium w X (dawniej Twitter) pozostaje niezmieniony, ale teraz jest środkową opcją. Dodana została tańsza (Basic) bez paru dodatkowych funkcji i – przede wszystkim – bez znaczka weryfikacji oraz droższa (Premium+), której cena przyprawia o zawrót głowy.

Trzy warianty Premium w X – taki jest „płatny Twitter”

Nowym, podstawowym pakietem jest Basic. Płacąc 13,50 zł miesięcznie abonenci zyskają między innymi możliwość publikowania dłuższych wpisów i filmów, cofania publikacji, edytowania tweetów czy też odtwarzania filmów w tle. W pakiecie są także szerokie opcje modyfikacji wyglądu i działania aplikacji, mały boost do odpowiedzi oraz możliwość korzystania z dwuetapowego uwierzytelniania za pomocą SMS-ów.

Pośrednim pakietem jest znany nam już X Premium, który poza tym, co w opcji Basic, daje jeszcze redukcję ilości reklam, większy boost do odpowiedzi, a także możliwość weryfikacji za pomocą dokumentu tożsamości i znaczek weryfikacyjny. Dopełnieniem całości jest tu tzw. Centrum twórcy treści (to między innymi możliwość zarabiania na wpisach czy szeroko zakrojona analiza statystyk). Za ten wariant zapłacimy 36 zł miesięcznie.

No i jest też nowy, szalony pakiet Premium+. A przynajmniej szalona jest jego cena, wynoszą 72 zł miesięcznie – to więcej niż trzeba zapłacić za Netfliksa czy którąkolwiek z pozostałych usług VOD. Co dostajemy w zamian? Poza wszystkim, co już tu wymieniono, możemy liczyć na absolutny brak reklam na osiach czasu Dla ciebie i Obserwowane oraz potężny boost do odpowiedzi.

Ceny są wysokie, ale można też liczyć na oszczędności, jeśli zdecydujemy się na wykupienie abonamentu na cały rok z góry. Zatem podsumujmy…

Ile kosztuje Premium w X (dawniej Twitter)?

Basic kosztuje 13,50 zł za miesiąc lub 142,85 zł za rok

Premium kosztuje 36 zł za miesiąc lub 374,99 zł za rok

Premium+ kosztuje 72 zł za miesiąc lub 749,98 zł za rok

Wszystkie trzy warianty są już dostępne w Polsce.

Źródło: GSMArena, X.com