Czekacie na Serious Sam 4? Jeśli tak, to musicie uzbroić się w nieco większą dawkę cierpliwości.

Serious Sam 4 z nową datą premiery

Do tej pory utrzymywano, że kolejna odsłona też szalonej serii strzelanek zostanie oddana w ręce graczy w sierpniu. Ostatecznie tak się jednak nie stanie. Na szczęście dla zainteresowanych Serious Sam 4 opóźnienie premiery nie jest duże. Gra ma zadebiutować 24 września. Zapowiedź takiego obrotu spraw została okraszona krótkim materiałem wideo, który idealnie wpisuje się w klimat serii.

Nowy Serious Sam początkowo tylko na PC

Warto przy tym podkreślić, iż powyższa data dotyczy tylko wersji PC (grę można znaleźć na Steam). W przypadku chęci zabawy na konsolach Xbox One oraz PlayStation 4 trzeba będzie poczekać jeszcze dłużej. Dokładna data nie jest znana, ale tu premiera odbędzie się dopiero w przyszłym roku.

O pracach nad Serious Sam 4 mówiono od dawna, ale na nadmiar informacji i materiałów nikt raczej nie narzekał. Dopiero ostatnio zaczęto nieco mocniej promować ten tytuł. Fabularnie to prequel, jednak gameplay pozostał bez większych zmian - ogromne hordy różnorodnych przeciwników i wiele zabawek do ich eliminacji gwarantowane.

Źródło: DevolverDigital

