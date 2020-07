Trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy Serious Sam 4 zadowoli fanów tej szalonej serii. Pierwsi z nich już wkrótce będą mogli zasiąść do zabawy.

Krótki, ale bardzo wymowny gameplay z Serious Sam 4

Przez długi czas o Serious Sam 4 było bardzo cicho, ale kilka miesięcy temu gra wyszła z cienia wydawca nie zamierza się już zatrzymywać. Właśnie opublikowano kolejny materiał z fragmentami rozgrywki. Chociaż jest krótki, to w telegraficznym skrócie doskonale oddaje założenia zabawy. Ta ma być tutaj bardzo dynamiczna, niekiedy wręcz szalona. Jak zawsze z niewiarygodną liczbą stworów i wieloma niszczycielskimi zabawkami do wyboru.

Premiera Serious Sam 4 już w sierpniu, ale tylko na PC

Dość interesujące jest to, że Serious Sam 4 ma zadebiutować już w sierpniu, ale mimo tego twórcy nadal tego nie sprecyzowali, to znaczy nie podali konkretnego dnia. Wydaje się, że lada chwila powinni zmienić taki stan rzeczy.

Pewne jest natomiast to, że początkowo Serious Sam 4 trafi wyłącznie na PC i Google Stadia. Premiera na konsolach Xbox One oraz PlayStation 4 odbędzie się dopiero w przyszłym roku. Powodem takiego obrotu spraw jest podpisanie umowy na czasową wyłączność właśnie dla Google Stadia.

Źródło: DevolverDigital

