Znany z 200 salonów w całej Polsce oraz zaufanego sklepu internetowego Komputronik obchodzi swoje 27. urodziny. Z tej okazji odbędzie się Live Shopping, w trakcie którego można będzie upolować świetne megapromocje oraz zobaczyć, jak od podstaw powstaje gamingowy komputer.

Płatna współpraca z marką Komputronik

Choć rocznica nie jest okrągła, to Komputronik i tak zamierza hucznie obchodzić swoje 27. urodziny. Ta rodzinna, stuprocentowo polska firma przeszła długą drogę od pierwszego sklepu z komputerami, który powstał w 1996 r. w Poznaniu. Pioniersko przecierała szlaki swoim sklepem internetowym, który powstał w 1998 r. i do dziś jest jednym z najbardziej znanych oraz cieszących się największym zaufaniem klientów. Przez te prawie trzy dekady firma nie tylko weszła na giełdę, otworzyła ponad 200 salonów stacjonarnych w całej Polsce i poszerzyła asortyment do ponad 100 tys. produktów, ale też stworzyła własne marki akcesoriów California Access i Accura oraz komputerów gamingowych Komputronik Infinity.

Urodzinowe prezenty

Komputronik będzie świętował w bardzo atrakcyjny dla nas sposób – za pośrednictwem promocji i wyjątkowych rabatów. Obejmą one nie tylko laptopy i komputery oraz akcesoria do nich, czyli sprzęt, z którego Komputronik jest najbardziej znany, ale również smartfony oraz różnorodne, przydatne urządzenia AGD, które już od dawna znajdują się w ofercie salonów stacjonarnych oraz sklepu internetowego poznańskiej firmy.

Jakie dokładnie będą te rabaty i promocje? Tego dowiemy się właśnie 12 października, gdy od godziny 18:00 ruszy nasz Live Shopping! Będzie on transmitowany oczywiście przez Benchmark.pl, stronę WP Tech oraz przez sam Komputronik za pośrednictwem odpowiednich profili na Facebooku. Na to wydarzenie warto zapisać się już dzisiaj, ponieważ oprócz atrakcyjnych rabatów Komputronik szykuje również wielką niespodziankę dla wszystkich oglądających stream na żywo.

Ziemniak kontra komputer do gier

Nasz Live Shopping będzie transmitowany bezpośrednio z salonu Komputronik w warszawskiej galerii Westfield Arkadia. Poprowadzi go Piotr Janus z Komputronik Gaming, który będzie krążył między klientami salonu i demonstrował najciekawszy sprzęt z urodzinowych promocji, przybliżając jego możliwości oraz techniczne parametry. Pierwszemu Piotrowi towarzyszył będzie drugi Piotr, Latała, bardziej znany jako Ziemniak z YouTube. Przez cały czas trwania Live Shopping będzie on własnoręcznie pokazywał, jak wygląda budowanie od podstaw gamingowego peceta o wielkiej mocy. Warto podejrzeć, jak robi to prawdziwy entuzjasta i profesjonalista. Także dlatego, że zbudowany przez Ziemniaka komputer będzie atrakcyjną nagrodą dla uczestników urodzinowego konkursu, którego zasady zostaną ogłoszone właśnie w trakcie naszego Live Shopping!

Event w salonie będzie wspierany przez zespół ekspertów znajdujący się w specjalnym studiu. Będą oni nie tylko prezentować produkty z urodzinowej promocji, ale też komunikować konkursy (do wygrania m.in. iPhone 14 Pro) oraz odpowiadać na pytania uczestników transmisji.

Nie zapomnijcie – megapromocje na 27. urodziny Komputronik już w czwartek, 12 października, o godzinie 18:00! Już teraz zapiszcie się na Facebooku na to wydarzenie!

Live Shopping będzie można obejrzeć na FB Komputronik, FB WP Tech, FB Benchmark oraz stronie głównej Wirtualnej Polski.

Płatna współpraca z marką Komputronik