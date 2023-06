Potrzebujesz nowego sprzętu, ale nie chcesz płacić ogromnych pieniędzy? Nie musisz go kupować! Sklep Komputronik oferuje możliwość opłacenia subskrypcji, co w wielu przypadkach może okazać się korzystniejszą ofertą.

Płatna współpraca z firmą Komputronik

Nowoczesna firma nie obejdzie się bez nowoczesnego sprzętu. Podobnie jest ze stanowiskiem dla gracza. Nie trzeba go jednak od razu kupować i wydawać ogromnych pieniędzy. Sklep Komputronik przygotował ciekawą ofertę z możliwością wynajęcia sprzętu dla firm i konsumentów.

Nowy sprzęt? Możesz go wynająć

Pod koniec 2022 roku Komputronik ruszył z akcją Weź Suba, która pozwala wynająć urządzenia elektroniczne (w modelu B2C). Klient ma tutaj możliwość korzystania z najnowszego sprzętu, bez potrzeby wiązania się z nim na lata i wydawania sporych pieniędzy na normalny zakup. To proste jak wykupienie dostępu do Netflix czy Spotify.

Rozwiązanie zostało tak przemyślane, aby było preferencyjne dla klienta. Subskrypcję wykupuje się tylko na dwanaście miesięcy, dzięki czemu można korzystać z najnowszego smartfona, laptopa, czy komputera, a później wymienić go na nowszy, lepszy model.

Teraz akcja Weź Suba została poszerzona o możliwość wynajęcia urządzeń dla firm (w modelu B2B).

Dlaczego subskypcja sprzętu jest lepsza?

Subskrypcja sprzętu może stanowić atrakcyjną alternatywę dla rat lub leasingu. Dzięki subskrypcji możemy korzystać z najnowocześniejszych laptopów, telefonów czy komputerów, płacąc jedynie niewielką część ich ceny. Co istotne, już na etapie podpisywania umowy znamy przewidywalny koszt, a opłaty miesięczne pobierane są jedynie za korzystanie z urządzenia, a nie za jego pełną wartość. Dodatkowo, usługi ubezpieczenia i serwisu są zawsze wliczone w cenę, a klient ma możliwość rozszerzenia ich zakresu za dodatkową opłatą również wliczoną w miesięczną cenę.

Po zakończeniu umowy subskrypcji istnieje kilka opcji do wyboru. Możemy przedłużyć umowę, zwrócić sprzęt lub wymienić go na nowy. Taki elastyczny model daje nam pełną swobodę i kontrolę nad naszym sprzętem.

Wybierając subskrypcję, zyskujemy dostęp do najnowszych technologii, bez konieczności długotrwałego zobowiązywania się. Po zakończeniu umowy, to my sami decydujemy, co dalej z naszym sprzętem. Dodatkowo, w przypadku klienta firmowego otrzymujemy jedną fakturę VAT co miesiąc, którą można łatwo zaksięgować jako koszt w firmie, co ułatwia prowadzenie księgowości.

Wniosek: Subskrypcja sprzętu to korzystne rozwiązanie, które pozwala nam korzystać z najnowszych technologi, zapewnia elastyczność i minimalizuje koszty. To wygodna opcja dla osób i firm, które cenią sobie innowacyjność, dostępność i kontrolę nad swoim sprzętem. Dzięki temu, subskrypcja staje się dogodnym i opłacalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy pragną mieć dostęp do najnowszych technologii bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupu”

Jak wynająć sprzęt?

Cała operacja jest bardzo prosta. Wystarczy zamówić urządzenie na stronie komputronik.pl z etykietą Weź Suba z płatnością gotówką i odbiorem w sklepie lub odwiedzić stacjonarny sklep Komputronik. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, sklep oddzwoni do nas z informacją o możliwości wynajmu sprzętu. Później wystarczy udać się do sklepu Komputronik, poinformować sprzedawcę o złożeniu zamówienia z usługą Weź Suba i podpisać umowę - wszystko dzieje się „od ręki” w salonie i trwa ok. 15 minut.

Płatna współpraca z firmą Komputronik