Nadchodzi tani Radeon. AMD szykuje nową kartę dla graczy

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
AMD może szykować jedną z najtańszych kart graficznych nowej generacji. Radeon RX 9050 ma zaoferować nowoczesną architekturę RDNA 4 w segmencie dla mniej wymagających graczy i komputerów do grania w Full HD.

AMD najwyraźniej nie zamierza kończyć ofensywy kart graficznych RDNA 4. Po premierach mocniejszych modeli producent ma przygotowywać kolejną propozycję dla graczy z ograniczonym budżetem. Według informacji opublikowanych przez serwis VideoCardz, w planach jest Radeon RX 9050 – konstrukcja, która może trafić do jednego z najpopularniejszych segmentów rynku. 

Znana konstrukcja, ale w słabszym wydaniu

Nowa karta ma bazować na układzie graficznym AMD Navi 44 z 2048 jednostkami cieniującymi. To dokładnie ten sam chip, który znalazł zastosowanie w modelach Radeon RX 9060 XT. Na pokładzie ma znaleźć się również 8 GB pamięci GDDR6 połączonej przez 128-bitową magistralę. 

Na pierwszy rzut oka specyfikacja wygląda więc bardzo podobnie do Radeona RX 9060 XT 8 GB i ma być lepsza od Radeona RX 9060 (bez dopisku XT). Różnice mają jednak tkwić w szczegółach, a konkretnie w znacznie niższych taktowaniach. 

ModelRadeon RX 9060 XT 8 GBRadeon RX 9060Radeon RX 9050
Układ graficznyNavi 44 XTNavi 44 XLNavi 44 XT
Procesory strumieniowe204817922048
RT/AI32/6428/5632/64
Pamięć wideo8 lub 16 GB GDDR6 128-bit8 GB GDDR6 128-bit8 GB GDDR6 128-bit
Taktowanie pamięci20 000 MHz18 000 MHz18 000 MHz
Przepustowość pamięci320 GB/s288 GB/s288 GB/s
Pobór mocy (zalecany zasilacz)160 W (500 W)132 W (450 W)? (450 W)
Cena~1400 zł - 

Według przecieków AMD planuje wyraźnie ograniczyć częstotliwość pracy rdzenia graficznego. Obniżona ma zostać również przepustowość pamięci wideo. Taki ruch niemal na pewno przełoży się na niższą wydajność, ale jednocześnie pozwoli zmniejszyć pobór energii. Producent rzekomo ma rekomendować zasilacz o mocy co najmniej 450 W, więc karta powinna dobrze odnaleźć się także energooszczędnych zestawach. 

Karta do grania w 1080p

Wszystko wskazuje na to, że Radeon RX 9050 będzie typową konstrukcją dla graczy korzystających z rozdzielczości Full HD. Tego typu sprzęt zwykle trafia do osób, które chcą po prostu komfortowo uruchamiać popularne gry sieciowe i mniej wymagające produkcje bez wydawania fortuny na komputer. AMD może więc próbować powalczyć tam, gdzie sprzedaje się najwięcej kart graficznych – w segmencie budżetowym i średnim. 

Kluczowa okaże się jednak cena. Jeśli AMD odpowiednio wyceni nowy model, Radeon RX 9050 może stać się ciekawą alternatywą dla modeli NVIDIA GeForce RTX 5050 i RTX 5060, a także dla Intel Arc B570 i B580.

3
    marioking
    gdyby to była karta w stylu 600-700zł to pal licho że tylko 8gb... ale przy spodziewanej cenie ~1000+ to niezły joke... nowoczesna karta ze współczesnym upscalerem mija sie z celem przy takiej ilosci pamieci... upscaling wymaga wiecej pamieci niz natywna rozdzielczosc... wiec taki paradoks, bo cos co by pozwoliło cieszyc nowymi grami blokuje ta ilość pamięci.
      Wenezo
      Dane w tabelce odwrotnie
        maluszek88
        I tak wolniejsza niz gtx1080ti ktory ma 11gb a kosztuje 600-800 na alledrogo. Wstyd.

