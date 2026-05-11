Do sieci wyciekła Forza Horizon 6. Gracze dostają bana do końca życia

Ogromna awaria Steamworks sprawiła, że do internetu trafiła w pełni grywalna wersja Forzy Horizon 6 bez zabezpieczeń DRM. Część graczy już ją uruchamia, ale konsekwencje mogą być wyjątkowo bolesne.

Na kilka dni przed oficjalną premierą Forza Horizon 6 znalazła się w centrum jednej z największych wpadek ostatnich lat. W wyniku poważnej awarii systemu Steamworks do sieci wyciekła kompletna, w pełni grywalna wersja gry pozbawiona zabezpieczeń DRM. Pliki błyskawicznie zaczęły krążyć po internecie, a media społecznościowe zalały nagrania pokazujące uruchomioną produkcję Playground Games.

Problem w tym, że Microsoft bardzo szybko zaczął wyciągać konsekwencje wobec osób, które zdecydowały się sprawdzić grę przed premierą. Na platformie Reddit już pojawiają się wpisy na ten temat.

Forza Horizon 6 wyciekła jeszcze przed debiutem

Premiera Forzy Horizon 6 została zaplanowana na 19 maja i miała być jednym z największych wydarzeń tego roku dla graczy PC oraz Xbox Series X|S. Tymczasem kilka dni przed debiutem doszło do gigantycznej kompromitacji związanej z publikacją plików w Steamworks.

Do internetu trafiła wersja gry pozbawiona DRM, czyli zabezpieczeń antypirackich. W praktyce oznaczało to, że część użytkowników mogła uruchomić produkcję bez żadnych ograniczeń. W sieci niemal natychmiast pojawiły się filmiki prezentujące rozgrywkę, menu gry oraz pierwsze wyścigi.

Wyciek rozprzestrzenił się błyskawicznie, bo zainteresowanie nową odsłoną serii jest ogromne. Forza Horizon 6 od miesięcy była jedną z najbardziej wyczekiwanych premier Microsoftu.

Microsoft odpowiada najostrzejszym możliwym banem

Osoby, które zdecydowały się uruchomić wykradzioną wersję gry i połączyły się z siecią, zaczęły otrzymywać zawieszenia kont Xbox. Oficjalny powód? „Cheating/unallowed modding”, czyli oszukiwanie lub niedozwolone modyfikacje.

W sieci pojawiło się również ostrzeżenie przypisywane zespołowi społeczności Forzy: "Wszyscy, którzy uruchomili FH6 przed premierą i zostali wykryci online, otrzymają permanentną blokadę sprzętową”.

Największe zaskoczenie wywołała jednak długość blokady. Data odbanowania ustawiona została na… 31 grudnia 9999 r. W praktyce oznacza to permanentne zawieszenie konta. Według informacji publikowanych przez społeczność oraz moderatorów związanych z serią, Microsoft stosuje wobec tych użytkowników również blokadę HWID.

HWID ban, czyli Hardware ID ban, działa inaczej niż standardowe zawieszenie konta. System zapisuje identyfikator sprzętowy komputera, a następnie blokuje możliwość korzystania z usług Xbox na danej konfiguracji. Oznacza to, że zwykła reinstalacja Windowsa niczego nie zmieni. Nawet po ponownym zalogowaniu konto pozostanie zablokowane na tym samym urządzeniu.

W praktyce jedynym skutecznym sposobem obejścia takiej blokady miałaby być fizyczna wymiana płyty głównej. To właśnie ona zawiera identyfikatory sprzętowe wykorzystywane przez system do nakładania bana.

Lepiej poczekać kilka dni

Choć wyciek wzbudził gigantyczne zainteresowanie, reakcja Microsoftu pokazuje, że firma traktuje sprawę wyjątkowo poważnie. I trudno się dziwić – chodzi o jedną z największych premier Xboxa w tym roku.

Dla wielu osób perspektywa utraty konta Xbox i permanentnej blokady komputera jest zdecydowanie zbyt wysoką ceną za kilka dni wcześniejszej zabawy.