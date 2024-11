Najlepsze promocje na Black Friday. Top 7 świetnych okazji!

Trzeba zagęszczać ruchy, bo zostało już naprawdę niewiele czasu, żeby upolować świetny sprzęt z atrakcyjnymi rabatami w Media Expert z okazji promocji Black Friday. Dla jeszcze niezdecydowanych przygotowaliśmy zostawienie wartych uwagi propozycji.

Lepszy pokój gamingowy

Masz już mocarny komputer? Gamingową myszkę i superwytrzymałą klawiaturę mechaniczną? Wielki monitor z kosmicznym odświeżaniem? A nawet słuchawki z przestrzennym dźwiękiem? To masz już w zasadzie kompletny gaming room. W zasadzie, bo może brakować mu jeszcze dwóch ważnych elementów, które zbyt często rozpatrywane są w ostatniej kolejności. A niesłusznie, bo nie są wcale najmniej ważne. Zwłaszcza dla naszego zdrowia!

Fotel gamingowy, taki jak dostępny teraz w promocyjnej cenie czarno-czerwony MAD DOG GCH701R, to podstawa. Głównie dla naszego ciała, spędzającego w pozycji siedzącej często długie godziny. Granie wciąga, to żadna tajemnica. Wciąga tak bardzo, że nawet nie czujemy, że nasz kręgosłup głośno protestuje przeciw nadmiernym obciążeniom i nienaturalnemu ułożeniu. Skutki utrzymywania nieprawidłowej postawy odczujemy niestety dopiero za późno, by temu przeciwdziałać. Dlatego należy to zrobić teraz. Gamingowy fotel polskiego producenta, przeznaczony dla osób do 180 cm wzrostu i 150 kg wagi, jest wykonany z bardzo wytrzymałych i stabilnych materiałów. I dzięki poduszkom podpierającym kark oraz lędźwiowy odcinek kręgosłupa, a także pełnej regulacji podłokietników, pozwala zachować prawidłową, najmniej obciążającą postawę nawet w trakcie ekstradługich sesji growych.

Niezłym pomysłem jest również nabycie, do kompletu, dedykowanego biurka dla graczy. Oczywiście także objętego promocją Black Friday w Media Expert. Biurko MAD DOG GD140L wyróżnia się przede wszystkim dużym, szerokim na 140 cm blatem o antypoślizgowej, karbonowej strukturze. Otwory na kable pomogą uniknąć chaosu przewodów, a boczne podświetlenie świetnie sprawdzi się w trakcie grania wieczorową lub nocną porą. Zalet posiadania uchwytu na kubek oraz wieszaka na słuchawki nie trzeba już przedstawiać.

Lepszy każdy pokój

Dzięki promocjom Black Friday w Media Expert można wprowadzić poprawki do każdego pomieszczenia w domu lub mieszkaniu, nie tylko tego przeznaczonego do grania. Jak to zrobić? Za pomocą tańszego ewaporacyjnego nawilżacza powietrza STADLER FORM Oskar. Jego główną zaletą, oprócz oczywiście niskiej ceny, jest świetna wydajność. Potrafi on zadbać o utrzymanie idealnej wilgotności powietrza nawet w pomieszczeniach o powierzchni do 50 m2! Nawilżacz ma nie tylko aż dwa filtry antybakteryjne, ale też odświeżającą powietrze kostkę z jonami srebra i dozownik zapachowy. Wbudowany higrostat zadba o najzdrowszą atmosferę, a dzięki temu, że urządzenie korzysta z naturalnej metody nawilżania przez precyzyjne odparowanie wody, nie wytwarza ultradźwięków, które nie tylko drażnią domowe zwierzaki, ale powodują pękanie drewnianych mebli i podłóg.

Okazja na elektromobilność

Elektryczna hulajnoga na zimę? A dlaczego nie? Śniegu i tak za wiele zapewne nie zobaczymy. Poza tym w tej cenie warto rozważyć zakup, nawet gdyby miało się sprzętu używać dopiero na wiosnę. Młodzieżowa XIAOMI MI Pro 2 NE nie jest co prawda monstrum do jazdy wyczynowej z potężnym silnikiem i akumulatorem na tysiące kilometrów, ale za to jest zgrabna, kompaktowa i przede wszystkim lekka. Waży tylko 14 kilogramów, więc z jej przenoszeniem poradzą sobie nawet młodsze osoby. Ta miejska klasyka ma silnik 300W pozwalający spokojnie rozwijać maksymalną dozwoloną prędkość 20 km/h oraz baterię wystarczającą na przejechanie 45 km na jednym ładowaniu. Obydwa 8,5-calowe koła wyposażone są w bezpieczne hamulce – z przodu regeneracyjny elektromagnetyczny, z tyłu w niezawodny tarczowy. Posiada również przednie i tyle oświetlenie oraz dodatkowe odblaski dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa jazdy wieczorem.

Błyskawiczne zdjęcia i megaszybkie filmy

W wielkim stylu powracają klasyczne aparaty fotograficzne. W tym także te natychmiastowe, takie jak tańszy w Black Friday CANON Zoemini S2. Jak na gadżet tego typu przystało, pozwala na natychmiastowe wydrukowanie fizycznej kopii zrobionego zdjęcia. W środku jest miejsce na 10 arkuszy papieru fotograficznego, a jeśli nam go zabraknie, to i tak nie będzie problemu, bo wszelkie selfie i inne fotki są też zapisywane na karcie microSD. Można je wydrukować później lub przesłać do komputera i na telefon przez Bluetooth. Dużą zaletą tego sprytnego aparaciku są jego małe rozmiary oraz niewielka waga – tylko 188 gramów.

W ramach promocji Black Friday w Media Expert można zaoszczędzić na sprzęcie dla zawodowców, czyli komplecie GOPRO HERO12. To niesamowicie szybka kamera z mistrzowską stabilizacją obrazu HyperSmooth. W zestawie dostajemy od razu opaskę na głowę oraz wypornościowy uchwyt do zdjęć w wodzie i pod jej powierzchnią. Fanom uwieczniania ekstremalnych wyczynów oraz zaawansowanym twórcom cyfrowym tego sprzętu przedstawiać nie trzeba. Doskonale znają jego możliwości i perfekcję w nagrywaniu stabilnych materiałów wideo w najwyższej rozdzielczości i z efektami HDR. Ten konkretny model, oprócz możliwości rejestrowania 60 klatek na sekundę w 5,3K, może nagrywać aż 120 fps w 4K i 240 w 2,7K! To ostatnie ustawienie pozwala uzyskać nawet ośmiokrotne spowolnienie. Dużą zaletą GOPRO HERO12 jest też nowa, prawie dwukrotnie bardziej wydajna bateria Enduro. Przy maksymalnych ustawieniach 5,3K60 wytrzyma ponad godzinę ciągłego nagrywania!

Spójrz na to z góry

Ostatnia propozycja z naszego zestawienia najlepszych promocji Black Friday w Media Expert również jest przeznaczona dla kreatywnych fanów tworzenia treści cyfrowych. Jest to ultralekki dron DJI Neo, ważący tylko 135 gramów, czyli o jedną trzecią mniej niż typowy smartfon. Mimo maleńkich rozmiarów oraz tej mikrowagi posiada na pokładzie kamerę rozdzielczości 3840 x 2880 12MP i 22 GB pamięci wewnętrznej. Sterujemy nim za pośrednictwem aplikacji z poziomu smartfona, a duża maksymalna prędkość 16 metrów na sekundę pozwala mu odlecieć na zasięg 10 kilometrów. Akumulator wystarczy na przynajmniej 18 minut lotu, co jest świetnym osiągnieciem jak na takie zwinne maleństwo. Na pokładzie są również: czujnik pozycji GPS, szerokozakresowy nadajnik i odbiornik sterowania radiowego.

Nasze top 7 oczywiście nie wyczerpuje wcale tematu najbardziej atrakcyjnych rabatów. Sprawdź więcej najlepszych promocji na Black Friday w Media Expert!