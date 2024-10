Huawei WATCH GT 5 i Huawei WATCH GT 5 Pro to najnowsze propozycje z bardzo lubianej i cenionej serii inteligentnych zegarków. Wyróżniają się designem, jakością wykonania i funkcjonalnością, ale argumentów skłaniających do ich zakupu jest jeszcze więcej.

Niektórzy wyznają zasadę, że nie warto kupować sprzętu elektronicznego na premierę, ponieważ po kilku miesiącach ceny zaczną spadać. Nie zawsze się to jednak sprawdza i często na przeceny trzeba czekać znacznie dłużej. Co więcej, niekiedy producenci przygotowują limitowane oferty premierowe, w ramach których pierwsi kupujący mogą liczyć na szereg dodatkowych korzyści. Mamy z nią do czynienia również w przypadku Huawei WATCH GT 5 i Huawei WATCH GT 5 Pro, dostępnych na huawei.pl w wyjątkowej promocji obowiązującej do 27 października.

Huawei WATCH GT 5 i Huawei WATCH GT 5 Pro w ofercie specjalnej

Osoby, które właśnie teraz zdecydują się na sięgniecie po Huawei WATCH GT 5 lub Huawei WATCH GT 5 Pro mogą liczyć na kilka benefitów. Producent przewidział różne opcje, od dodatkowych gadżetów przez wydłużoną gwarancję aż po dostęp do aplikacji rozbudowujących funkcjonalność nowych zegarków.

W ramach prezentu oferowane są słuchawki FreeBuds 5i o rynkowej wartości 299 zł. Poza tym jest możliwości dokupienia taniej kilku innych ciekawych elementów – dodatkowego paska (za 69 zł), wagi Huawei Scale 3 (za 109 zł) i opaski Huawei Band 9 (za 179 zł) – oraz wydłużenia gwarancji o rok z rabatem 60 proc. czy skorzystania z 20 rat RRSO 0% i darmowej dostawy.

Każdy nabywca Huawei WATCH GT 5 lub Huawei WATCH GT 5 Pro otrzyma również w prezencie 3-miesięczną subskrypcję Huawei Zdrowie+ o wartości 104,97 zł. Rozszerzona wersja aplikacji oferuje m.in. ekskluzywny dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, akcji Global City Run, planu utrzymania formy, ponad 170 relaksacyjnych utworów i rozszerzonej funkcji medytacji.

Prawda, że wygląda atrakcyjnie? A na tym nie koniec. W przypadku skorzystania z oferty huawei.pl i sięgnięcia po Huawei WATCH GT 5 w wariancie 41 mm i niebieskiej wersji kolorystycznej pojawia się możliwość zamówienia wagi HUAWEI Scale 3 za jedyne 9,90 zł.

Promocja jest ograniczona czasowo, trwa do 27 października 2024 r. Biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę gratisów przygotowanych przez producenta, można dojść do wniosku, że taka oferta nie powtórzy się szybko. W tym roku bardziej kuszącej opcji na zakup Huawei WATCH GT 5 lub Huawei WATCH GT 5 Pro może już nie być.

Piękne, wytrzymałe i funkcjonalne. Nowe zegarki Huawei imponują

Huawei WATCH GT 5 i Huawei WATCH GT 5 Pro to urządzenia przyciągające wzrok bardzo atrakcyjną, elegancją stylistyką. Pierwszy jest oferowany w wariantach 41 mm i 46 mm, a drugi w wariantach 42 mm i 46 mm. Można wybrać zegarek odpowiedni do rozmiaru swojego nadgarstka, a dzięki różnym paskom skomponować całość również pod kątem preferowanego stylu. Wszystkie zegarki z rodziny WATCH GT 5 są przy tym bardzo wytrzymałe i zapewniają wodoszczelność zgodną z normą 5 ATM.

Zastosowane w nich wyświetlacze AMOLED zapewniają doskonale odwzorowane kolory i świetny kontrast, a dodatkowo oferują wysoką jasność (maksymalnie 1200 nitów), dzięki czemu można liczyć na idealną jakość obrazu w każdych warunkach. Nie sposób przy tym nie wspomnieć o nowych i bardzo praktycznych funkcjach. Wirtualna klawiatura pozwala odpowiadać na powiadomienia z komunikatów (np. odpisywać na SMS-y i wiadomości w komunikatorach), a równoczesne naciśnięcie obu przycisków daje możliwość robienia zrzutów ekranu.

Huawei WATCH GT 5 i Huawei WATCH GT 5 Pro pozwalają też na płatności zbliżeniowe (z aplikacją towarzyszącą Quicko). Nie trzeba będzie za każdym razem zabierać ze sobą portfela, wystarczy zegarek i machnięcie nadgarstka przy terminalu. To bardzo wygodna opcja np. podczas wybierania się na spacer czy trening na świeżym powietrzu. A Huawei WATCH GT 5 i Huawei WATCH GT 5 Pro doskonale sprawdzają się podczas takich aktywności, oferują nie tylko opcję całodobowego monitorowania zdrowia (mierzą tętno, saturację krwi SpO2, poziom stresu czy bilans kaloryczny), ale również ponad 100 trybów sportowych. Ustawiając codzienne cele dotyczące ruchu i treningów, wyrobisz w sobie zdrowe nawyki, co z pewnością zaprocentuje w dłuższej perspektywie.

Zegarki, z którymi sparujesz dowolny telefon

Cechami wyróżniającymi Huawei WATCH GT 5 i Huawei WATCH GT 5 Pro są również świetne czasy pracy na baterii i szeroka kompatybilność. W wersjach 46 mm użytkownik może liczyć na nawet 14 dni pracy, a w mniejszych do 7 dni na jednym ładowaniu. Jak na nowoczesny sprzęt przystało, zegarki wspierają ładowanie bezprzewodowe. Huawei WATCH GT 5 i Huawei WATCH GT 5 Pro mogą współpracować z dowolnym smartfonem wyposażonym w system Android 9.0 (lub późniejszy) bądź iOS 13.0 (lub późniejszy).