Która firma wydawała w 2020 roku najlepsze gry i wypuściła ich najwięcej? Pod lupę wziął to serwis Metacritic, czego owocem jest ranking wydawców. Oto werdykt...

SEGA to najlepszy wydawca gier 2020 roku

Dla firmy SEGA był to bardzo intensywny rok. Najważniejsze jednak, że – co rzadko się zdarza – z ilością w parze poszła jakość. Japoński wydawca wypuścił na rynek aż 38 gier*, a średnia ocena, jaką mogły się pochwalić to aż 81,6, a więc zdecydowanie powyżej przeciętnej. Jego największymi hitami były: Persona 5 Royal (najlepiej oceniana gra na PS4 w 2020 roku) oraz Yakuza 0 (4. najlepiej oceniana gra na Xbox One w 2020 roku). Pozytywnie na średnią wpłynął też zwariowany symulator Two Point Hospital na konsole, jak również miks strategii z przygodówką – 13 Sentinels: Aegis Rim.

Co ciekawe, jest jedna firma, która może pochwalić się wyższą średnią niż SEGA. To Annapurna Interactive – wydawca Kentucky Route Zero: TV Edition oraz Florence. Zajął jednak dopiero drugą pozycję, ze względu na zasady punktacji. Dodajmy, że na najniższym stopniu podium stanął Capcom, którego najważniejszymi tytułami w 2020 roku były: Devil May Cry 5 na konsole nowej generacji oraz Monster Hunter World: Iceborne na PC.

Najlepsi wydawcy gier 2020 (według Metacritic):

SEGA – 327,2 pkt (38 gier*, średnia ocena: 81,6) Annapurna Interactive – 322,9 pkt (15 gier, średnia ocena: 81,9) Capcom – 313,8 pkt (15 gier, średnia ocena: 80,3) Sony – 308,6 pkt (19 gier, średnia ocena: 79,8) Activision Blizzard – 306,6 pkt (15 gier, średnia ocena: 79,9) Microsoft – 293,3 pkt (26 gier, średnia ocena: 78,6) Aksys Games – 290 pkt (8 gier, średnia ocena: 76,7) No More Robots – 287,2 pkt (7 gier, średnia ocena: 77,2) Nintendo – 284,7 pkt (21 gier, średnia ocena: 75,4) Devolver Digital – 271 pkt (22 gry, średnia ocena: 74,6) Square Enix – 270,6 pkt (19 gier, średnia ocena: 75,3) Xseed/Marvelous – 269,2 pkt (15 gier, średnia ocen: 72,8) 505 Games – 267 pkt (25 gier, średnia ocen: 74) Ubisoft – 266 pkt (26 gier, średnia ocen: 74,8) Focus Home Interactive – 265,9 pkt (14 gier, średnia ocen: 72,5) Bethesda Softworks – 265,4 pkt (15 gier, średnia ocen: 74,7) Team17 – 264 pkt (29 gier, średnia ocen: 74,8) Humble Bundle – 263,5 (16 gier, średnia ocen: 75,7) Sold Out – 253,1 (12 gier, średnia ocen: 74,3) Raw Fury – 251,8 (20 gier, średnia ocen: 71,2) Electronic Arts – 249,5 (32 gry, średnia ocen: 72,6) Take-Two Interactive – 247,1 (25 gier, średnia ocen: 71,4) Koch Media – 243,8 (45 gier, średnia ocen: 72,2) NIS America – 243,7 (21 gier, średnia ocen: 70,4) SNK – 243,4 (8 gier, średnia ocen: 70,6)

* wersje na kolejne platformy są liczone jako osobne gry

