Twórcy nigdy nie robili tajemnicy z tego, że Cyberpunk 2077 otrzyma dodatki. Obecnie nie jest to najważniejszy temat w kontekście omawianego tytułu, ale mimo to właśnie znalazł się w centrum zainteresowania.

Dodatki do Cyberpunk 2077 pojawiły się w Epic Games Store

Często bywa tak, iż producenci lub wydawcy są wyręczani przez sklepy. Podobnie stało się i tym razem, aczkolwiek jedynie częściowo. W Epic Games Store przez moment można było dostrzec listę darmowych dodatków do Cyberpunk 2077. Tak przynajmniej podano na forum reddit. Obecnie wiele wskazuje na to, że będzie ich 10 - Ripperdocs Expansion, Body Shops Expansion, Fashion Forward Expansion, Gangs of Night City, Body of Chrome, Rides of the Dark Future, The Relic, Neck Deep, Night City Expansion i ostatni o zagadkowej jeszcze nazwie.

Trudno przypuszczać, aby przedstawiciele CD Projekt RED rwali włosy z głowy. Nie takie przecieki miały miejsce w przeszłości. Nawet jeśli tytuły darmowych dodatków są prawdziwie (to wielce prawdopodobne) co do ich zawartości pozostają domysły. Jakie są Wasze?

Co ciekawe, wcześniej pojawiały się doniesienia sugerujące aż 18 darmowych dodatków do Cyberpunk 2077, ale plany mogły się przecież zmienić. Zwłaszcza z uwagi na spore zamieszanie po premierze.

Mimo tego powinny zadebiutować też większe, płatne i być może fabularne DLC, ale już nie tak licznie. Na ten moment spekuluje się o 3, ale nawet bez nazw.

Cyberpunk 2077 musi dostać najpierw patch 1.2, dopiero DLC

Zarówno darmowe, jak i płatne rozszerzenia są póki co melodią przyszłości. Twórcy mają obecnie na głowie patch 1.2, który ma wprowadzić wiele istotnych usprawnień, a nie jest tajemnicą, że Cyberpunk 2077 wciąż tego potrzebuje.

Kilka szykowanych zmian już poznaliśmy, dotyczą między innymi zachowania policji czy modelu jazdy. Kolejne mają być przedstawione w następnych dniach/tygodniach. Ostatnio twórcy potwierdzili, że patch 1.2 jest już testowany. Warto też pamiętać, że gdzieś w tym wszystkim jest jeszcze obiecana aktualizacja podnosząca jakość gry na konsolach nowej generacji (ma być darmowa).

ICYMI, last week we presented a selection of changes from the upcoming Patch 1.2 along with some insights from our developers.



The update is currently being tested and we will be sharing patch notes ahead of its release, so you know what’s coming. Stay tuned for more info! https://t.co/fcHgVN3Sht — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 22, 2021

