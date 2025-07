Najpierw Steam, teraz itch.io. Znikają gry dla dorosłych

Platforma itch.io, podobnie jak Steam, usuwa treści dla dorosłych z powodu nacisków ze strony operatorów płatności i banków. Oficjalne oświadczenie nie pozostawia złudzeń.

Z platformy Steam oraz itch.io zaczęły znikać gry w “niewyjaśnionych” okolicznościach. Powody są rzecz jasna znane – wynika to z presji, jaką operatorzy płatności i banki wywierają na rzeczonych platformach.

Kolejna platforma została zmuszona do usunięcia gier

Platformy Steam nie trzeba nikomu przedstawiać, za to warto przybliżyć platformę itch.io, zapewne znaną mniejszemu gronu graczu. Skupia niezależnych twórców gier, więc nie znajdziemy na itch.io hitów z segmentu AAA, tylko mniejsze, niezależne “indyki”.

Twarda ręka operatorów płatności oraz banków zmusiła itch.io do usunięcia gier NSFW (not safe for work), czyli takich, które można określić grami dla dorosłych – informuje The Verge. Wśród graczy i samych twórców gier narasta niepokój.

“Usunęliśmy wszystkie treści dla dorosłych NSFW z naszych stron przeglądania i wyszukiwania. Rozumiemy, że jest to nagła i niepokojąca zmiana, i szczerze przepraszamy za frustrację i zamieszanie, jakie spowodowała” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Co dalej?

Twórcy gier na Itch.io nie zostali uprzedzeni o tej zmianie, co wywołało niezadowolenie. Leaf Corcoran, twórca Itch.io, podkreślił, że decyzja była konieczna, aby utrzymać relacje z partnerami płatniczymi.

Obecnie Itch.io prowadzi audyt treści, aby dostosować się do wymagań dostawców płatności. Twórcy będą musieli potwierdzić, że ich treści NSFW są zgodne z zasadami płatniczymi. To może oznaczać odpływ użytkowników.

Źródło: The Verge, itch.io