3663 – właśnie tyle istnieje oficjalnych emotikonów i, co zaskakujące nie jest, niektóre z nich są używane znacznie częściej niż inne. Wyniki badań przeprowadzone przez serwis Crossword-Solver wskazują, które cieszą się największą popularnością.

Najcześciej używane emotki na świecie

Emoji, zdaniem niektórych, to nowy, uniwersalny język dla światowej sieci. Nie zawsze jest to prawdziwe i w różnych krajach emotki mają zupełnie inne znaczenie, niż pozornie może się wydać. Przykładowo wysłanie kciuka w górę do Greka może go porządnie urazić.

Serwis Crossword-Solver, kierując się ciekawością na temat emotikonowej formy komunikacji, przeanalizował tweety z geotagami z każdego kraju na całym świecie. Dzięki temu powstała mapa z najczęściej używanymi emoji w różnych miejscach.

Zgodnie z wynikami, na całym świecie najpopularniejszymi emoji są twarz ze łzami radości (na pierwszym miejscu w 75 krajach) oraz czerwone serce. W wielu krajach jednak najczęściej używana jest flaga danego państwa.

Najpopularniejsze emotki w Polsce i Europie

W Europie 19 na 51 krajów używa najczęściej swojej flagi narodowej. Wyjątkiem tutaj jest Polska – w naszym kraju najpopularniejsza jest flaga ukraińska.

W 18 krajach najpopularniejsze jest czerwone serduszko, a w 14 buźka ze łzami radości.

Jak wyglądało badanie?

Serwis wykorzystał Twitter API do pobrania 9 milionów tweetów z geotagami. Na podstawie tej próbki ustalił najczęściej używane emotikony na całym świecie oraz w niektórych krajach, korzystając z dostępnych danych. Maksymalna liczba tweetów z tego samego konta została ograniczona do 1 dziennie, aby wykluczyć boty. Dane zostały pobrane w ciągu ostatnich dwóch tygodni lutego 2022 r.

Jesteście zaskoczeni wynikami? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: crossword-solver.io